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Děti se vrací do lavic, podívejte se na šrumec před pražskou základní školou

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  11:11
Dětem v základních a středních školách začíná po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. To také znamená mnohem hustší provoz v okolí škol. Podívejte, jak to první školní den vypadalo před jednou z nich v Újezdě nad Lesy.

„Začátek školního roku znamená návrat dětí do ulic a všichni potřebují určitý čas, aby si zvykli na běžný dopravní režim. Prosím proto všechny řidiče, aby zejména v okolí škol snížili rychlost a stoprocentně se soustředili na provoz. Děti jsou po prázdninách rozptýlené, jsou rády, že se vidí s kamarády a zejména menší školáci mohou zapomenout, že kolem jezdí auta,“ apeluje ministr dopravy Ivan Bednárik.

„Se začátkem školního roku se na silnice a chodníky vrací větší množství dětí, a září proto patří z hlediska bezpečnosti k nejrizikovějším obdobím,“ varuje BESIP. „Nejnebezpečnější jsou pro děti-chodce zejména ranní časy mezi 7. a 8. hodinou a odpolední špička mezi 15. a 16. hodinou. Zvýšený pohyb dětí v okolí škol znamená vyšší nároky také na řidiče, kteří by měli zpomalit, být trpěliví a věnovat dění kolem sebe zvýšenou pozornost.“

Rodiče a řidiči, čtěte! Mamataxi je zlo. Naučte děti chodit do školy

Za posledních deset let bylo v září evidováno 4 570 dopravních nehod s účastí dětí do 14 let. Sedm dětí při nich zemřelo, 100 utrpělo těžké zranění a dalších 1 966 dětí bylo zraněno lehce. V dlouhodobém průměru bývá v září při dopravních nehodách zraněno kolem 60 dětí jako chodců; během loňského září jedno dítě zemřelo a 55 jich bylo zraněno lehce.

Riziko dopravní nehody zvyšuje zejména nedostatečná pozornost a nepředvídatelné chování dětí, které se po prázdninách znovu přizpůsobují školnímu režimu. „Pokud bylo v uplynulých deseti letech v září dítě-chodec zraněno, byla v 53 procentech případů vina na jeho straně. U řidičů bylo ve 28 procentech případů jako hlavní příčina nehody identifikováno nedání přednosti v jízdě, dále nevěnování se řízení, nesprávný způsob jízdy a nepřiměřená rychlost. Zvláštní pozornost je proto třeba věnovat především okolí škol, přechodům pro chodce a také vyjíždění z parkovišť a garáží,“ uvádí Centrum dopravního výzkumu.

„Září se dlouhodobě vyznačuje zvýšeným počtem nehod s účastí dětí zejména v době ranní špičky. Ke zraněním dochází nejčastěji mezi 7. a 8. hodinou ráno a často jde o nehody, při kterých je dítě sraženo jako chodec. Neplatí přitom, že by viníky těchto nehod byly většinou děti. Ve většině případů jsou jimi naopak řidiči osobních aut. V době uvedené ranní špičky však analýza identifikovala 40 procent případů, kdy nehodu se zraněním zavinilo samo dítě. Rodiče by proto měli děti na bezpečný pohyb v silničním provozu dobře připravit,“ uvedl Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIPu.

Do základních škol by v novém školním roce mělo podle odhadů ministerstva školství chodit zhruba 1 001 500 žáků, zhruba o 1400 méně než ve školním roce 2025/2026. Na středních školách a konzervatořích by se v novém školním roce v denní formě studia mělo vzdělávat asi 493 200 žáků. V tom minulém bylo na středních školách v denní formě vzdělávání bez nástavbového a zkráceného studia asi 487 900 žáků, v konzervatořích zhruba 3 500.

Střední školy
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