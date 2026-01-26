Absolvent prestižní bratislavské Vysoké školy výtvarných umění je milovníkem italského autodesignu, doma má nádhernou Lancii Gammu kupé, skvost designérského studia Pininfarina ze sedmdesátých let. Milan Láník má ve svých 28 letech za sebou víc, než většina jeho vrstevníků může nabídnout. Prošel stážemi v designérských studiích Mercedesu a Mazdy. Poslední dva až tři roky pak působil v česko-slovenském designovém studiu Aufeer v Mladé Boleslavi, ve které pracoval pro široké spektrum klientů – od Škody Auto přes Volkswagen Užitkové vozy, až po různé další automobilky. Jeho auta, nebo alespoň designérská řešení, jednotlivé prvky se brzy na autech nebo studiích brzy objeví.
Milan tedy přesně ví, jak vypadá každodenní realita automobilového designéra. A také ví, jak tvrdý tento obor dnes je. Práce je málo, příležitostí ještě méně a evropské automobilky spíše propouštějí, než aby nabíraly nové lidi. I proto má jeho příběh takovou váhu.
Na návštěvě u Volkswagenu
Hlavní výhrou v designérské soutěži iDNES.cz byla cesta do Wolfsburgu, přímo do srdce značky Volkswagen. Cílem nebyla jen návštěva ikonického Autostadtu, ale především osobní setkání s klíčovými osobnostmi designstudia značky Volkswagen – šéfem designérů exteriéru Stefanem Wallburgem a jeho parťákem zodpovědným za interiérový design Borisem Grellem.
Milan Láník zde prezentoval své portfolio, vedl dlouhé debaty o současnosti i budoucnosti automobilového designu a se Stefanem Wallburgem prošli parádní automobilové muzeum, které je jedním z hlavních taháků Autostadtu. Na jednom místě zde stojí Laurin & Klement, vozy Škoda, Tatra, Lamborghini a aktuálně i nádherná výstava věnovaná značce Bugatti. Pro každého automobilového designéra místo, které připomíná, proč tuto profesi dělá.
|
Designérskou soutěž ovládly legendy. S obrovskou převahou vyhrála tatrovka
Setkání s Borisem Grellem, dlouholetým designerem interiérů Volkswagenu bylo pikantní. Milan Láník si ho totiž dobře pamatuje ještě z dob, kdy mu Grell přednášel na bratislavské univerzitě.
Reakce Stefana Wallburga na portfolio prací Milana Láníka byla mimořádná. Podle Walburga tak kvalitní portfolio od uchazečů o práci v designstudiu Volkswagenu neviděl minimálně pět let. O to silnější to je v době, kdy se do designérských týmů téměř nenabírá. Walburg dokonce Milanovi přislíbil, že pokud by se v jeho týmu otevřela pozice, určitě se mu ozve.
Čínská mise
A tady došlo na velké odhalení. Milan Láník totiž druhý den po návratu z výletu do Wolfsburgu právě vracel zaměstnaneckou kartu ve svém dosavadním působišti, aby mohl nastoupit na novou „štaci“. Která se – jak to tak dnes je stále častější – bude odehrávat v Číně. Český talent totiž nastupuje do designstudia automobilky Great Wall Motors, která působí i v Evropě se svými značkami GWM, Haval, Wey, Tank či Ora. Milana si automobilka sama našla, oslovila ho. Teď půjde na měsíc na zaučenou do studia Great Wall Motors v Mnichově, pak ho čeká půlrok v čínském Baodingu, ve dvanáctimilionovém městě, kde automobilka v roce 1984 vznikla, bude muset ukázat své schopnosti. Když uspěje, čeká ho kontrakt a cesta zpátky do studia v Mnichově, kde bude působit jako designér čínské značky se silnými globálními ambicemi.
Milan Láník zná autodesignéry napříč celým světem a všemi značkami. Ví, že je to náročný, tak trochu kočovný život, autodesignéři často mění působiště, klidně každé dva roky. V krizi, kterou nečínské automobilky procházejí, se navíc z designstudií dnes hlavně propouští, nová místa nejsou. Čína je tak vlastně jediná záchrana, a příležitost.
Celá návštěva Wolfsburgu byla pro Milana Láníka extrémně důležitá. Nejen profesně, ale i lidsky. Ujistil se, že to, co dělá, dělá dobře. Že jeho práce má smysl. A že se nové výzvy v Číně rozhodně nemusí bát. A oba designéři Volkswagenu mu do nové etapy kariéry ze srdce popřáli hodně štěstí.