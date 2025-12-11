„Rozhořčeni vymazáním bohaté tradice vynikajícího designu a inženýrské brilantnosti přísahali, že obnoví radost z jízdy, hluk a čistý adrenalin na evropských silnicích,“ pokračuje Miklenda v satirickém duchu.
Své vizualizace prototypu, který pojmenoval Beast (anglicky „bestie“) popisuje takto. „Dvouturbové V-12 dieselové stroje postavené tak, aby splňovaly nové retro-normy Euro 4 MkII, zavedené poté, co byly vozy Euro 6 zakázány jako zbytečné a rozesmutňovaly všechny,“ Kent Miklenda, který má za sebou velkou kariéru fotografa, grafika a designéra, nechal fantazii pracovat naplno. Textový doprovod svých vizualizací pojal opravdu rozmáchle: „A těch šest kol? Žádný důvod, kromě toho, že designéři se rozhodli, že se už nikdy nebudou omlouvat za to, že chtějí něco, co prostě vypadá cool.“
Kent Miklenda ke svému projektu vytvořil i celý virtuálnímu příběh: „Předvýrobní objednávky přesahují dvouletou kapacitu továrny,“ dodává.
„Multidisciplinární kreativní talent“ Kent Miklenda uvádí, že se před nedávnem přestěhoval do Česka, oženil se s českou supermodelkou a pracuje ve svém ateliéru v Čeladné.
Při tvorbě vizualizací použil digitální nástroje Nano Banana Pro pro počáteční generování obrázků, následně pak Photoshop pro jejich úpravu, postprodukci a přípravu předtisku.
Kent Miklenda pro iDNES.cz dodává, že v minulosti pracoval na mnoha televizních reklamách na auta jako supervizor speciálních efektů (fyzicky tvořených). Všímá si ale, že dnes mu práci „sebrala“ umělá inteligence a modelovací nástroje. „Umělá inteligence snižuje produkční náklady a logistiku do té míry, že téměř nepotřebujete studio, lokaci ani štáb a brzy ani špičkovou produkční společnost pro vizuální efekty,“ vysvětluje.
S pomocí umělé inteligence také vytvořil modelku a zpěvačku, kterou pojmenoval Kira Motova. Umělá inteligence vytváří nejen její vzhled, ale též pro ni skládá hudbu. Vidíte ji v úvodním videu s šestikolovou bestií a koněm; těmi je Miklenda fascinován od dob, kdy s nimi pracoval při angažmá ve filmovém průmyslu.
Velká designérská soutěž iDNES.cz
Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji.
Příspěvky do designérské soutěže, která je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům – bylo možné zasílat do konce listopadu 2025.
Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Autoři na to mohli jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- Boris Fabris, designér, učitel
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.
Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme na iDNES.cz. Zároveň proběhne hlasování čtenářů.