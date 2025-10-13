Na výročí dieselgate nový soud. Projednávání s pěti značkami potrvá rok

  15:03
V Londýně začíná soudní spor kvůli podvodům při testování emisí výfukových plynů. Jde o nejnovější kapitolu ve skandálu označovaném dieselgate, v němž přední světové automobilky čelí obvinění, že jejich auta mohou za použití speciálního softwaru vykazovat za testovacích podmínek nižší naměřené emise škodlivých plynů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: DUH

Pětice automobilek Mercedes, Ford, Peugeot/Citroën, Renault a Nissan veškerá obvinění odmítá. Informuje o tom server BBC News.

Právníci tvrdí, že případ je největší hromadnou žalobou v anglické a velšské právní historii, týkat by se nakonec mohl 1,6 milionu majitelů aut. Uvedenou pětici automobilek soud vybral jako hlavní obžalované, kteří budou souzeni jako první, vzhledem k rozsáhlosti případu.

Na automobilky podalo žalobu asi 220 000 majitelů aut, kteří se cítí jednáním těchto firem podvedeni. V závislosti na výsledku tohoto případu však podobným obviněním čelí dalších devět výrobců automobilů.

Skandál, který změnil autoprůmysl. Dieselgate vypukla před deseti lety

Skandál dieselgate se poprvé objevil v září 2015, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) obvinila německou automobilku Volkswagen, že do svých vozidel instalovala software, který umožňuje zmanipulovat měření emisí naftových aut. V testovacích podmínkách tak auta v servisech vykazovala nižší emise dusíku, než jaké vypouštěla v reálném provozu.

V roce 2020 britský soud rozhodl, že Volkswagen použil software v rozporu s pravidly Evropské unie. Volkswagen ale nakonec hromadnou žalobu urovnal mimosoudně, zhruba 91 000 majitelům aut v Británii vyplatil celkem 193 milionů liber (v dnešním kurzu 5,4 miliardy Kč). V souvislosti se skandálem už Volkswagen vyplatil více než 32 miliard eur (778,6 miliardy Kč), převážně ve Spojených státech.

Soud v nynějším procesu rozhodne, zda systémy instalované v dieselových vozech pěti uvedených automobilek byly navrženy tak, aby obcházely zákony o čistotě ovzduší. Software podle stěžovatelů umožňoval, aby vůz dokázal rozpoznat, kdy prochází testováním, a kdy je v reálném provozu. Když byl testován, snížil se výkon motoru a naměřeny pak byly i nižší emise dusíku, než jakých vůz reálně dosahoval.

Renault má svou Dieselgate: s emisemi měl podvádět už 25 let

Právníci budou u soudu tvrdit, že majitelé aut byli oklamáni ohledně toho, jak ekologická ta vozidla byla, když si je kupovali. Poukazovat budou patrně i na to, že auta, která stále jezdí po silnicích, nadále vypouštějí nebezpečné množství škodlivých emisí. Ačkoli soudní proces začíná dnes, rozsudek se neočekává dříve než v létě příštího roku. Pokud soud rozhodne v neprospěch automobilek, další proces s cílem určit výši odškodnění by měl začít na podzim roku 2026.

