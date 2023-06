Diář petrolheada: za amerikami i veterány, co frčí Českem a na Nymburk-ring

Aktuální petrolheadův diář započneme dvojicí akcí, jejichž začátky jsou načasovány netradičně již na čtvrtek, a to Lucky Cruisers Weekend a 1000 mil československých.

Lucky Cruisers Weekend je setkáním majitelů a příznivců amerických vozů. Má dlouholetou tradici, první ročník se uskutečnil již v roce 2010, tehdy v autokempu Konopáč u Heřmanova Městce. Ten největšímu tuzemskému srazu amerických vozů poskytoval zázemí ještě následujících sedm ročníků. Počet účastníků však rok od roku stoupal, původní lokalita tak přestávala kapacitně dostačovat. V roce 2018 tedy příznivci amerických křižníků zamířili poprvé na jižní Moravu, do Pasohlávek. Zatímco poslední „Konopáč“ (2017) přivítal 712 registrovaných amerik, tak za posledních šest let se jejich počet zvýšil na více než dvojnásobek: loni totiž do Pasohlávek dorazilo rekordních 1 549 amerik. Na fotoreportáž z loňského 13. ročníku se můžete podívat v galerii níže.

Pražskou Opletalovu ulici budou už od středeční 13. hodiny zaplňovat historické vozy. Před budovou Autoklubu ČR začne přejímka vozů, které následující den v brzkých ranních hodinách (start prvního vozu je naplánován na čtvrteční šestou hodinu ranní) vyjedou na vzpomínkovou jízdu 1000 mil československých, letos to bude připomínka 90. výročí stejnojmenného slavného závodu.

Více než stovka veteránů vyrazí přes Kolín, Polnou, Ostrovačice a Lednici do Bratislavy, účastníci zamíří i do brněnské části Bosonohy k depu bývalého Masarykova okruhu. Zpět do Prahy se pak vozy vrací v sobotu 17. června po páté hodině odpoledne (podrobnosti o jednotlivých trasách viz obrázek níže), a to tradičně k budově Národního technického muzea.

Čas před návratem veteránů ze Slovenska lze přímo v Praze strávit na jiné rovněž již tradiční automobilové akci. Ta se koná na parkovišti OC Letňany a je zaměřena na upravené vozy. Od desáté hodiny dopoledne (vozy účastníků budou najíždět již od osmé hodiny) se tam bude konat 8. ročník tuningového srazu Escape6 Meet. Kromě upravených vozů z tuzemska slibují pořadatelé také zahraniční účast. Takto to v Letňanech vypadalo na srazu v roce 2019.

Zkrátka nepřijdou ani ostravští či severomoravští příznivci tuningu. V industriálním prostředí ostravského Trojhalí Karolina se bude konat pátý ročník Tuning Show Trojhalí. Jde o dvoudenní akci, jejíž začátek je po oba dny naplánován na devátou hodinu ranní.

O veteránskou akci nebudou v sobotu 17. června ochuzeni ani jihočeští příznivci letitých povozů. Veteran Car Club Písek pořádá XXIII. píseckou jízdu historických vozidel, která její účastníky zavede do Strakonic. Tam vyrazí z píseckých Palackého sadů, start je naplánován na 10. hodinu. Předtím bude možné vozy s datem výroby do roku 1965 obdivovat v rámci výstavky, a to již od osmé hodiny ranní. Máte-li blíže Sedlčany, pak i zde se v sobotu koná veteránské setkání. A to konkrétně 12. ročník výstavy historických vozidel Rosa na místním náměstí T. G. Masaryka, který bude doprovázet oslava 70. výročí založení světoznámého areálu Sedlčanská kotlina.

Veterány přivítá i severočeský Liberec, ve zdejších ulicích se uskuteční 4. ročník Liberecké jízdy veteránů. Na náměstí Dr. E. Beneše, tedy přímo před libereckou radnicí bude možné od 9. hodiny ranní obdivovat vozy do roku výroby 1950. Automobilová všehochuť pak čeká na návštěvníky čtvrtého ročníku akce Vše na kolech konané v Kostelci nad Černými lesy. Příznivci mladoboleslavských vozů pak mohou zamířit do kempu Pecka, kde se uskuteční XXIII. sraz fanklubu Škoda Vysoké Mýto & Hradec Králové.

Příznivci jedné stopy mohou ve stejný den zavítat na Vysočinu, a to do Pacova, kde se bude konat 20. ročník Pacovského okruhu, tedy setkání a jízda motocyklů do roku výroby 1992. Akce začíná v 10:00 na horním nádvoří místního zámku, v pravé poledne historické motocykly vyrazí na spanilou jízdu městem, o hodinu později je pak v plánu start jízdy po části původní trati pacovského okruhu.

Z jiného soudku je akce na letišti v Panenském Týnci zasvěcená jízdě bokem, respektive „dveřmi napřed“. V sobotu a v neděli se zde budou konat závody v driftu RD2 Drift Challenge a RD2 Gymkhana Challenge.

Vůní benzínu bude prosycen i následující víkend. V sobotu 24. června můžete namátkou vyrazit třeba na 11. ročník Ratajáku, tedy jízdy historických automobilů a motocyklů do obávaného vrchu v malebném městysu nad řekou Sázavou (Rataje nad Sázavou). „Vítězem je každý, kdo do tohoto strašného kopce vyjede alespoň dvakrát za sebou,“ avizují pořadatelé. Takto to na Ratajáku vypadalo před dvěma roky.

Veterány se sjedou i do Nymburka, kde Wartburg Veterán klub ČR pořádá první ročník srazu Nymburk-ring. Jde o výstavu následovanou orientační soutěží. Závodit se bude i nedaleko Slaného, a to konkrétně na XXXIII. ročníku závodu do vrchu Knovíz - Olšany. Historie akce, které se zúčastnily i závodnické legendy jako Čeněk Junek, Eliška Junková, hrabě Lobkowicz či hrabě Kolowrat, sahá až do roku 1924, tehdy se ho zúčastnilo 13 strojů. Po druhém ročníku byl však závod zrušen, k jeho obnovení došlo až v roce 1989.

Živo bude i ve Vysokém Mýtě, na místním závodním okruhu se uskuteční Mini Race Day, po dráze se tak budou v rámci tréninkových i měřených jízd prohánět vozy, které proslavil britský komik Rowan Atkinson coby ztřeštěný Mr. Bean. V Milovicích pak bude od pátku 23. června probíhat tradiční tuningový sraz Tuning Cars Párty Milovice, v rámci kterého budou probíhat tradiční soutěže včetně sprintů ve čtyřech dráhách. V neděli 25. června pak do Čáslavi zavítají příznivci jízdy bez střechy nad hlavou, na místním náměstí Jana Žižky z Trocnova se od 10. hodiny dopolední bude konat Cabrio meeting.

14. června 2018

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.