Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz má velký ohlas u čtenářů i odborné veřejnosti. Ve čtvrtek 11. prosince odstartuje hlasování ve čtenářské anketě. Bude v ní i pět futuristických aut Ondřeje Lauermana.
„Prototyp Nocturne je navržen pro dlouhé, a přesto velmi pohodlné jízdy, které se podobají plavbám po silnicích. Nocturne definuje novou kategori futuristické sportovní a přitom vysoce komfortní limuzíny, která má nadstandardně dlouhý dojezd,“ popisuje autor.
„Tento koncept se vyznačuje vizí komfortu pro cestující a zároveň efektivní rychlou jízdou,“ dodává Ondřej Lauerman. Prototyp Nocturne kombinuje extrémně účinný aerodynamický profil s výkonným elektromotorem a baterií s velkou kapacitou.
Dlouhá a nízká silueta vozu umožňuje cestujícím zažít pohodlnou jízdu, téměř jako by leželi v posteli.
Tomu je podřízen i interiér vozu nabízející kompletní výhled skrz panoramatickou střechu, speciálně koncipované nízké okna a vše je doplněno sestavou vnitřních obrazovek přenášejících 360° obraz z okolí vozu.
„Samotný vůz je primárně koncipován jako autonomní, což zajišťuje ještě vyšší míru pohodlí cestujících, kteří se nemusejí (ale mohou) aktivně zapojovat do řízení vozu. Vše doplňuje sestava 2 dedikovaných elektromotorů – vpředu a vzadu – a rovnoměrné centrální rozložení baterie,“ představuje si Lauerman.
Energie je částečně doplňována rekuperací energie, která tvoří podstatnou část vzhledem k rozměrům a hmotnosti vozu.
„Závodní prototyp Razor 772 je vyústěním dlouhodobého tvarování a hledání optimálního, ale zároveň kompaktního tvaru závodního auta vhodného i na městské okruhy,“ popisuje Ondřej Lauerman svůj další návrh.
Výsledkem je Razor 772, který využívá v aerodynamice prvků jako formule, odkud využívá především vedení vzduchu pod podlahou a přední maskou.
Proto na některých pomalejších točivějších okruzích, používá integrovaný design předního křídla formule, který zvyšuje přítlak a točivost v zatáčkách. Na rychlých okruzích je naopak integrované křídlo vyjmuto a zároveň je přenastaveno i zadní křídlo konceptu.
Razor 772
„Vůz využívá šípovitých tvarů blatníků k dosažení ideálního proudění vzduchu okolo kol a bočnic, což je poznatek z aerodynamických tunelů, který by mohl být aplikován i ve formuli k dosažení vyšších rychlostí, ale je v rámci soutěže pravidly zakázáno,“ vysvětluje autor.
„Design Razor 772 však těmto restrikcím nepodléhá, a proto může zároveň využít i interních vysavačů vedoucích směrem k podlaze, jejichž aktivací se docílí vyššího přítlaku,“ dodává Lauerman.
Své koncepty tvoří Ondřej Lauerman v počáteční fázi skicováním (papír, tablet), následnou digitální úpravou v programu Procreate a finální renderování s pomocí sady nástrojů Vizcom (bezplatná verze).
Další návrh Ondřeje Lauermana nese jméno Seraphim „Mohl být to být futuristický koncept auta vyšší střední třídy, ale rozměry, komfort a použité technologie a především design a nápady jej řadí mnohem výš.“ komentuje.
Na první pohled koncept zaujme svou neobvyklou délkou a distribucí hmotnosti, ale v tomto případě je rovnováhy docíleno umístěním elektromotoru vpředu vozu a rovnoměrnou distribucí hmotnosti baterie.
„Enormní délka zaručuje nadstandardní prostor a luxus pro cestující uvnitř vozu a rekordní objem kufru. Délka vozu je zároveň využita k lepšímu vedení vzduchu v zadní části a obří panoramatické střeše, která zároveň slouží jako solární panel pro dobíjení baterií,“ nastiňuje svou vizi Ondřej Lauerman.
Koncept je vhodný na dlouhé trasy i do města, kde k plynulé navigaci a kontrole rozměrů především protažené zadní části používá inovativní sestavu kamer, skenerů, čidel a asistentů s predikcí směru.
Nejzajímavější je design a inovace na přední masce konceptu. Samotná maska má viditelné elegantní výkonné pruhy LED světel.
LED světla však navíc pokrývají celou masku, pouze jsou překryta flexibilní odolnou folií. Při jejich aktivaci je k dispozici celá přední maska vozu k vytvoření jakéhokoliv designu světel přes mobilní aplikaci, nebo přímo palubní infotainment. K dispozici jsou předdefinované elegantní vzory světel v různých geometrických variantách podtrhujících vzhled vozu. Volbu světel lze dynamicky zapínat a měnit.
Seraphim
Seraphim
Seraphim
Seraphim
U konceptu Vesper Ondřej Lauerman přidává také svou představu o ztvárnění interiéru vozu.
„Můj design je inspirován klasickými americkými muscle cars v kombinaci se současnými designovými trendy a mojí verzí futuristického designu aut,“ poznamenává autor.
„Vesper se zaměřuje na profil ideálního aerodynamického vozu, aby se co nejvíce snížil odpor vzduchu. Zároveň má vytvořit vizuální dojem silného, robustního a zároveň elegantního vozu budoucnosti. Vesper, jako prototyp automobilu, využívá stávající i zcela nové technologie, jako například inteligentní rekuperaci energie, nabíjení solární energií, inovativní materiály,“ popisuje autor.
Speciální aerodynamický profil vozu umožňuje plynulý proud vzduchu nad i pod vozem, což zlepšuje přilnavost vozu v rychlých zatáčkách. Ačkoli je vůz robustní, jeho hmotnost je díky jedinečnému designu a použitým materiálům snížena na minimum.
Prototyp Vesper využívá výkonnou kombinaci elektromotoru a 4 adaptivních motorů v kolech. Auto je vybaveno nejmodernější solární technologií s průhledným, stmívatelným střešním panelem a folií pokrývající karoserii pro konstantní nabíjení baterie vozu.
Adaptivní panoramatická střecha je průhledná nebo stmívatelná podle preference a neomezuje tím výhled cestujících.
Vesper
Vesper
Vesper
Vesper
Nemesis je prototyp futuristického sportovního auta s modifikací pro závodní okruhy. Využívá několik inovativních technologií inspirovaných formulí 1.
Ondřej Lauerman vozu Nemesis nadělil adaptivní aerodynamiku zvyšující dynamicky přítlak nebo maximální rychlost vozu kontrolou průtoku vzduchu.
Přední maska má možnost variabilně regulovat, otevíráním a zavíráním vstupů, průtok vzduchu skrz samotné auto, okolo kol a pod samotnou karoserii.
Extra přítlak je pak generován výkonnými interními ventilátory využívajícími průtok vzduchu pod vozem. Koncept je nevržen i v čistě městských verzích jako Urban Street Fighters.
Zároveň využívá konceptu dynamického osvětlení, kdy je boční silueta vozu při vysokých rychlostech osvícena, čímž vytváří efekt „aury“.
Nemesis
Nemesis
Závodní verze pak využívá speciálního nátěru a materiálových kompozitů pro snížení hmotnosti.
Nemesis
Nemesis – skici a nápady
