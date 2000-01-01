náhledy
Student designu na západočeské univerzitě v Plzni Matúš Hanuliak nahlédl do budoucnosti hypersportovních aut. Svůj futuristický koncept pojmenoval Xera a přihlásil se s ním do naší soutěže „Navrhněte auto budoucnosti“. Hlasování veřejnosti odstartuje ve čtvrtek 11. prosince.
Autor: Archiv soutěže
„Xera je hypercar koncept navržený s extrémním důrazem na výkon, rychlost a nekompromisní aerodynamiku, přičemž od prvního pohledu působí agresivně, dravě a technologicky vyspěle,“ popisuje autor. „Dominantním prvkem celého návrhu je čistá kapkovitá kabina připomínající kokpit vysokorychlostního dronu, která slouží jako centrální aerodynamický uzel. Kolem ní se organicky rozprostírají čtyři samostatné teardrop moduly kol, precizně tvarované s cílem minimalizovat odpor a zajistit stabilitu i při extrémních rychlostech.“
Autor: Archiv soutěže
Přední část hypercaru je navržena tak, aby čistý proud vzduchu nejprve zasahoval vysunutý spodní spoiler mezi předními moduly kol. Odtud je veden po aerodynamických deskách pod spodní část kokpitu a plynule směřuje dozadu.
Autor: Archiv soutěže
Současně vzduch proudí i na vnější hrany modulů kol, kde je kontrolovaně odváděn mimo karoserii, aby nevytvářel nežádoucí víry. „Tyto propojené povrchy a kanály vytvářejí soustavu řízených aerodynamických tras, které jsou tvarovány tak, aby udržovaly proudění stabilní, laminární a přesně vedené až do zadní části vozidla. Tento systém funguje jako koncentrační aerodynamické tunely (známé také jako airflow concentration tunnels nebo aerodynamic pressure channels), které spojují přední moduly kol s centrální kapkou,“ popisuje Hanuliak.
Autor: Archiv soutěže
Tunely zajišťují, že vzduch prochází skrze tyto otevřené prostory s minimálními turbulencemi, a zároveň vytvářejí přirozené aerodynamické pojivo mezi kokpitem a moduly kol. V zadní části vozu tyto kanály ústí do systému aktivní aerodynamiky, která funguje podobně jako adaptivní spoiler. Reaguje na tlakové změny v tunelech a upravuje přítlak podle aktuální rychlosti a jízdních podmínek.
Autor: Archiv soutěže
„Díky otevřené kostře karoserie může proud vzduchu procházet přes celé tělo vozidla bez odporu, čímž Xera dosahuje výjimečné stability a efektivního ochlazování,“ vysvětluje autor návrhu. Čisté plochy karoserie, hladké napnuté tvary a přesně definované linie doplňují tenké červené LED světelné akcenty, které zvýrazňují technický charakter a dodávají vozu futuristický podpis.
Autor: Archiv soutěže
Designový koncept počítá i s budoucností motorsportu: Xera může fungovat nejen jako hypercar s klasickým kokpitem pro jezdce, kde pohon zajišťuje elektrická soustava, ale také jako autonomní závodní dron ovládaný na dálku. Tato alternativa přináší zcela nový styl závodění, ve kterém jezdci nemusejí sedět v monopostu, ale řídí bezpečně mimo trať, což otevírá dveře k extrémnějším rychlostem i riskantnějším manévrům bez ohrožení života pilota.
Autor: Archiv soutěže
„Xera tak představuje nejen odvážný design, ale také revoluční vizi mobility budoucnosti, kde se spojení výkonu, aerodynamiky a technologie posouvá daleko za hranice tradičních možností,“ uzavírá Matúš Hanuliak.
Autor: Archiv soutěže