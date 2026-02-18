Agentura Reuters informovala, že koncern Stellantis potichu vrací do nabídky dieselové verze nejméně sedmi modelů osobních aut a užitkových dodávek po celé Evropě, a zároveň mírně ustupuje od svých plánů v elektromobilitě.
„V dosud neohlášeném strategickém obratu začal čtvrtý největší automobilový výrobce na světě Stellantis koncem roku 2025 znovu zavádět dieselové verze v Evropě u modelů od různých osobních dodávek až po Peugeot 308 a prémiový hatchback DS 4,“ uvedl Reuters. „Prodeje elektromobilů zaostávají za očekáváním a tento posun přichází v době, kdy Evropa zmírňuje emisní cíle, což umožní spalovacím motorům zůstat na trhu déle.“
Nejedná se tedy jen o trh v USA, kde administrativa prezidenta Trumpa nijak nebrání prodeji aut se spalovacím motorem, a naopak nezvýhodňuje elektromobily. „Rozhodli jsme se ponechat dieselové motory v našem produktovém portfoliu a – v některých případech – rozšířit naši nabídku pohonných jednotek,“ sdělila společnost Stellantis agentuře Reuters. „Ve Stellantisu chceme generovat růst, proto se zaměřujeme na poptávku zákazníků.“ Důležitým faktorem v tomto rozhodování údajně hraje i fakt, že čínské automobilky, které se masivně snaží obsadit evropský trh, diesely vůbec nenabízejí.
„O tom, že by se nějaký model s dieselovým motorem vrátil do naší nabídky, nemáme informace ani u Peugeotu, ani u Citroënu,“ říká ale česká mluvčí obou značek Radka Matthey. „Nicméně, co se týče Peugeotu, máme v nabídce tyto osobní modely s dieselem: 308 SW, Rifter a Traveller. U Citroënu Berlingo a Spacetourer. Užitkové řady obou značek jsou všechny s dieselem.“
U modelu Rifter už jednou skončila nabídka dieselového pohonu v osobní verzi a zůstala jen v užitkové variantě N1, podobně jako u Citroënu Berlingo. Do nabídky se diesel vrátil v dubnu roku 2024. „Zda Rifter se spalovacími motory v naší nabídce zůstane, je rozhodnutí, které podléhá zejména strategii výrobce z hlediska splnění požadavků EU týkajících se koncernových emisí,“ dodává Radka Matthey.
Sázka na elektro nevyšla, do ČR se na plný plyn vrací spalovací Berlingo
Nicméně, že u nejnověji uvedeného modelu Peugeotu, modelu 308 SW, se s dieselem původně možná nepočítalo, nasvědčuje to, že na tiskové konferenci k premiéře modelu byl v oficiálním francouzském videu k novince zmíněn jen hybridní, plug-in hybridní a elektrický pohon. Každopádně diesel v ceníku najdete, a to za stejnou cenu jako v případě benzinového hybridu.
Technickým dvojčetem Peugeotu 308 je Opel Astra, která bude v modernizované verzi uvedena také v nejbližší době, a ta nabídne dieselový čtyřválec 1.5 dokonce rovnou jako nejlevnější variantu. Základním modelem celé řady je totiž verze 1.5 CDTI 96 kW/130 k s osmistupňovou převodovkou AT8. Pětidveřový hatchback Astra Edition 1.5 CDTI 8AT otevírá objednávky za 579 990 Kč, kombi Astra ST se stejnou pohonnou jednotkou a AT8 samočinnou převodovkou je o 20 000 Kč dražší.
Opel Astra elektrický pohon tají. Díky dietě vystačí s menší baterií
„Na trhu, který se stále zdráhá přijmout elektromobily, se nové vedení rozhodlo pro multitechnologický přístup, který znovu uvedl na trh diesely, a to i s cílem snížit emise CO₂. V tomto ohledu je třeba připomenout, že při stejné spotřebě paliva mají naftové motory nejnovější generace nižší úrovně emisí než benzinové motory,“ vysvětluje magazín Quattroruote. „Stellantis navíc certifikoval všechny své motory pro pokročilá paliva, jako je například nafta HVO, která po celou dobu svého životního cyklu může snížit emise oxidu uhličitého o 70 % až 90 %. Stručně řečeno, nafta může být démonizována, ale nabízí určité výhody.“
Italský automagazín připomíná, že Alfa Romeo prodloužila životnost současných modelů Giulia a Stelvio do konce roku 2027 a u motorů učinila velmi specifické rozhodnutí. „Společnost se skutečně rozloučila s 2,0litrovým přeplňovaným benzinovým motorem o výkonu 280 koní a v nabídce ponechala 2,2litrový turbodiesel (s nižšími emisemi CO₂) ve verzích s výkonem 160 a 210 koní. To byl jasný signál pro trh, ale ne jediný, vzhledem k tomu, že od konce loňského roku různé značky skupiny představily nové produkty s širokou škálou možností motorů: od elektrických přes hybridní až po tradiční spalovací motory, včetně samozřejmě naftových.“
Konkurence návrat dieselů neplánuje
Ostatní značky zatím nějaký větší návrat dieselů oficiálně neplánují. „V rámci produktového portfolia Hyundai na českém trhu dnes dieselový motor nabízíme výhradně u současné generace modelu Tucson a i zde se jedná o velmi okrajovou volbu zákazníků, kteří mnohem častěji sahají po benzinových či hybridních motorizacích. V modelovém výhledu na nadcházející roky se už s dieselovými motory nepočítá vůbec,“ říká třeba mluvčí českého importu Hyundai David Pavlíček. „V roce 2025 tvořil v rámci registrací Tucsonu diesel 1,6 % (96 ks). V rámci celkových registrací značky měl diesel 99 ks, tři kusy připadly na dieselovou Starii, která se už nevyrábí.“
Podobně je to i u značky Kia. „V současné nabídce Kia v Evropě a České republice zůstávají dieselové motorizace u vybraných modelů, kde na ně stále existuje poptávka ze strany zákazníků. Konkrétně se jedná o vznětové jednotky 1.6 CRDi a 2.2 CRDi, které jsou k dispozici u modelů Kia Sportage a Kia Sorento,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí značky Kateřina Vaňková.
