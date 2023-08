Narozeniny génia autodesignu. Navrhl nejslavnější lamborghini i ztracené BMW

„Nebo možná jsou ti čtyři spíše dětmi jiné doby, ve které obecné kulturní klima a méně standardizovaný automobilový průmysl upřednostňovaly potvrzení individuální geniality,“ zamýšlí se Roberto Lo Vecchio v magazínu Quattroruote. Jen na okraj: Gandini se Spadou se narodili dokonce ve stejný den: pětaosmdesátiny oslavili 26. srpna. A Giugiaro také v srpnu, osmého.

Auta Marcella Gandiniho první generace BMW 5

Bugatti EB110 (finální podobu dopracoval Gianpaolo Bendini)

Citroën BX

Ferrari Dino 308GT4

Fiat 132

Fiat X1/9

Lamborghini Countach, Diablo, Espada, Miura

Lancia Stratos

Maserati Ghibli a Quattroporte IV (1994–2001)

Renault 5 Supercinq, Renault Magnum

Alfa Romeo Montreal, Alfa Romeo 33 Carabo, Alfa Romeo 90

Autobianchi A112

Bertone Pirana

Cizeta-Moroder V16T

De Tomaso Bigua a De Tomaso Pantera

Iso Grifo 90

Miura, Countach, v automobilové mytologii nenajdete zářivější hvězdy; obě nesou podpis skromného muže. Už jen tato dvě lamborghini volají po tom, aby Gandinimu postavili sochu. On ale designem žije, je to hvězda, která nenávidí hvězdné manýry. Sám se prý supersporty, které oblékl, nikdy nesvezl. To spíš zkusil Renault 5, který též nese jeho podpis, stejně jako Renault Magnum, tahač s ikonickým designem, který znají pro jeho specifickou „dvoudílnou“ kabinu všichni.

Quattroruote na Gandiniho narozeniny připomínají menší projekt: „o kterém málokdo ví, ale který ilustruje všestrannost turínského designéra“. Malý automobil vyrobený z plastu, navržený na počátku 80. let pro značku Renault. „Ital ho prý Francouzům předal v polorozmontovaném stavu a za necelou hodinu ho před jejich očima zase složil, aby demonstroval jeho snadnou montáž i díky snížení počtu dílů,“ popisuje italský automagazín. Renault tento nápad ovšem přijal vlažně. „Takže z toho nic nebylo a projekt nebyl nikdy představen veřejnosti. O deset let později se objevilo Twingo. Slavné mini-MPV náhodou odhalilo několik prvků, které se zvlášť v bočním pohledu, s Gandiniho plastovým městským vozem, podobají. Quattroruote unikátní fotografii studie uveřejnily v roce 2013 (zde).

„Jednoduchost, lehkost, autentičnost mechanických řešení (a poctivost v designu, který je má doprovázet) byly základními hnacími silami Gandiniho práce. Vždy měl vynikající vztah s inženýry, protože v některých ohledech mluví stejným jazykem, s vášnivě techniku,“ píše italský automagazín. „O současných autech říká, že váží příliš mnoho, o elektromobilech, jež – pokud jde o styl – plně nevyužívají příležitost, kterou nám jejich odlišné uspořádání z hlediska designu nabízí.“ Vymezuje se vůči konformismu a uniformitě.

„Krásná auta? Vidíte je hned, není třeba nechat uběhnout půl století. Vezměte si vůz, jako byl Citroën DS, již před šedesáti lety, když byl představen, bylo jasné, že zanechá hlubokou stopu: bylo to auto, které chtěl každý vyrobit, symbol naprosté svobody designu Flaminia Bertoniho,“ říká Gandini.

Gandini byl vždy velmi plachý, dostat se k němu je nemožné, nerad poskytuje rozhovory. Roberto Lo Vecchio jich ovšem s Gandinim udělal hned několik. „O Miuře mi jednou řekl, ‚myslím, že její úspěch by větší, než jaký si zasloužila.‘ Když jsme ji prezentovali na autosalonu v Ženevě v roce 1966, byl jsem plný pochybností o přijetí řas na světlometech, o přesnosti detailů v autě vyrobeném v takovém spěchu... Ale reakce veřejnosti na Show byla mimořádná: všichni zalapali po dechu. Znamená to, že přišla ve správný čas, dokázala se trefit do vkusu lidí,“ popsal Lo Vecchio.

Je třeba dodat, že zrovna Miura není jen Gandiniho prací. Původní design totiž rozpracoval Giorgetto Giugiaro.

Málokdy se zapletl do veřejné kontroverze. I proto bylo obrovským překvapením, když se v roce 2021 ohradil proti dílu Lamborghini, speciál Countach LPI 800-4 měl být poctou k padesátým narozeninám jeho slavného modelu. Předělávky? Nejsou pro mě,“ okomentoval. „Jako autor a tvůrce původního díla prohlašuji, že remake, kterého jsem si nebyl vědom, neodráží mého ducha a můj způsob vidění. Svou identitu designéra, zejména s ohledem na superauta vytvořená pro Lamborghini, jsem postavil na konceptu, že každý model musí být zcela odlišný od předchozího.“

„Je pro mě jedním z největších mistrů automobilového designu a jeho vozy byly vždy velkým zdrojem inspirace pro mou práci,“ říká Adrian van Hooydonk, šéfdesignér skupiny BMW, který se s „maestrem“ Gandinim setkal nad revivalem ztracené studie Garmisch, kterou slavný italský designér vytvořil za svého působení ve studiu Bertone.

Kromě konceptu BMW Garmisch pracoval Marcello Gandini se svým týmem u Bertoneho také na studii BMW Spicup a na první generaci BMW řady 5, která vznikla pod vedením tehdejšího šéfdesignéra BMW Paula Bracqa.

Vynálezce klínu

Během čtrnácti let, kdy byl Gandini hlavním designérem studia Bertone v Turínu, vytvořil nejodvážnější a nejrevolučnější automobily své doby. Mezi ně patří koncepční vozy s klínovitým profilem, jako jsou Lancia Stratos Zero nebo Alfa Romeo Carabo. Jedním z jeho vůbec nejslavnějších konceptů je Lamborghini Marzal.

Za jednoho z prvních, kdo dal autu, které se opravdu vyrábělo, přísně klínovitou siluetu, bývá považován právě Gandini, napadlo ho to při návrhu svalnatého Lamborghini Countach. Když má totiž malý kluk namalovat sporťák, nakreslí právě toto lambo. Geniální autodesignér si totiž řekl, že ideální tvar pro supersport je jednoduchý klín, který prořezává vzduch. Od té doby už nikdo nic lepšího nevymyslel.

„Není to jen vysoce uznávaný designér, ale zároveň i vynálezce nejemocionálnějšího designu superautomobilů, což mu propůjčuje status nesmrtelnosti,“ napsal o Gandinim dnes už neexistující, uznávaný specializovaný magazín Auto Design&Styling. „Gandini je také průkopníkem antidesignu, a zasloužil se tedy i o rozvoj designu v racionální rovině. Dokázal vytvořit celý styl Lamborghini stejně jako kultovní truck Renault Magnum, a tím potvrdil, že umí navrhovat různorodý, ale vždy kvalitní design.“