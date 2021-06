Autozápisník: z turínského okruhu bude zahrada a auto za Toyen po babičce

Červen byl plný zajímavých událostí ve světě aut. Vybrali jsme několik pozoruhodných momentů a snažili se je opět dát s lehkou nadsázkou do občas nečekaných souvislostí. Startujeme!







Turínská zahrada

Kromě toho, že fiaty budou za devět let již jen výhradně elektrické, plánuje šéf značky Olivier Francois přetvořit legendární testovací dráhu na střeše továrny Lingotto (přečíst si o ní můžete zde) v největší nejvýše položenou zahradu v Evropě.

Již si prý „plácl“ s architektem Stefanem Boerim, který je hvězdou tzv. udržitelné architektury. Tam, kde kdysi absolvovala první zkušební jízdy auta vyrobená v patrech továrny pod drahou, má vzniknout obří zahrada s více než 28 tisíci rostlinami. Kromě projevů nadšení je ale i hodně těch, kterým se tento záměr vůbec nelíbí. Vznikají i petice za zachování dráhy. Tak uvidíme, zda se Olivier Francois nakonec ze svého snu neprobudí.



Letecký pohled na továrnu Lingotto v roce 1966.

Ženevská Auto Show

Tradiční autosalon se sice letos ve městě u Ženevského jezera nekonal, přesto se tam v červnu „blýskly“ dva špičkové kousky automobilové konstrukce. Setkání Biden-Putin byl totiž i první příležitostí přímého srovnání pancéřových limuzín obou státníků, Cadillacu One, přezdívaného Bestie, s prezidentskou verzí ruského Aurusu Senat L700.



Z hlediska parametrů dominuje Bidenovo auto, které je delší (7,0 vs. 6,6 m), ale i vyšší a má i větší motor V8 (6,6 vs. 4,4 l). Cadillac One amerického prezidenta ale působí neohrabaněji, však je to v podstatě náklaďák. Vypadá sice jako model CT6, ale je to speciál, který je postaven na podvozku obřího pick-upu GMC Top Kick, a to včetně jeho vznětového motoru Duramax.

Cadillac One, kterému se přezdívá Bestie, je jakýmsi pojízdným trezorem.

Aurus Senat jde více s dobou, svůj benzinový osmiválec totiž kombinuje s elektromotorem. Tento „jezevčík“ je výsledkem projektu Kortež, jenž má navíc přesah do sériové výroby. Ruský „pseudorolls“ Aurus Senat má navíc i kratší verzi a na stejné platformě UMP jsou postavené i SUV Commant a MPV Arsenal, které jsou součástí kolony ruského prezidenta. Ruská limuzína se v červnu v Ženevě vlastně vrátila na místo „činu“, v roce 2019 se totiž představila přímo na stánku Aurusu na ženevském autosalonu. Jen několik dní před schůzkou ruská značka slavnostně spustila výrobu, červnová akce v Ženevě tak pro ni byla skvělým product placementem.

Elektrické osvěžovny

Vypadá to, že pro luxusní značky se rýsuje nový byznys. I přes ultrarychlé nabíjení postávání u dobíječek v parném létě či mrazivém zimním počasí klientelu luxusních značek zrovna nepotěší. V teslách si sice můžete na obřím displeji zahrát nějakou hru, to vás ale brzy omrzí a jedná se v podstatě jen o zabíjení času.

Při delších přesunech kromě auta navíc potřebuje doplnit energii i jeho posádka. Možnost spojit obojí nabídnou rozšířené klasické čerpací stanice o elektrické stojany, ale i u Audi a Tesly přemýšlejí, jak svým zákazníkům nabídnout něco navíc. Zajímavý koncept ultrarychlých dobíječek s jakýmisi osvěžovnami se chystá vyzkoušet Audi již letos v létě. Budou v nich umístěny lithium-iontové baterie z aut s úložištěm až 2,45 MWh, což umožní šest nabíjecích stanic s výkonem 300 kW. Baterie by se měly dobíjet v noci levněji, a poté by za dne společně se solárními panely nabíjely auta během dne. Každá stanice bude mít „prémiový“ salonek s občerstvením a nápoji atd.

Lithium-iontové baterie z aut s úložištěm až 2,45 MWh nabídnou šest nabíjecích stanic s výkonem 300 kW.

Elon Musk již požádal o registraci obchodní značky Tesla pro použití v pohostinství. Již dříve na Twitteru napsal, že by rád u dobíječky v kalifornské Santa Monice zprovoznil také kino, které bude promítat sto nejlepších filmů, a restauraci ve stylu padesátých let. Tak se možná v menu dočkáme dozlatova propečených křidélek Elona Muska a kdo ví, třeba bude v nabídce i Menu Space X, které vám samo přistane na stole nebo Mini Hyperloop přijede přímo před vás ve stylu vlaku z Vizovic z filmu Kulový blesk.

Polestar za „mazanici“

Švédská automobilka Polestar je známá objevováním „nových způsobů fungování“ v automobilovém průmyslu. Luxusní odnož Volva, s nímž společně spadá do čínského koncernu Geely, už neví, co by vymyslela. Platba bitcoiny už nikoho moc nevzrušuje, v marketingu tak dali hlavy dohromady a poslední kusy plug-in hybridního sportovního kupé Polestar 1 v ceně téměř 4 milionů korun se rozhodli zájemcům nabídnout prostřednictvím obchodování s uměleckými předměty, které vlastní.



