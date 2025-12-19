Milan Láník ovládl soutěž s obrovskou převahou. Druhé místo patří Tomáši Cibulkovi, autorovi studie offroadu budoucnosti. O třetí místo se dělí Jonáš Jagerčík se svou futuristickou interpretací praauta z úsvitu motorismu a právě Jan Hrodek se svým novodobým „erkem“. Soutěž sice nakonec ovládli profesionální designéři, ale porota ocenila i množství návrhů „laických“ autorů. Stojí také za zmínku, že úspěšné trio Cibulka, Jagerčík a Hrodek jsou absolventy studia designu na Západočeské univerzitě v Plzni.
|
Silniční stíhačka nebo futuristický pradědeček. Jaká je budoucnost aut?
Stojí za pozornost, že ze 43 návrhů, které do soutěže dorazily, porotci udělili alespoň nějaké body čtrnácti autorům. Vítězství Milana Láníka bylo ovšem naprosto drtivé, na první místo ho dalo ve svém hodnocení pět z devíti členů poroty.
Milan Láník, absolvent bratislavské akademie výtvarných umění a profesionální designér, který má za sebou stáže mimo jiné ve studiích Mazdy i Mercedesu, dnes působí v českém designérském studiu Aufeer.
|
Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?
„Když auto budoucnosti, tak Tatra – která jiná značka totiž byla vždy o něco napřed oproti ostatním? Je to hodně vyspělý návrh a celkový tvar se mi moc líbí – dostatečně pokročilý, ale přitom ne zcela odtržený od reality,“ komentuje novodobou Tatru 77 Milana Láníka jeden z porotců Radek Laube. Další člen poroty Vlastimil Bartas oceňuje střízlivé tvarování a pevnou jednoduchou formu. „Vyspělý autorský názor,“ komentuje učitel UMPRUM. „Z návrhu je znát zkušenost s designem. Auto se inspiruje historickými tatrovkami a převádí je do futuristické podoby. Ctí aerodynamiku, proporce a přináší celou řadu zajímavých řešení,“ komentuje za redakci iDNES.cz Vladimír Löbl.
Vojtěch Stránský, profesionální designér oceňuje zajímavé tvarosloví Láníkova návrhu. „Oceňuji kombinaci futuristického návrhu s realistickým přístupem,“ komentuje a vyzdvihuje velice dobré vizualizace.
V porotě byl také zástupce designérského studia Volkswagenu. „Úspěšná kombinace jednoduchosti a charakteru s dynamickým nádechem. Design působí živě a poutavě a nabízí zajímavé nápady, které stojí za další prozkoumání,“ oceňuje Stefan Wallburg, šéfdesignér exteriérů evropského studia značky.
„Novodobá Tatra 77 přináší současné pojetí legendárního kapkovitého tvaru, který se plynule táhne od přídě až k elegantně splývající zádi,“ popisuje svůj návrh Milan Láník, který vysvětluje, že design vychází z původní filozofie aerodynamické čistoty, ale zároveň ji obohacuje o moderní proporce a detaily.
„Při navrhování jsem se soustředil na čisté a jednoduché linie, logické tvarování, které podtrhuje aerodynamickou filozofii celého auta. Nízká, vyvážená silueta dodává vozu dynamiku a futuristický výraz. Klíčovým stylistickým prvkem je výrazný nasávač vzduchu, který je začleněný do celkové hmoty karoserie,“ popisuje. „Výrazný nasávač vzduchu je nejen funkčním prvkem, ale zároveň výrazně charakterizuje design vozu. Zakrytá zadní kola navazují na tradici původního modelu T77 a zároveň podporují lepší proudění vzduchu kolem karoserie.“
|
Škodovky budoucnosti. Retro v designsoutěži frčí
3D model vozu i jeho vizualizace vytvořil Milan Láník v Blenderu – open source softwaru, který nabízí široké možnosti 3D modelování, renderingu a animace. „Počáteční návrhy byly vytvořeny na papír, finální render pak ve Photoshopu. Výsledkem je produkt, který propojuje nadčasovou eleganci s moderním tvaroslovím,“ shrnuje designér.
DESIGNÉRSKÁ SOUTĚŽ „NAVRHNĚTE AUTO BUDOUCNOSTI“
Velká designérská soutěž iDNES.cz
Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji.
Příspěvky do designérské soutěže, která byla otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům – bylo možné zasílat do konce listopadu 2025.
Zadání bylo jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Autoři na to mohli jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. V porotě byli profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- Boris Fabris, designér, učitel
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl