Milan Láník, absolvent bratislavské akademie výtvarných umění a profesionální designér, který má za sebou stáže mimo jiné ve studiích Mazdy i Mercedesu, se do soutěže přihlásil s novodobou interpretací slavné tatry.
„Novodobá Tatra 77 přináší současné pojetí legendárního kapkovitého tvaru, který se plynule táhne od přídě až k elegantně splývající zádi,“ Láník vysvětluje, že design vychází z původní filozofie aerodynamické čistoty, ale zároveň ji obohacuje o moderní proporce a detaily.
„Při navrhování jsem se soustředil na čisté a jednoduché linie, logické tvarování, které podtrhuje aerodynamickou filozofii celého auta. Nízká, vyvážená silueta dodává vozu dynamiku a futuristický výraz. Klíčovým stylistickým prvkem je výrazný nasávač vzduchu, který je začleněný do celkové hmoty karoserie,“ popisuje. „Výrazný nasávač vzduchu je nejen funkčním prvkem, ale zároveň výrazně charakterizuje design vozu. Zakrytá zadní kola navazují na tradici původního modelu T77 a zároveň podporují lepší proudění vzduchu kolem karoserie.“
3D model vozu i jeho vizualizace vytvořil Milan Láník v Blenderu – open source softwaru, který nabízí široké možnosti 3D modelování, renderingu a animace. „Počáteční návrhy byly vytvořeny na papír, finální render pak ve Photoshopu. Výsledkem je produkt, který propojuje nadčasovou eleganci s moderním tvaroslovím,“ shrnuje designer.