Mnichov od února zakáže vjezd starým dieselům, chystá se další zpřísnění

Prostor vymezený vnitřním silničním okruhem (Mittlerer Ring, B2R) bude zakázaný od 1.2. 2023 nepřístupný nejprve pro dieselové vozy Euro 4 a starší. Od 1. října 2023 se zákaz jízdy bude vztahovat dokonce také na naftové vozy Euro 5. Zpočátku budou povoleny výjimky pro zásobování, řemeslníky a rezidenty. Od 1. dubna 2024 je třeba o tyto výjimky žádat individuálně. O opatření informoval německý dopravní klub VCD.

Emisní normu Euro 4 musela plnit nově homologovaná auta od roku 2005, Euro 5 pak platilo od září 2009. Nyní je v platnosti akutalizovaná varianta emisní normy Euro 6, která vstoupila v platnost v roce 2020. Nyní se bouřlivě diskutuje o Euro 7, jejíž schválení se stále odkládá.

Zákaz je výsledkem soudního sporu o čistotu ovzduší, který vedl autoklub VCD proti Mnichovu. Obě strany se dohodly na smíru, který zahrnuje právě výše uvedené omezení vjezdu.

Ve sporu ovšem primárně nejde o emise CO 2 , ale o emise oxidů dusíku. Odborné stanovisko k celkem 15 opatřením ukázalo, že dodržení mezních hodnot lze dosáhnout pouze prostřednictvím komplexního zákazu jízdy s dieselovými motory. Jakékoli jiné opatření by situaci prodloužilo o několik let.

Jürgen Resch, ředitel německé ekologické organizace Deutschen Umwelthilfe (DUH), která se také připojila k soudnímu sporu, k tomu uvedl: „Těší mě, že se nám v rámci jednání o vyrovnání s městem Mnichovem konečně podařilo rozhodnout o opatřeních, která brzy zajistí dodržování limitní hodnoty. Vzhledem k tomu, že lze očekávat, že limitní hodnoty budou překročeny i v roce 2023, nebylo pro nás snadné přistoupit na dohodu. Konstruktivní diskuse s hlavním městem země a rychlé zavedení zákazu jízdy s dieselovými motory jako nejúčinnějšího opatření nás však přesvědčily, že zvolená cesta je správná.“

Další smír v soudním sporu vyjednala společnost DUH i v Norimberku. Balíček opatření, ke kterým se chce město zavázat, má ve středu (26.10.) schválit městská rada. Zde nejde o zákaz vjezdu, ale balíček opatření zahrnuje například zvýšení frekvence tramvají a důležitých autobusových linek. Nové tramvajové tratě mají vést na Berliner Platz, do nové čtvrti Lichtenreuth a do Minervastraße. Zahrnuje také rozšiřování cyklistických pruhů. Kromě toho se zvýší poplatky za parkování a na některých místech dojde k revizi povolení k parkování na chodnících.