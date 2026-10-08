Auta na Designbloku: ledňáček, děravý autobus a česká premiéra nové škodovky

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Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase
Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...
Z ilegálního srazu tunerů byla fraška. Policie si na výtržníky došlápla
Policie odhalila obří ilegální tuningový sraz, který do Prahy a Brna svolali organizátoři ze zahraničí. Ze samotné české tunerské komunity se ozývaly hlasy, že s akcí nesouhlasí. Policie byla v...
Nový Tiguan je elektrický. V pátek má premiéru, prošmejdili jsme ho v předstihu
Volkswagen hraje na jistotu. Tiguan je dnes nejdůležitějším modelem značky. Ve Wolfsburgu finišují s přípravami elektrického ID.Tiguanu. Podívejte se na vývojový prototyp, který odloží maskování v...
Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou
Přes sto veteránských automobilů a motocyklů soutěžilo o uplynulém víkendu v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod...
Za varování před policejní hlídkou problikáváním šoféři zaplatili. Natočily je drony
Bliknout na protijedoucí auto, aby řidič věděl, že o kus dál čeká policejní hlídka, je mezi motoristy běžný způsob varování. V Polsku za něj ale teď policie rozdala desítky pokut. Pomáhal jí při tom...
Když zetory dovádějí v bahně, je to náramná podívaná. Traktoriády uzavírají sezonu
Vidět desítky historických traktorů na jednom místě je pro mnohé velkým lákadlem. Všechny traktoriády nebývají ovšem jen o statické přehlídce, často se snaží něčím odlišovat. Ať už jde o netradiční...
Autozápisník: Ze školky do servisu, kaizen pro prasata a hoďte na něj karavan!
Tématem září byla v autobranži deformace. Toyota hodila z výšky na svůj pick-up karavan, umělci deformovali luxusní auta, Ferrari rovnou začalo prodávat kapoty jako umění. Rozpadaly se však i...
Motoristické dovolené Petra Pavla. Prezident cestuje s foťákem za F1 i do bahna
Český prezident Petr Pavel je známý jako velký fanoušek motorismu. Je celoživotním motorkářem a pro jízdu v jedné stopě nadchl i svou manželku. Letošní sezonu si Petr Pavel opravdu užívá, aktuálně je...
Auta na Designbloku: ledňáček, děravý autobus a česká premiéra nové škodovky
Osmadvacátý ročník největšího festivalu současného designu v Česku probíhá do 11. října 2026 v pěti lokacích hlavního města. Design 2026 nabízí přes tři stovky expozic designérů a tvůrců, výstavy i...
Problémy s dodávkami dílů pro Škodu zasáhly i Kodiaq v Kvasinách
Problémy s dodávkami dílů pro automobilku Škoda Auto se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Automobilka se současně potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a...
Čím překvapí nový jaguar? Podívejte se na něj a další podzimní autonovinky
Podzimní automobilová sezona je v plném proudu a výrobci představují modely, které budou definovat nadcházející rok. Přinášíme přehled klíčových novinek, které by vám neměly uniknout.
Digitalizace naruby. V Česku koupíte i auta bez infotainmentu, nahradí ho mobil
Je digitalizace v autech nezastavitelný trend, nebo zbytečné zlo? Zatímco některé značky přesouvají do centrálního dotykového displeje co nejvíc funkcí a na fyzické tlačítko v interiéru skoro...
Nový Tiguan je elektrický. V pátek má premiéru, prošmejdili jsme ho v předstihu
Volkswagen hraje na jistotu. Tiguan je dnes nejdůležitějším modelem značky. Ve Wolfsburgu finišují s přípravami elektrického ID.Tiguanu. Podívejte se na vývojový prototyp, který odloží maskování v...
Roku 1956 nuda v Brně nebyla. Svět spatřil spartaka bez střechy, RTO i prase
Nákladní automobil Tatra 138, autobus Škoda 706 RTO nebo roadster Škoda 450 byly jako prototypy poprvé představeny široké veřejnosti v Brně roku 1956. Tehdy se tam konal druhý ročník národní výstavy,...
Systém eCall přestane v některých autech fungovat, STK ale i tak projdete
Od roku 2018 je jedním ze systémů, kterým musí být vybaveno každé nové auto, tzv. eCall, který v případě vážné nehody automaticky volá 112. V mnoha vozech ale běží na mobilní síti 2G, kterou můžou za...
Za varování před policejní hlídkou problikáváním šoféři zaplatili. Natočily je drony
Bliknout na protijedoucí auto, aby řidič věděl, že o kus dál čeká policejní hlídka, je mezi motoristy běžný způsob varování. V Polsku za něj ale teď policie rozdala desítky pokut. Pomáhal jí při tom...
Pražská noblesa: Okouzlující závod, kde nevyhrává nejrychlejší, projel Prahou
Přes sto veteránských automobilů a motocyklů soutěžilo o uplynulém víkendu v pražské Jeremenkově ulici v závodě v pravidelnosti do vrchu. Na trať směly vyjet pouze vozy vyrobené do roku 1970. Závod...