„Interiér je dnes důležitější než kdy dřív,“ říká v exkluzivním rozhovoru Boris Grell. Tušili jste například, že designéři dohlížejí u aut i na podobu vnitřku kufru? A uhodnete, z kolika dílů je vlastně interiér auta složen?
Začněme jednoduchou otázkou: Interiér, nebo exteriér?
Ideální je, když nové auto přesvědčí zákazníka jak z pohledu exteriéru, tak interiéru. Pro mě osobně je to ale jednoznačně interiér. Nejen proto, že jsem interiérový designér. Myslím si, že právě interiér dnes rozhoduje o tom, jestli se zákazník v autě cítí dobře nebo ne.
Jenže exteriér je to první, co zákazník vidí…
Ano, exteriér je první jiskra. Může vás zaujmout a přitáhnout. Ale skutečný vztah s autem vzniká až uvnitř. V Americe se říká, že musíte člověka „posadit do auta“. Teprve pak víte, jestli se mu opravdu líbí. Jestli se tam cítí jako doma.