Silniční stíhačka nebo futuristický pradědeček. Jaká je budoucnost aut?

František Dvořák
Autodesignérská soutěž iDNES.cz vrcholí, v uplynulých týdnech jste viděli většinu z příspěvků, které do redakce dorazily. Porota brzy rozhodne o celkovém vítězi, předtím ještě proběhne hlasování čtenářů. Podívejte se na další dva propracované příspěvky od dvou talentovaných tvůrců.
Vůz má oddělený prostor pro vozku (řidiče) od cestujících v kupé. Ti se mohou těšit skvělému výhledu.
Světelný detail na sloupku vozu symbolizuje lucernu.
Typická silueta vozu z přelomu 18. a 19. století. Ovšem s futuristickým tvarováním.
Snaha o dobré vyvážení klasických prvků a geometrického "boxy" designu.
Automobil budoucnosti s nádech dob dávno zapomenutých.
Jonáš Jagerčík přistoupil k tématu „auto budoucnosti“ s nadsázkou. „Čína se v současném automobilovém průmyslu dostává na první příčky co do produkce aut. Chybí jí ale hlubší automobilová historie, jelikož čínští výrobci dříve automobily okoukávali zejména od těch evropských. To si evropské automobilky samozřejmě uvědomují, a tak těží ze své historie maximum. Občas až možná příliš,“ zamýšlí se. „Vznikají tak podivuhodné automobily typu restomod, které spojují současnou technologii s dobovým designem.“

Podle Jonáše Jageršíka auta z Evropy nyní procházejí krizí identity. „Jak hluboko do minulosti ale mohou evropské automobilky zajít? Rozhodl jsem se proto pro backdate/restomod design v zatím neprozkoumaných vodách. Tedy přelom století. Ovšem těch předchozích,“ vysvětluje autor, s jehož prací jste se už na iDNES.cz mohli setkat.

EXKLUZIVNĚ: Český designér vzpomíná na legendární formuli. Postavil i model

Jagerčíkův návrh nevychází z konkrétních dobových modelů, přeci jen už má moderní samonosnou karoserii a je poháněn současnými elektromotory. „I když elektromotor nemusí být pro tehdejší řidiče osobních vozů žádným překvapením, Thomas Edison, předchůdce Mate Rimaca, by se jistě usmál pod vousem. Samotná proporce tehdejších vozů mi připomněla některou ze současných tendencí boxy designu. Žádné sexy křivky, ale spíše rovné plochy se zkosením a minimálním rádiem. Jde o tvarování, které se v současné době hojně využívá pro nejnovější koncepty.“

Elektromotory zároveň autorovi dovolují si více hrát s proporcí vozu a umístěním řidiče. „Tam, kde dříve býval malý motor, nyní mohu přichystat útulnou kabinku pro vozku, tedy řidiče. Vznikla i varianta s uzavřenou prosklenou kabinou, ale designově pak projekt trochu ztratil na své „dobové“ proporci. Automobil jsem doplnil několika černými plochami, tak, jako to dělají ve Ferrari.“

Jonáš Jagerčík zasazuje vznik svého „futuroretra“ do aktuálních reálií „Konec koňských spřežení na Staroměstském náměstí od roku 2026 (tedy snad) mi hraje do karet. Vůz totiž neslouží jako klasický automobil, se kterým se svezete do práce. Je určený spíše pro zážitkové jízdy, například pro turisty.“

Vysoká kabina vozu, otevřené bočnice a prosklený strop, to všechno pomáhá velmi dobrému výhledu. „Dva cestující, pro které je vůz určen, se mohou těšit z interiéru, který je tvořen prémiovými materiály. Ovšem stupačky jsou navrženy tak, aby si o ně mohli cestující otřít boty a nevnášeli bahno do vozu,“ popisuje a upozorňuje na kola. Jsou pravděpodobně nejvíce futuristickou částí automobilu. Chtěl jsem je udržet úzká pro dobrou efektivitu. Ovšem z představy, že automobil není dobře odpružený, mě začínají bolet záda. Rozhodl jsem se tak pro kola tvořená z mnoha „gumových vaků“ naplněných vzduchem. Upřímně jde spíše o vizuální záměr než o převratnou konstruktérskou myšlenku,“ uzavírá mladý designér, absolvent Západočeské univerzity v Plzni.



