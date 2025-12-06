|
Organický hypersport má propracovanou aerodynamiku, inspiruje se drony
Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny
Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...
Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska
Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...
Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?
Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...
Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení
Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.
Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí
Návrhů, u kterých by jejich autoři rádi viděli realizaci v podání Škody, se do naší autodesignérské soutěže sešlo více. Potvrzují, že retro – ač ho designéři nemají moc v lásce – frčí.
Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem
Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea. Přesun devíti automobilů a čtyř kočárů jim...
Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce
Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...
Student designu na západočeské univerzitě v Plzni Matúš Hanuliak nahlédl do budoucnosti hypersportovních aut. Svůj futuristický koncept pojmenoval Xera a přihlásil se s ním do naší soutěže „Navrhněte...
Touareg je král mezi Volkswageny. Bazaru se nebojte, lidovka to však nebude
Velká luxusní SUV postupně střídají na evropském trhu luxusní sedany jakožto chloubu řidiče. Kdo dřív jezdil Mercedesem třídy S, ten spíše přesedne právě do alternativního SUV. Touareg je po konci...
Nová honda jezdí ráda a rychle. Prohnali jsme ji jako první, i po zadním
Je to jen pár týdnů, kdy Honda odhalila na italské výstavě EICMA nový model pod označením CB1000 GT, a my jsme už teď měli možnost tuto novinku prohnat po silničkách v okolí španělského Alicante. A...
Crash testy bezpečnost hodnotí podle hlídačů a tlačítek. Čína přebírá vládu
Nejrozsáhlejšího letošního testu bezpečnosti společnosti Euro NCAP se zúčastnilo celkem 23 aut. Výsledky někoho možná překvapí. Všechny čínské vozy získaly plný počet hvězdiček, tedy pět. O jednu...
Kaizen v praxi. Elektrickou toyotu celou předělali, ale na pohled to nepoznáte
Toyota po třech letech přináší technicky mimořádně rozsáhlý facelift svého elektrického SUV bZ4X. Jde o úpravu tak zásadní, že by se téměř dala považovat za novou generaci.
Brutalistní SUV, hezké MPV a suverénní skici, podívejte se na budoucnost aut
Zájem o autodesignérskou soutěž iDNES.cz nás v redakci mile překvapil. Podívejte se na další návrhy, které do redakce doputovaly. Skvěle ilustrují rozmanité nápady autorů a zároveň ukazují různé...
Autozápisník: Paní dumíková jde do akce a v Kladně postavili cadillac z lega
Listopad byl v automobilové branži ve znamení velkých oznámení, velkých gest a velkých peněz. Mercedes přinesl na svatého Martina trochu sněhu, konstruktéři z Kladna oslnili Las Vegas kostičkovým...
To tu ještě nebylo. Gotické auto českého designéra a auta od umělé inteligence
Párování aut s architekturou je „vyšší dívčí“. Napasovat auto k architektonickému slohu je lákavé a na pohled jednoduché. Jenže, když na to nejdete jednoduše tak, že ke stavbám ve slozích dvacátého...