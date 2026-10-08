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Auta na Designbloku: ledňáček, děravý autobus a česká premiéra nové škodovky

František Dvořák
Fotočlánek   14:36
Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026 Designblok 2026
Osmadvacátý ročník největšího festivalu současného designu v Česku probíhá do 11. října 2026 v pěti lokacích hlavního města. Design 2026 nabízí přes tři stovky expozic designérů a tvůrců, výstavy i bohatý doprovodný program. Na veletrhu nechybějí ani auta. A designéři Škody vyučovali v předvečer zahájení skicovat auta.

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