Kdysi jsme se o to pokusili, párovali jsme auta se zajímavými stavbami, hledali jsme estetickou, architektonickou, designérskou, uměleckou spojitost, podobné prvky, vyznění, myšlenky.
Auta a architektura. Umění na čtyřech kolech pózuje u pražských perel
Nápad Matěje Sulitky, renomovaného českého průmyslového designéra, je jedním z nejoriginálnějších, který do autodesignérské soutěže iDNES.cz dorazil.
Autor na to šel z opačného konce: vybral sloh, ke kterému časově ani nijak jinak žádný automobil pasovat nemůže, a navrhl v jeho duchu auto. A tak vznikl rodinný automobil Gothic. „Návrh rodinného automobilu kategorie SUV je ztělesněním kombinace moderní techniky s estetikou gotické architektury. Karoserie je tvarovaná do ostrých linií, inspirovaných středověkými katedrálami – od dlouhých protáhlých oblouků, žeber jako nosné osnovy stavby karoserie po detailní „kamenické“ ornamenty kružbového okna ve střeše vozidla,“ popisuje Matěj Sulitka. „Cílem je navodit dojem ručního řemesla a majestátní atmosféry. V gotickém stylu pokračuje i interiér s gotickým žebrováním přístrojové desky, dveřních výplní a boků stěn. Střešní kružbové okno s vitrážemi přivádí do interiéru při otevřené stropní zácloně barevné světlo, vytvářející atmosféru luxusní temnoty.“
Předpokládané rozměry gotického SUV vidí Matěj Sulitka nějak takto: délka 4 700 mm, šířka 1 870 mm a výška 1 620 mm. „Hybridní pohon automobilu kombinuje spalovací motor o objemu do 1 000 cm3, který v optimálním režimu konstantních otáček nabíjí baterie, z nichž je poháněn jeden, nebo dva elektromotory (pro přední a zadní nápravu) o celkovém výkonu podle provedení od 150 do 220 kW. Poháněna mohou být buď jen zadní, nebo všechna čtyři kola,“ nastiňuje. Baterie jsou uloženy sendvičové podlaze. „Výsledkem je automobil, který nejen poutá pozornost, ale vyvolává respekt – spojení ducha gotické architektury a současných technologií, které dává vzniknout originálnímu vozidlu,“ Matěj Sulitka ke svému komentáři dodává, že ho vytvořil s podporou umělé inteligence (ChatGPT), návrh samotný je ovšem čistě jeho autorskou prací. Stojí za zmínku, že tento postup zvolilo více autorů, kteří se do naší soutěže přihlásili.
