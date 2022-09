Rozdíl mezi cenou benzinu a nafty dál roste, ve hře je trvalé snížení daně

Pohonné hmoty v úvodu září mírně zlevnily, ale ne všechny. Zatímco benzin stojí v průměru kolem 40 korun za litr, nafta je více než o 5 Kč dražší. Otázkou je, jak se bude cena vyvíjet dál.

V nedávné historii přitom byl poměr cen většinou opačný, což přispělo i k dřívější popularitě naftových motorů. Důvodem vyšší ceny benzinu bylo, že je zatížen vyšší spotřební daní, která činí 12,84 Kč/l. U nafty je to 9,95 Kč/l.

Aktuálně je s účinností od 1. června do 30. září 2022 zatím dočasně snížena sazba spotřební daně u obou paliv o 1,50 Kč na litr. Jak ovšem uvedl na kongresu Čerpačka ministr dopravy Martin Kupka (ODS), vláda by měla příští týden projednat trvalé snížení spotřební daně z nafty.

„Spotřební daň u nafty již byla začátkem roku 2021 snížena o jednu korunu na litr. Přesto je nyní nafta výrazně dražší než benzin, a to o více než 5 Kč/l. Cenové nůžky mezi oběma palivy jsou rekordně rozevřené,“ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která je autorizovaným distributorem tankovacích karet Shell.

„Příčinou dražší nafty bývá zvýšená poptávka po topných olejích v zimě, protože topný olej je svým složením totéž co motorová nafta a v mnohých zemích je stále hojně rozšířeným zdrojem tepla,“ vysvětluje Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR.

Topná nafta nicméně může v řadě případů suplovat drahý plyn a o to víc tlačí rostoucí poptávka její ceny nahoru. Příkladem je Teplárna Písek, která od ledna nahradí zemní plyn lehkými topnými oleji. „Fabriky, které v posledních letech fungovaly často na plyn, mají zároveň ještě z dřívějších let kotle na topné oleje. Ve velkém proto nyní skupují topný olej a předzásobují se na zimu pro případ nedostatku či vysoké ceny zemního plynu,“ doplňuje Ivan Indráček.

Plošné ceny paliv, které na rozdíl od standardních stojanových ceny pro koncové zákazníky majících určitou setrvačnost okamžitě reflektují situaci na trzích, přitom vykazují ještě větší rozdíl. „Ceny ropy, které se v tomto týdnu dostaly pod 90 dolarů za barel a jsou tak na předválečných úrovních, se okamžitě promítly do plošných cen pro firemní zákazníky,“ popisuje Damir Duraković. A dodává, že od začátku září plošná cena Naturalu 95 klesla skoro o 2 Kč/l, zatímco průměrná cena benzinu na totemech čerpacích stanic zlevnila téměř o 40 h/l. To by mělo předznamenat další zlevnění benzínu.