Řidiči, nohu z plynu a oči mějte úplně všude! Děti se vrací zpět do škol

Po dvou měsících volna mohou být děti mírně roztěkané a nepozorné. Je potřeba myslet i za ně. Prvňáčky je důležité bezpečnou cestu do školy naučit.
Dva měsíce prázdnin pro děti určitě utekly jako voda. Od pondělí 1. září je začneme znovu potkávat na cestě do školy a z ní, na kroužky a za kamarády. A s tím jako řidiči musíme opět začít počítat. Znamená to oči na stopkách a pomalejší jízdu. Ti, kteří chtějí pouštět děti do školy samotné, by měli myslet na to, že bezpečnou a správnou cestu je ideální natrénovat.

Školáci v ulicích. Řidiči musí dávat pozor, s prvňákem cestu natrénujte

„Pokud máte doma prvňáčka, je dobré jej v prvních dnech do školy doprovodit. Projděte s ním raději několikrát cestu do školy a upozorněte na možná nebezpečí, správný rodič má vědět, jak dlouhá a jaká cesta dítěte do školy je. Nezapomeňte děti oblékat do barevného a výrazného oblečení, vhodné jsou například barevné odrazky, a to jak na oblečení, tak i na aktovkách a batozích. Jen při dodržování pravidel a bezpečnosti se Vaše dítě dostane do školy a ze školy včas a v pořádku,“ radí policie.



28. srpna 2025

28. srpna 2025

23. srpna 2025

