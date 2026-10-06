Osmadvacátý ročník největšího festivalu současného designu v Česku probíhá do 11. října 2026 v pěti lokacích hlavního města. Design 2026 nabízí přes tři stovky expozic designérů a tvůrců, výstavy i bohatý doprovodný program. Na veletrhu nechybějí ani auta. A designéři Škody vyučovali v předvečer zahájení skicovat auta.
Autor: Škoda Auto
Škoda Auto pokračuje v partnerství s festivalem DesignBlok prezentací nejnovějších elektrických modelů Škoda Epiq a Škoda Peaq.
Autor: Škoda Auto
Dvě originální instalace představí různé podoby současného designového jazyka Modern Solid prostřednictvím nejnovějších elektrických SUV modelů značky.
Autor: Škoda Auto
Škoda Auto pokračuje v partnerství s festivalem DesignBlok prezentací nejnovějších elektrických modelů Škoda Epiq a Škoda Peaq.
Autor: Škoda Auto
Škoda Peaq slaví na Designbloku českou premiéru.
Autor: Škoda Auto
Škoda Peaq, velký sedmimístný bateriový model značky slaví na Designbloku 2026 českou premiéru. Nový elektromobil představil nový dočasný šéf značky Holger Peters (druhý zprava).
Autor: Škoda Auto
Netradiční hvězdou letošního Designbloku je čerstvě opravený Průmyslový palác na Holešovickom výstavišti.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Dveře otevřel teprve před několika dny po náročné, čtyři a půl roku trvající rekonstrukci a téměř osmnáct let po zničujícím požáru.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Právě Designblok 2026 je první velkou akcí, která ocelovou dominantu pražského Výstaviště zaplnila.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Návštěvníci si mohou prohlédnout obnovenou středovou halu – velkorysý prostor bude místem setkávání, přednášek i slavnostního programu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Návštěvníci si mohou prohlédnout obnovenou středovou halu – velkorysý prostor bude místem setkávání, přednášek i slavnostního programu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Návštěvníci si mohou prohlédnout obnovenou středovou halu – velkorysý prostor bude místem setkávání, přednášek i slavnostního programu.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Před opraveným Průmyslovým palácem na pražském výstavišti v Holešovicích je k vidění monumentální instalace s názvem Runway to the Temple od českých umělců Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Škoda Peaq má na Designbloku českou premiéru.
Autor: Škoda Auto
Škoda Peaq má na Designbloku českou premiéru.
Autor: Škoda Auto
Škoda Peaq, velký sedmimístný bateriový model značky slaví na Designbloku 2026 českou premiéru. Nový elektromobil představil nový dočasný šéf značky Holger Peters (druhý zprava).
Autor: Škoda Auto
Škoda Peaq má na Designbloku českou premiéru.
Autor: Škoda Auto
„V souladu s letošním tématem festivalu ‚Světlo‘, které symbolizuje poznání, pravdu, naději a život, připravila automobilka trojici instalací zaměřených na objevování, zvědavost a sílu designu zlepšovat každodenní život,“ vysvětluje mluvčí českého zastoupení značky Martin Ježek.
Autor: Škoda Auto
„Návštěvníci se budou moci 10. října zúčastnit jednoho ze dvou hodinových workshopů s designéry Škoda Auto, které začínají ve 13:15 a 14:45. Workshopy v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha se zaměří na skicování nejnovějších modelů značky,“ zve Martin Ježek.
Autor: Škoda Auto
„Lektoři workshopů nazvaných Škoda Sketching Sessions nabídnou jedinečný pohled do zákulisí tvorby budoucích vozů značky a umožní návštěvníkům vyzkoušet si jednu ze základních technik automobilových designérů na vlastní kůži,“ dodává mluvčí značky.
Autor: Škoda Auto
Designér Škoda Auto Petr Matušinec
Autor: Škoda Auto
Designér Škoda Auto Petr Matušinec
Autor: Škoda Auto
Škoda pořádá na Designbloku skicovací workshopy.
Autor: Škoda Auto
Škoda pořádá na Designbloku skicovací workshopy.
Autor: Škoda Auto
Škoda pořádá na Designbloku skicovací workshopy pod vedením svých designérů.
Autor: Škoda Auto
Škoda pořádá na Designbloku skicovací workshopy pod vedením svých designérů.
Autor: Škoda Auto
Škoda pořádá na Designbloku skicovací workshopy pod vedením svých designérů.
Autor: Škoda Auto
Designér Škoda Auto Jiří Hadaščok
Autor: Škoda Auto
Designér Škoda Auto Petr Matušinec
Autor: Škoda Auto
Hlavními body prezentace Škody Auto jsou expozice věnované novým elektrickým modelům Škoda Epiq a Škoda Peaq a interaktivní venkovní zóna Born To Explore pro nejmladší návštěvníky.
Autor: Škoda Auto
Expozice s názvem Peaq Inside představuje nový model Škoda Peaq prostřednictvím zážitku zaměřeného na světlo, prostor a vnímání designu.
Autor: Škoda Auto
„Instalace vychází z designové cesty, kterou v případě modelu Škoda Peaq odstartovala jeho koncepční studie Vision 7S a následný rozvoj designového jazyka Modern Solid. Prostřednictvím propracované choreografie světelných cyklů expozice postupně odhaluje jednotlivé charakteristické prvky vozu. Expozice Peaq Inside nabízí pohled na vůz očima jeho tvůrců. Návštěvníci tak mohou krok za krokem objevovat detaily, proporce i filozofii, která stála za vznikem nového elektrického SUV značky Škoda,“ vysvětluje Martin Ježek.
Autor: Škoda Auto
Škoda představuje na Designbloku své elektrické novinky.
