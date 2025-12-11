Svět aut prochází největšími změnami ve své historii. Přicházejí nové značky, nové pohony a technologie a vládu přebírají mladé automobilky.
Příspěvky do designérské soutěže, která je otevřená všem – amatérům, profesionálům nebo studentům – bylo možné zasílat do konce listopadu 2025.
Autoři na to mohli jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. „Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Přiznáváme, takový zájem jsme nečekali,“ komentuje nadšeně jeden členů poroty Petr Siebert, průmyslový designér a učitel. „Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.“
V porotě se sešli známí designéři z Česka i zahraničí, renomovaní odborníci na historii a design, podporu a ceny do soutěže přidalo designstudio značky Volkswagen. Do prvního ročníku soutěže doputovalo několik desítek návrhů z Česka i ciziny, porota z nich nyní vybírá vítěze.
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- Boris Fabris, designér, učitel
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme na iDNES.cz společně s vítězem hlasování čtenářů.