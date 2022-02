Nejžádanější ojetina v Německu je nedostatkové naftové kombi, které zdražuje

Ceny ojetých aut v České republice se podle statistiky společnosti Cebia loni v průměru navýšily o zhruba 30 000 Kč, a to i navzdory skutečnosti, že z trhu postupně vymizela část mladých a zánovních ojetin. Některé modely přitom zdražovaly více a jiné pomaleji.

K nárůstu cen však došlo prakticky u všech. U některých modelů dokonce došlo k situaci, kdy jejich cena meziročně vzrostla. Například kdo si koupil loni pětiletou Škodu Octavii, mohl ji letos jako šestiletou prodat dráže, než za kolik ji koupil.

V Německu byla loni cenová hladina trhu ojetých vozidel stabilnější, ovšem o některé modely byl tak enormní zájem, že jejich cena vzrostla až o 20 procent. Cena ojetých vozidel inzerovaných k prodeji v Německu činila v lednu v průměru 19 900 eur (necelých 490 tisíc korun) a v prosinci 19 950 eur, přičemž pouze v říjnu a listopadu došlo v důsledku sezónních vlivů k přechodnému nárůstu nad 20 000 eur.

Podle dat společnosti Carvago, byl v Německu největší zájem o tyto vozy:

Model rok nájezd 12. měsíc

2020 nájezd 12. měsíc 2021 rozdíl % cena 12/2020 cena 12/2021 nárůst % Ford Focus Turnier 1.5 TDCi 120 k 2018 74433 78874 5,97 11906 14819 24,47 VW Passat Variant 1.6 TDI 120 k 2017 120692 121390 0,58 12999 15990 23,01 VW Polo 1.4 TDI 75 k 2017 87623 89682 2,35 8979 10940 21,84 Škoda Fabia Combi 1.4 TDI 90 k 2020 88687 92840 4,68 9460 11495 21,51 VW Polo 1.0 TSI 110 k 2017 45042 47745 6,00 12975 15700 21,00 Opel Astra ST 1.6 CDTi 110 k 2016 109571 111031 1,33 8980 10700 19,15 Ford Focus Turnier 1.5 TDCi 120 k 2016 108863 110532 1,53 9290 10990 18,30 Škoda Octavia 1.5 TSI 150 k 2018 25585 45378 77,36 16885 19890 17,80 Škoda Fabia Combi 1.2 TSI 90 k 2016 57902 64147 10,79 9970 11700 17,35 VW Passat Variant 1.6 TDI 120 k 2016 131137 135926 3,65 11900 13900 16,81

Vzhledem k tomu, že podíl dieselů na německém trhu s novými vozy klesl na pouhých 20 %, může být dominance dieselů v žebříčku ojetin překvapivá. Lze to však snadno vysvětlit – důvodem je převis poptávky nad nabídkou. Němci zkrátka mají o dieselové kombíky zájem, ale značný počet právě takových ojetých vozidel z Německa končí v zemích střední a východní Evropy včetně Česka. To dokládá i fakt, že v České republice byl loni podíl dieselů na trhu ojetých aut 52,5 %, na Slovensku dokonce 63,8 %. Podle společnosti Cebia vzrostl meziročně podíl ojetin dovezených do ČR z Německa z 21,7 % na 26,2 %, což je nárůst prakticky o pětinu.

„Německo je pro země střední a východní Evropy významným zdrojem ojetých vozů dlouhodobě a jistě neprozradím nic nového, když řeknu, že vznětové motory i vozy s karoserií kombi jsou u nás velmi populární,“ říká Jakub Šulta, šéf Carvaga.

„V České republice rostly ceny ojetin na rozdíl od Německa v průběhu loňského roku plošně s tím, že největší navýšení vykazovaly oblíbené modely značky Škoda – ale ne nutně jen dieselové kombíky. Například benzinová Fabia Combi z roku 2016 se v prosinci prodávala v průměru o 25 % dráž než před rokem, výrazně zdražily také benzinové rapidy. Když se ovšem zaměříme na absolutní počty prodaných vozů, na nejvyšších příčkách statistik v Česku, Polsku i na Slovensku uvidíme octavie, passaty, focusy nebo astry s karoserií kombi a vznětovým motorem – tedy právě ty modely, jejichž ceny v Německu meziročně tolik narostly,“ dodal.