„Do budoucna však neplánujeme rozšiřování dieselových pohonů ani na stávající modely, ani na nově přicházející vozy. Dlouhodobá strategie značky Kia je zaměřena na postupný přechod k pohonným jednotkám, které splňují – a budou splňovat – stále přísnější emisní normy, včetně připravované normy Euro 7. V tomto kontextu se Kia soustředí především na rozšiřování nabídky čistě bateriových elektromobilů a zároveň na další alternativní a efektivní pohony, zejména hybridní systémy v kombinaci s benzinovými motory. Tyto technologie považujeme za klíčové z hlediska snižování emisí i dlouhodobé udržitelnosti mobility.“
Myšlenka na to, že v segmentu dieselových pohonů se Stellantis vyhne čínské konkurenci, je jistě správná, otázkou je, nakolik na to budou slyšet zákazníci a kolik si jich už zvyklo na jiný druh pohonu, když diesel v nabídce neměli. Ještě v roce 2015 tvořila dieselová vozidla nejméně 50 % nových prodejů aut v Evropě, od té doby však podíl stále klesal. Podle údajů evropské automobilové asociace ACEA tvořila dieselová vozidla v roce 2025 pouze 7,7 % nových prodejů na kontinentu.
Stellantis kvůli přehnaným očekáváním u elektromobilů odepsal 22 miliard eur
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis ve druhé polovině loňského roku odepsala zhruba 22,2 miliardy eur (538 miliard Kč), zejména v důsledku přehnaných očekávání ohledně poptávky po elektromobilech. Firma zároveň uvedla, že letos nevyplatí dividendu.
„Odráží to zejména mimořádné náklady pramenící z nadhodnocení tempa energetické transformace, které nás vzdálilo od reálných potřeb, možností a přání řady lidí, kteří kupují auta,“ uvedl k rozsáhlým odpisům šéf automobilky Antonio Filosa. Ten se do čela podniku postavil loni v červnu. Odpisy podle něj odrážejí také dřívější slabé provozní řízení podniku, jehož důsledky teď nové vedení řeší.
K rozsáhlým odpisům v souvislosti se zhoršením vyhlídek pro trh s elektromobily už přikročily také další významné automobilky, například americké společnosti General Motors a Ford Motor.
Filosa po nástupu do funkce začal plány automobilky Stellantis v oblasti elektromobilů omezovat. V čele firmy vystřídal Carlose Tavarese, jehož intenzivní snahy o elektrifikaci přispěly k vleklému poklesu prodeje v Evropě i Severní Americe, uvedla agentura Reuters
V rámci změny strategie pod novým šéfem se automobilka Stellantis rozhodla, že prodá 49procentní podíl ve společném podniku na výrobu baterií v Kanadě svému jihokorejskému partnerovi LG Energy Solution.
Analytik Pedro Pacheco z výzkumné společnosti Gartner nicméně varoval, že Stellantis i další automobilky by ve svém odklonu od elektromobilů mohly zajít příliš daleko. „Změny ve strategii jsou přehnané,“ uvedl. Dodal, že automobilky musejí k elektromobilům zvolit správný přístup, na kterém podle něj může záviset jejich přežití.
Stellantis nyní předpokládá, že v důsledku rozsáhlých odpisů vykáže za loňské druhé pololetí ztrátu v rozsahu od 19 do 21 miliard eur, píše Reuters. Ve druhém pololetí roku 2024 činila ztráta podniku 127 milionů eur. Firma konečné výsledky za loňské druhé pololetí i za celý loňský rok zveřejní 26. února.
Skupina Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francouzského konkurenta PSA. V prvním pololetí loňského roku se firma propadla do ztráty 2,3 miliardy eur po zisku 5,6 miliardy eur v první polovině roku 2024.