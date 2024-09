Diář petrolheada: Za historiky do Roudnice, k Jihlavě na vyšňořené tahače

Například centrum Roudnice nad Labem zaplní v sobotu po roce opět desítky historických vozů. Na zdejším Karlově náměstí se bude totiž konat již 21. ročník výstavy Historici v Roudnici. Letité dvou- i jednostopé stroje se zde začnou sjíždět už od půl osmé ráno, oficiální zahájení akce je pak naplánováno na desátou hodinu dopolední.

Hlavními hvězdami loňského 20. ročníku, který se po dvouletém konání v areálu roudnického zámku vrátil zpět na zdejší centrální náměstí, byla dvojice historických vozů ze sbírek Národního technického muzea. A to ne náhodou. Pořadatelé s tímto muzeem spolupracují totiž již od roku 2018. Loni tak díky tomu byly v Roudnici k vidění vozy Wartburg 5HP z roku 1900 a Velox 8/10 HP, který byl vyroben ve stejnojmenné společnosti v pražském Karlíně někdy mezi lety 1906 až 1909.

Wartburg 5 HP získalo technické muzeum do své sbírky ve druhé polovině 50. let minulého století poté, co byl v roce 1956 dotočen film Dědeček automobil, kde tento vůz sloužil jako rekvizita. V něm se objevil i druhý zmíněný vůz. Je jedním z pouhých dvou dochovaných veloxů. Zatímco první vůz v provedení s uzavřenou karoserií coupé-landaulet je součástí sbírky technického muzea od roku 1949, tak model s otevřenou čtyřsedadlovou karoserií, který se stejně jako zmíněný wartburg zúčastnil natáčení filmu Dědeček automobil, se do ní dostal teprve před pár lety. V roce 2020 jej muzeu darovali potomci posledního vlastníka, Švýcara Marcuse Zehndera. Ten své tři syny požádal, aby vůz po jeho smrti darovali právě Národnímu technickému muzeu v Praze. Letos muzeum v Roudnici předvede závodní motocykly z přelomu 50. a 60. let minulého století.

Stejně jako loni bude možné vozy účastníků této veteránské výstavy obdivovat i mimo hlavní místo konání. Součástí akce je totiž i spanilá jízda. Zatímco loni v jejím rámci zavítali do historického jádra Úštěku, tak letos je trasa, na níž se první vůz vydá okolo druhé hodiny odpoledne, zavede opačným směrem. A to konkrétně přes Kleneč, Vražkov, Straškov-Vodochody, Louckou, Miletice a Velvary, odkud zamíří do železničního muzea Zlonice. Následně se v opačném směru vrátí zpět do Roudnice.

Veteránské klenoty včetně závodních strojů bude možné obdivovat i na tradiční pražské akci. Na Zbraslavi se totiž koná již 57. ročník mezinárodní jízdy do vrchu Zbraslav-Jíloviště, i letos se zdejší kopec vydá pokořit na 150 závodníků. Tento slavný závod, který od roku 1967 pořádá Veteran Car Club Praha jako závod veteránů, avšak historie závodu sahá hluboko do předválečného období (založen byl v roce 1908, s přestávkami se jezdil do roku 1931), patří k nejstarším na světě. Jeho novodobou součástí je i nedělní orientační jízda určená pro vozidla starší 30 let, v jejímž rámci účastníci zavítají do muzea Svět Škodovek v Mrači nedaleko Čerčan a jejíž cíl bude na letišti Točná.

Obec Deštné v Orlických horách již od čtvrtka 5. září hostí 21. ročník Královéhradecké rallye. Její účastníci zavítají nejen na zajímavá místa podhůří Orlických hor, ale i do sousedního Polska, a to konkrétně k barokní pevnosti z poloviny 18. století v polském Kladsku. V první sobotní etapě pak účastníci zamíří i do Hradce Králové, jejich vozy budou od 11. hodiny vystaveny na Masarykově náměstí. Úderem druhé hodiny odpolední pak postupně vyrazí do druhé denní etapy, která je přes Opočno, kde je v plánu krátká výstava, a pak zamíří zpět do Deštné.

Veteránské rojení zažije o víkendu i Konopáč u Heřmanova Městce. Do místního autokempinku totiž zamíří majitelé a příznivci vozů Aero, koná se zde 4. ročník srazu aerovek. Vozy účastníků budou k vidění například i na Kunětické Hoře, kam zavítají v rámci dvouetapové vyjížďky. Výstava vozů je zde naplánována mezi 10. a 12. hodinou. Cílem druhé, odpolední etapy je pak rozhledna Barborka (cca 16:00).

Den s embéčkem

Na své si přijdou i příznivci mladoboleslavké automobilky. V areálu fotbalového hřiště na Malé Skále u Turnova se totiž koná již 15. ročník akce Den s embéčkem. Toto setkání je určené nejen pro vozy Škoda 1000/1100 MB (a jejich deriváty), ale i pro jejich mladší nástupce v podání modelů 100 a 110R a dalších příbuzných modelů s motorem za zadní nápravou. I v tomto případě bude možné vozy účastníků spatřit po okolí, zhruba v 11:30 totiž vyrazí na orientační jízdu.

Camp Pávov u Jihlavy přivítá 4. ročník Truck srazu Pávov. Na programu je například spanilá jízda několika desítek tahačů, prezentace RC modelů či ohnivá show.

Kroky příznivců upravených vozů zamíří tento víkend na letiště v Milovicích, kde se koná tradiční Tuning Cars Párty. Na programu jsou měřené sprinty i soutěže dB Drag a Show & Shine.

Zkrátka nepřijdou tento víkend ani příznivci jedné stopy. V rekreačním centru Jizbice pod Blaníkem proběhne již 42. ročník mezinárodního motorkářského srazu Jawáč.

Ve Strakonicích se pak v rámci připomínky 105 let od zahájení výroby značky ČZ ve Strakonicích uskuteční sraz motocyklů této legendární značky. Stroje budou od sobotních dopoledních hodin vystaveny nejen na zdejším hradě, ale výstava motocyklů se v odpoledních hodinách uskuteční i v motokrosovém areálu Jinín.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.