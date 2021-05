Za všechny to nedávno shrnul pro britský Autocar šéf značky Citroën Vincent Cobée: „Diesely už mě nechávají chladným.“ Před pěti lety měly například mezi SUV podíl 80 procent segmentu a loni méně než 50 procent; za tři až čtyři roky by to podle tohoto vysoce postaveného manažera mohlo být méně než 15 procent. Přitom právě SUV bývaly jasným královstvím vynálezu Rudolfa Diesela.

Mimochodem, uhádnete, co dělal jeho vnuk pět let v Praze?