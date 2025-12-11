Velké finále. Vyberte auto budoucnosti z designérské soutěže iDNES.cz

František Dvořák
  15:00
Jak budou auta budoucnosti vypadat? Redakce iDNES.cz vyhlásila designérskou soutěž, její zadání bylo jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Součástí projektu je také anketa veřejnosti, hlasování probíhá na iDNES.cz od 11. do 18. prosince (12:00).

Ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Svět aut prochází největšími změnami ve své historii. Přicházejí nové značky, nové pohony a technologie a vládu přebírají mladé automobilky.

Příspěvky do designérské soutěže, která je otevřená všem – amatérům, profesionálům nebo studentům – bylo možné zasílat do konce listopadu 2025.

Autoři na to mohli jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. „Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Přiznáváme, takový zájem jsme nečekali,“ komentuje nadšeně jeden členů poroty Petr Siebert, průmyslový designér a učitel. „Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.“

V porotě se sešli známí designéři z Česka i zahraničí, renomovaní odborníci na historii a design, podporu a ceny do soutěže přidalo designstudio značky Volkswagen. Do prvního ročníku soutěže doputovalo několik desítek návrhů z Česka i ciziny, porota z nich nyní vybírá vítěze.

DESIGNÉRSKÁ SOUTĚŽ „NAVRHNĚTE AUTO BUDOUCNOSTI“. HLASUJTE V ANKETĚ VEŘEJNOSTI ZDE

„Pikes Peak“ verze Toth T01PP – tříčtvrteční pohled
„Pikes Peak“ verze Toth T01PP – zadní boční pohled
„Pikes Peak“ verze Toth T01PP – vrchní pohled
Silniční verze Toth T01 – boční pohled
Silniční verze Toth T01 – zadní pohled
133 fotografií
  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • Boris Fabris, designér, učitel
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme na iDNES.cz společně s vítězem hlasování čtenářů.

Vstoupit do diskuse

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Nejčtenější

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

Velké finále. Vyberte auto budoucnosti z designérské soutěže iDNES.cz

Ilustrační snímek

Jak budou auta budoucnosti vypadat? Redakce iDNES.cz vyhlásila designérskou soutěž, její zadání bylo jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Součástí projektu je také anketa veřejnosti, hlasování probíhá na...

11. prosince 2025

SUPERGALERIE: Festival úletů v Essenu. Na tuningové show zazářila i pornohvězda

Německá pornoherečka Mareike Fox je pravidelným účastníkem Essen Motor Show.

Přehlídka extrémů a automobilové vášně Essen Motor Show opět potvrdila svou pověst největšího evropského festivalu tuningu. Ročník 2025 nabídl neuvěřitelnou směsici sportovních aut, ikon japonského...

11. prosince 2025

Australský multitalent má v designérské soutěži iDNES.cz šestikolovou bestii

Beast

„Po deindustrializaci Evropy a kolapsu jejího kdysi hrdého automobilového sektoru vzniklo z trosek rebelské designové studio B.E.A.S.T., založené skupinou bývalých designérů a inženýrů Škody, kteří...

11. prosince 2025

Převoz vánočního stromečku není věda. Řada řidičů ale ohrožuje sebe i ostatní

Ilustrační snímek

Kolem obchodních center vyrostly prodejny s vánočními stromky. A protože nejde o nic lehkého, většina stromek domů veze autem. Stačí se ale rozhlédnout po silnicích a na první pohled je patrné, že...

11. prosince 2025

Silniční stíhačka nebo futuristický pradědeček. Jaká je budoucnost aut?

Vůz má oddělený prostor pro vozku (řidiče) od cestujících v kupé. Ti se mohou...

Autodesignérská soutěž iDNES.cz vrcholí, v uplynulých týdnech jste viděli většinu z příspěvků, které do redakce dorazily. Porota brzy rozhodne o celkovém vítězi, předtím ještě proběhne hlasování...

10. prosince 2025,  aktualizováno  18:51

Ford bude po technice od Volkswagenu využívat nově také platformy Renaultu

Druhým elektrickým modelem Fordu založeným na platformě AmpR od Renaultu má být...

Automobilka Ford oznámila významné strategické partnerství s Renaultem, jejímž cílem je uvést na evropský trh dva cenově dostupné elektromobily. Chce tak čelit čínské konkurenci a získat zpět...

10. prosince 2025,  aktualizováno  10:34

Řídili jsme elektroškodu budoucnosti. Kombíky postavili dva, jezdí jen jeden

Studie elektrického kombíku Škoda Vision O

Má cenu několika desítek milionů korun, tolik stojí ty nejdražší supersporty světa. A toto je bílý kombík, který jezdí jen opatrně, možná byste ho i předběhli. Takové jsou autosalonové „modelky“,...

10. prosince 2025

Česká policie zbrojí do terénu. Pořizuje si offroadovou legendu Toyotu Hilux

Česká policie si pořídí až 50 vozů Toyota Hilux do těžkého terénu, prvních...

Toyota dodá české policii až padesát pick-upů Hilux do těžkého terénu. Prvních dvacet upravených aut si zástupci Policie ČR převzali od prodejce Toyota Tsusho v Čestlicích, uvedla společnost.

9. prosince 2025  12:59,  aktualizováno  13:37

Tak kolik má kol? Vánoční reklamu Coca-Coly zfušovala umělá inteligence

coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce

Líbí, nebo ne? Na přímou otázku by měla existovat i stejně přímá odpověď. Zdá se však, že v případě nového vánočního spotu společnosti Coca-Cola to úplně neplatí. Sváteční kampaň pro rok 2025...

9. prosince 2025

Záchranářské práce na spalovácích pokračují. V Bruselu se Česko činí

Pojistková skříňka v motorovém prostoru je nejčastěji u baterie - tady do ní...

Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi...

9. prosince 2025

TÜV Report 2026: Bible ojetin velebí Mazdu 2 a odhaluje problémy elektroaut

Premium
Na čele seznamu závad při technických kontrolách na německých stanicích STK se...

Každoročně s napětím očekávaný TÜV Report představuje klíčový barometr spolehlivosti automobilů na trhu ojetin. Nový žebříček pro rok 2026 se vůbec poprvé uceleně věnuje technickému stavu ojetých...

9. prosince 2025

V designsoutěži je superaerodynamická tatrovka i závoďák dvanáctiletého kluka

Tatra 77

Do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz se přihlásila rozmanitá sestava tvůrců. Své příspěvky zaslali profesionálové, studenti, amatéři, kteří využili pomoc umělé inteligence, a také dvanáctiletý...

9. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.