Autor: Škoda Auto
Škoda představuje na Designbloku své elektrické novinky.
Autor: Škoda Auto
Škoda představuje na Designbloku své elektrické novinky.
Autor: Škoda Auto
Škoda představuje na Designbloku své elektrické novinky.
Autor: Škoda Auto
První z festivalových instalací Škody Auto navazuje na úspěšnou prezentaci značky na letošním Milan Design Weeku.
Autor: Škoda Auto
„Expozice Oooh, that’s EpiQ přiváží do Prahy svět barev, pohybu a fantazie, v němž se design stává prostředkem k objevování nových perspektiv každodenní mobility. Instalace pracuje s hravými analogiemi inspirovanými modelovací hmotou Play-Doh, která zde symbolizuje kreativitu, flexibilitu a nekonečné možnosti tvorby. Prostřednictvím výrazných barevných objektů a organických forem ukazuje, jak může být praktický městský automobil zároveň zdrojem inspirace a radosti,“ vysvětluje mluvčí značky pro český trh Martin Ježek.
Autor: Škoda Auto
Škoda Epiq na Designbloku 2026
Autor: Škoda Auto
Škoda Peaq na Designbloku 2026
Autor: Škoda Auto
Škoda Peaq na Designbloku 2026
Autor: Škoda Auto
Z nuly na sto za 3,3 sekundy, výkon 815 koní a dojezd až 550 kilometrů. Takové vlastnosti má elektrický supervůz Titan, který představila na letošním Designbloku Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Autor: Julie Petrůjová
Téměř pět metrů dlouhý elektromobil je dílem designérů ze Zlína a konstruktérů z Ostravy.
Autor: Julie Petrůjová
„Unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích. Vyvinuli znamená i to, že jsme si to vyrobili a následně otestovali,“ popsal vývoj stroje designér a hlavní konstruktér vozu Rostislav Zapletal.
Autor: Julie Petrůjová
Výsledkem je vůz o výkonu 600 kilowattů, tedy 815 koní, s točivým momentem 1280 newtonmetrů. Baterie má kapacitu 117 kilowatthodin, automobil váží bez posádky 1991 kilogramů a měří bezmála pět metrů.
Autor: Julie Petrůjová
Podle údajů konstruktérů zvládne zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině za 3,3 sekundy, jeho odhadovaná maximální rychlost je 245 kilometrů v hodině a dojezd 430 až 550 kilometrů.
Autor: Julie Petrůjová
Příprava Titanu začala už kolem roku 2018, od roku 2020 pokračovala v rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Pro jízdní zkoušky byl vůz sestaven v roce 2023 a od té doby jej tým postupně vylepšoval.
Autor: Julie Petrůjová
Titan byl navržen tak, aby se mohl pohybovat po komunikacích. „Formálně plní všechny homologační požadavky, ale samotná homologace stojí 100 tisíc eur,“ vysvětlil Rostislav Zapletal.
Autor: Julie Petrůjová
„‚Tvrdé jádro‘ týmu tvořilo asi dvanáct lidí, širší okruh kolem šestnácti. Při započtení studentů, kteří během let pracovali na jednotlivých částech vozu, by mohl celkový počet dosáhnout padesáti až šedesáti lidí,“ odhadl šéfkonstruktér vozu.
Autor: Julie Petrůjová
Před opraveným Průmyslovým palácem na pražském výstavišti v Holešovicích je k vidění monumentální instalace s názvem „Jak se dotknout nebe“ od českých umělců Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Hlava ledňáčka spojená s půlkou Pegeotu 106 je dílem Lukáše Rittsteina. Tato socha a navazující 120 metrů dlouhé sousoší Runway lemují cestu k filmové svatyni (Turbotemplu), která vyrostla na piazzetě před čerstvě zrekonstruovaným Průmyslovým palácem jako jedna z klíčových venkovních expozic festivalu Designblok.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Dílo patří do společného projektu „Jak se dotknout nebe“ od českých umělců Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. V rámci Designbloku je k vidění na piazzetě před Průmyslovým palácem na Výstavišti v Praze Holešovicích až do 18. října.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Přestože projekt „Jak se dotknout nebe“ funguje jako samostatná velkolepá autorská výstava, která potrvá až do 18. října, její slavnostní uvedení na Výstavišti Praha je přímo propojeno s hlavním programem letošního mezinárodního festivalu designu Designblok, jehož centrálním tématem je pro tento rok „Světlo“
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Stříbrný Cadillac DeVille (generace vyráběná v 80. letech s pohonem předních kol a motorizací V8).
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
„Jak se dotknout nebe“ od českých umělců Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. V rámci Designbloku je k vidění na piazzetě před Průmyslovým palácem na Výstavišti v Praze Holešovicích. Obří socha byla k vidění na benátském bienále (probíhá od soboty 9. května do neděle 22. listopadu 2026).
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
„Jak se dotknout nebe“ od českých umělců Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. V rámci Designbloku je k vidění na piazzetě před Průmyslovým palácem na Výstavišti v Praze Holešovicích.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Na fotografii je monumentální socha Tour, kterou vytvořil český sochař Lukáš Rittstein v roce 2010.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Část uměleckého díla nazvaného „Jak se dotknout nebe“ (součást instalace Runway to the Temple) od české umělecké dvojice Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Yarisy první generace byly velmi oblíbené, měly překvapivě prostornou kabinu a s litrovým motorem uháněly jako o závod.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz
Většina yarisů první generace se rozpadla, i když svou spolehlivostí a houževnatostí pověsti Toyoty jako výrobce nezničitelných aut dostály.
Autor: František Dvořák, iDNES.cz