Možnost získat moderní techniku za míšenský porcelán po babičce či nějakou „mazanici“ za majlant se může zdát lákavá. Zatímco umění si drží cenu či jeho hodnota obvykle stoupá, tak auto je považované za nejhorší investici a Polestar 1 za pár let skončí na šroťáku. Investiční poradci se nejspíš musejí chytat za hlavu.

Posledních 25 kusů plug-in hybridního sportovního kupé Polestar 1 v ceně téměř 4 milionů korun je ve speciální zlaté barvě.

Návrat pojízdných „králíkáren“?

V souvislosti s uvedením Suzuki Jimny N1 na český trh nelze než nostalgicky zavzpomínat na dobu před 17 lety, kdy se světově proslulý iluzionista David Copperfield, který dokázal nechat zmizet Sochu svobody, musel sklonit před našimi zákonodárci. Ti totiž dokázali přemístit velkou část osobních aut mezi nákladní, a připravit tak státní kasu o stamiliony korun. Stačilo namontovat mříž, zatmavit zadní boční okna a podnikatelé nemuseli platit DPH a navíc pro tato auta neplatil limit pro odepisování ve výši 900 tisíc Kč. Vozy jako Porsche Cayenne či VW Touareg jste bez této úpravy prakticky nepotkali.

V poslední době si lze ve verzi N1 koupit například Citroën Berlingo či Dacii Duster. A nově je na našem trhu i Suzuki Jimny. V jeho případě se ale celá ta eskapáda s demontáží zadních sedadel a instalací mříže (dnes již nejsou podmínkou, stačí pevné úchyty s oky) nekoná kvůli odpočtu DPH, ale kvůli emisím. Z jimnyho je tak dvoumístná dodávka s nákladovým prostorem o objemu 830 litrů, která dává větší smysl než čtyřmístná verze, neboť ta zadní místa byla vlastně jen do počtu. Nová pojízdná „králíkárna“ je tak vlastně ideální psí boudou na čtyřech kolech.

Ze Suzuki Jimny je dvoumístná dodávka, která dává větší smysl než čtyřmístná verze, neboť ta zadní místa byla vlastně jen do počtu.

Příležitost pořídit nepřehlédnutelný teréňáček ovšem i tak zůstává pouze v teoretické rovině. V podstatě ihned s uvedením do prodeje se na českých internetových stránkách značky objevilo toto upozornění:

Vážení zákazníci,

dlouho očekávaný model Jimny v užitkové verzi N1 je dostupný ve velmi omezeném počtu. Alokace pro český trh na letošní rok již byly vyčerpány. Je nám líto, ale vzhledem k velkému zájmu zákazníků, výrazně převyšujícímu dostupné množství vozidel, nejsme schopni všechny zájemce o vůz uspokojit. Nemá tak smysl jednotlivé prodejce Suzuki kontaktovat za účelem nákupu vozu.

Děkujeme za pochopení

Suzuki ČR

Designéři, hejbejte se!

Přechody špičkových designérů mezi automobilkami v mnohém připomínají přestupy špičkových fotbalistů mezi evropskými velkokluby. O talentované „hráče“, kteří mají „tah na branku, umějí dobře přihrávat a také často skórovat, je velký zájem i v designérských odděleních, musí ale dobře zapadnout do týmu, což se ale ne vždy podaří.

To je i případ Jozefa Kabaně, který je po anabázi u BMW a Rolls-Roycu nově šéfdesignérem značky Volkswagen. Novým šéfem designérského oddělení Alfy Romeo se v červnu stal dlouholetý šéfdesignér Seatu Alejandro Mesonero-Romanos, který si mezi tím ještě udělal krátkou zastávku u Dacie a Lady.

Šéfem designérského oddělení Alfy Romeo se v červnu stal Alejandro Mesonero-Romanos, tvůrce designového stylu značky Seat.

Do vedení designu britské značky Rolls-Royce nově nastoupil Anders Walming a horkou novinkou je přestup Françoise Leboineho od Renaultu k Fiatu. Naopak novou posilou Renaultu je odnedávna Gilles Vidal, který dlouhou dobu působil u Peugeotu.

K inventářům svých značek patří například Laurens van der Acker, který je u Renaultu od roku 2009, tedy stejně jako Adrian van Hooydonk u BMW či Ikuo Maeda u Mazdy. Mark Adams zodpovídá za design opelů ještě o dva roky déle, stejně jako Gorden Wagener u Mercedesu. Flavio Manzoni řídí design Ferrari od roku 2010. K opravdovým metuzalémům patří Gerry McGovern, který je u Land Roveru od roku 2004, ve stejném roce začal řídit design Porsche Michael Mauer a jen o rok kratší dobu je Marek Reichman u Aston Martinu. Ian Callum byl u Jaguaru 20 let, Chris Bangle u BMW 17 let (1992–2009). To se ve fotbalovém prostředí vyrovná snad jen Antonínu Panenkovi, který hrál za Bohemians Praha plných 15 let.