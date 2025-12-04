Prokop Hemmer zaslal do velké designérské soutěže brutalistně tvarované SUV, které pojmenoval BJÖRN. „Koncept vychází především z podstaty toho, co karoserie SUV představuje,“ vysvětluje autor. Chtěl co nejlépe vystihnout jeho typické vlastnosti – mohutnost, robustnost, stabilitu a lehce agresivní, dravý výraz – ale zároveň zachovat dynamiku a vizuální lehkost. „Inspirace současnými modely byla využita pouze okrajově.“ Celý exteriér tvoří převážně rovné plochy a výrazné ostré hrany. „Tyto prvky jsou zde použity střídmě, aby si vůz zachoval jednoduchý vzhled. Výjimkou je čelní sklo a střecha, jejichž malé zakřivení dodává vozu dynamičtější charakter. Díky tomu automobil působí dojmem, že je v pohybu, i přesto, že stojí na místě. Tento efekt dále umocňuje střešní spoiler.“
Jedním z hlavních principů návrhu Prokopa Hemmera je návaznost tvarů. „Křivky a plochy se opakují a logicky na sebe navazují tak, aby celek působil kompaktně a sjednoceně. Výrazným prvkem, od kterého se odvíjí poměrně velká část tvarování karoserie, je široká výseč, která protíná prostor předního kola a dále pokračuje skrz boční část vozu v místě dveří. Vytváří tak dojem aerodynamického průduchu a dodává boku vizuální hloubku.“
Prostor kol je tvarován hranatě. U zadních kol tento tvar plynule přechází do karoserie, zatímco u předních kol je jeho obdoba zopakována pro zachování vizuální kompaktnosti. „Hranaté tvary posilují robustní a stabilní dojem vozu a přirozeně ladí se zbytkem exteriéru. Design samotných disků vychází z nízkých kvádrových segmentů umístěných kolem středu kola, přičemž každý prvek mírně překrývá ten předchozí.“
Součástí konceptu je také návrh hrubé povrchové struktury karoserie, která podporuje dojem drsnosti a surovosti.
„U světlometů jsem se rozhodl pro netradiční a inovativní přístup. Světla jsou řešena formou světelného gradientu aplikovaného přímo do materiálu karoserie. Zadní světla tvoří dvojice větších světelných přechodů, zatímco přední kopírují výraznou ostrou hranu přední části vozu. Jedná se o přerušovaný světelný pás zakončený postupným přechodem do ztracena,“ popisuje autor.
Celý koncept je laděn do stříbrné barvy, která zvýrazňuje jednotlivé plochy a hrany a zároveň podtrhuje drsný, surový a lehce brutální charakter vozu. „Kabina je od zbytku vozu oddělena jednoduchou rovnou linií. Ta na první pohled může působit prvoplánově, ale jasně vymezuje dvě odlišné poloviny auta – hranatou statičtější část od dynamičtější horní sekce.“
Prokop Hemmer uvádí, že jeho koncept nevznikl za pomoci umělé inteligence, ale klasickým způsobem, tedy skicováním a následným zpracováním v programech Rhinoceros 8 a Blender. „Nejprve vznikl samotný tvar a následně byl doplněn o světla a barevné varianty - celostříbrnou a kombinaci stříbrné a černé, která představuje potenciální umístění skleněných ploch,“ dodává autor.
