Diář petrolheada: O víkendu za tuningem do Liberce, na ameriky do Hradce

Další petrolheadův diář, tedy tipy na automobilové akce konané v Česku o nadcházejících víkendech, započneme dvěma akcemi s letitou tradicí, které začínají už v pátek 18. srpna. Liberecký autokemp hostí už dvanáctý ročník srazu upravených vozů DubGang meeting. Tato akce, která se první čtyři roky konala v autokempu v Jablonném v Podještědí, je přehlídkou toho nejlepšího nejen z české tuningové scény, tradiční podmínkou účasti je totiž povinná registrace. Na akci jsou tak k vidění jen vozy, které projdou výběrovým sítem pořadatelů, díky čemuž si drží prestiž, pro kterou je mezi příznivci tuningu vyhledávána.

Největší zastoupení mají tradičně vozy značky Volkswagen, což je dáno zejména jejich letitou oblíbeností mezi tunery. A to nejen těmi tuzemskými – volkswageny jsou oblíbenými objekty úprav i jinde ve světě. O to více pak na DubGangu vynikají vozy jiných značek, a to nejen těch německých. Tradiční součástí jsou exhibice závodních vozů, které se konají na přilehlé ploché dráze. Na loňském 11. ročníku se tak v akci předvedly i dvě rallyové legendy: Audi Sport Quattro S1 a Lancia Stratos HF.

Na pátek je naplánován i začátek již 16. ročníku srazu amerik Hradecká V8, který se od loňského roku, kdy hostil 600 amerických vozů, koná v multifunkčním areálu Park 360 ležícím na ploše bývalého vojenského letiště v Hradci Králové. Do blízkosti místního letiště, které bylo v letech 2002 až 2007 místem konání i ve své době jednoho z největších tuzemských tuningových srazů, hradecké Tuning party, se „véosmička“ přesunula od Stříbrného rybníku v roce 2021, kdy se konala v přilehlém volnočasovém areálu Správčák.

Součástí hlavního, sobotního programu jsou kromě diváky oblíbených sprintů či miss také tombola o věcné ceny či soutěž o nejbrutálnější a nejhlasitější zvuk.

Od pátečního večera ožije také autocamp Podroužek v jihočeských Netolicích, v němž se koná již 18. ročník VW Golf meetingu, tedy přátelského setkání vozů Volkswagen Golf všech generací. Vítány jsou nicméně i vozy jiných značek.

Vůně benzínu nadcházející víkend zahalí i chloubu jižní Moravy, Pálavu. Oblast vyhlášených vinic a vinných sklípků hostí Pálavský Oldtimer, sraz historických vozidel vyrobených do roku 1945, jehož součástí jsou i nenáročné jízdy včetně představení zúčastněných vozů v Mikulově a Valticích. Vrcholem akce je pak soutěž krásy Concours d’elegance v zámeckém parku v Lednici.

Historické vozy v akci bude možné v sobotu zahlédnout i v okolí Nového Města nad Metují, z něhož odstartuje soutěž historických vozidel Veterán rallye Podorlicko klasik pořádaná Podorlickým Veteran Car Clubem, v Radčicích u Skutče a jejich okolí, kde se koná 38. setkání historických vozidel, nebo v rámci 49. ročníku srazu a jízdy spolehlivosti historických vozidel v Domažlicích. V osadě Luh u Sušice se pak koná letní sraz GAZ klubu ČR, na zámku Slavkov u Brna budou v rámci 6. ročníku setkání Veterán bus Kříž k vidění historické autobusy. Veterán srazy se konají také v Chýnově či Horní Cerekvi.

Sobota 19. srpna je pak posledním dnem, kdy lze na výstavišti v Kroměříži navštívit výstavu Pocta vozů Škoda. Více než 30 automobilů a motocyklů včetně 116 let starého závodního speciálu Laurin & Klement typ F hraběte Alexandra Kolowrata představuje průřez historií slavné tuzemské automobilky od jejího prvopočátku, tedy od dob značky Laurin & Klement. Ve stejný den na stejné místě pak společnost Samohýl Motor Veterán pořádá výstavu historických sportovních vozů Bugatti, které se v rámci závodů Barum Czech Rally Zlín zúčastní oblíbené Bugatti Grand Prix Zlín. Naplánováno je i klubové setkání automobilů Porsche.

Na trucky do Mostu i ke Zlínu

Bohatý na automobilové akce bude i poslední srpnový víkend. Již od pátku 25. srpna budou na mosteckém autodromu v rámci Czech Truck Prix burácet závodní trucky, na trať se vydají i speciály NASCAR, součástí závodního víkendu jsou i závody evropské série NASCAR, NASCAR Whelen Euro Series, které se v Česku jely poprvé v roce 2019.

Naopak příznivci pomalých kol a také „zlověstného“ modrého dýmu jistě upřednostní 27. Trabant sraz Vrbno, tedy setkání vozidel všech značek koncernu IFA z bývalé NDR, které se ve stejném termínu uskuteční v rekreačním chatovém středisku nedaleko jihočeské Blatné. Vozy východního bloku bude možné v sobotu 26. srpna v dopoledních hodinách obdivovat i na náměstí v Jablonci nad Jizerou, kam se účastníci vrátí po plánované spanilé jízdě v odpoledních hodinách.

Letiště v Českých Budějovicích opět přivítá příznivce vozů Volkswagen, poslední srpnový víkend se zde koná tradiční Volkswagen Fest. Na druhý konec republiky, do areálu Kapřín v Březůvkách u Zlína pak zamíří majitelé a obdivovatelé králů silnic, koná se zde 16. Truck Sraz Zlín. Ty hned dvakrát projedou centrem města, které proslavili sourozenci Baťovi: v pátek večer a v sobotu krátce před obědem. Podívejte se na klenoty, které dorazily v roce 2014 na devátý ročník vyhlášené akce.

Příznivci veteránů mohou v sobotu 26. srpna zavítat třeba do bývalé raketové základny Unín u Tišnova, kde se uskuteční další ročník výstavy a jízdy historických vozidel. Historické vozy budou vystaveny také v rámci Rychnovského jarmarku, k vidění budou v Rychnově nad Kněžnou v areálu Kolowratského zámku. V Litomyšli pak odstartuje první ročník mezinárodní setinové rally Czech Classic, v Kutné Hoře XIV. Veteran Rallye a z Vidovic orientační soutěž Rallye Posázaví.

Ochuzeni nebudou ani příznivci jedné stopy. Ti již o nadcházejícím víkendu mohou vyrazit do Šardic na Šardickou padesátku či do Dobříče na terénní jízdu motoveteránů. O týden později se pak v Luhačovicích koná sraz motocyklů Jawa, do Horní Police se poosmé sjedou motoveterány na Hornopolický dvoutakt. Krásná Lípa pak přivítá majestátní motocykly Böhmerland (Čechie), které následně vyrazí přes Varnsdorf, Rumburk, Šluknov a Kunratice do Doubice.

A kam první zářijový víkend? Například na zámek Blatná, kde se uskuteční další ročník výstavy luxusních a sportovních vozů Concorso Castle Blatná, Prahu pak u příležitosti Prague Harley Days zaplní stovky motocyklů či desítky youngtimerů mířících na OC Šestka na již osmý Classic Drive, na Konopáči u Heřmanova Městce se uskuteční třetí setkání majitelů a příznivců vozů Aero, v Malé Skále u Turnova pak Den s eMBéčkem a příznivci vozů Porsche v rámci tradičního severočeského setkání Ferdinand Porsche Festival zamíří nově k Bedřichovu.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.