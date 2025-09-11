AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Sám šéf Škody Klaus Zellmer v předstihu říkal, že nový koncept elektrického kombi je hodně revoluční a bude hodně polarizující. Škodováčtí designéři se odvázali a postavili opravdový showcar, ne líbivý, odvážný.
Vision O je hodně velké auto, je dlouhé jako kombíkový superb. Při stavbě mysleli na to, že finální auto dostane elektrickou platformu s trakční baterií v podlaze, ta posouvá nápravy daleko od sebe. Elektrická auta mají proto dlouhý rozvor a krátké převisy s koly v rozích. Tyto proporce chtěli designéři Škody Vision O trochu zmírnit a udělat z ní opravdový kombík podle tradic značky. Hodně tedy protáhli zadní převis. Kombíková záď je tedy hodně mohutná, odlehčuje jí velkorysé prosklení. Pokud se vám zdá okno víka kufru hodně skloněné, nenechte se zmást, leží prý pod stejným úhlem jako u aktuální octavie combi.
Jednolitou plochu bočních oken rozbíjí tlustý bílý výstupek zdůrazňující B-sloupek; je to odkaz na charakteristické tvarování tohoto sloupku u octavie combi druhé generace.
Petr Nevřela popisuje asi nejzajímavější specialitu konceptu Vision O, na kterou jsou designéři patřičně hrdí: „podfoukávanou kapotu“. „Aerodynamika hrála zásadní roli v celkovém pojetí vozu. V přední části vidíme integrovaný vstup vzduchu pod světlomety, vzduch pak dále proudí pod kapotou a vychází těsně před čelním sklem. Tento prvek nejen zlepšuje chlazení, ale výrazně přispívá k celkové efektivitě a prodlužuje dojezd,“ popisuje Nevřela prvek, který svým charakterem připomíná spíš vychytávky z kategorie supersportů.
Aerodynamika diktuje u elektromobilů mnohé, dnes na ni kladou automobilky stále větší důraz. Vision O je toho důkazem. Někomu může připadat design studie trochu nesourodý. Je to také kvůli aerodynamice – čumák auta je oblý, aby hezky ladně rozrážel vzduch, na opačném konci naopak aerodynamici potřebují ostré hrany, ze kterých se lépe odtrhne vzduch proudící po karoserii.
„Boční silueta je elegantní a plynulá, jak je u kombi obvyklé, ale zároveň maximálně optimalizovaná pro proudění vzduchu. Dvacetipalcová kola jsou osazena aerodynamickými kryty, zrcátka jsou navržena s ohledem na co nejnižší odpor a integrované světelné prvky, a zadní sklo bylo tvarováno ve spolupráci s oddělením aerodynamiky tak, aby tvořilo přirozený přechod ke střešnímu spoileru,“ dodává Petr Nevřela. Přední část vozu je vybavena aktivními žaluziemi, které otevírají chladicí otvory, zatímco kanály po stranách odvádějí přebytečný vzduch směrem ke kolům. K lepšímu proudění vzduchu přispívají také zapuštěné kliky dveří, nebo skryté stěrače pod pohyblivým krytem.