Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

František Dvořák
Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před uzávěrkou dorazily desítky návrhů, některé i ze zahraničí.
Abychom přihlášené tvůrce neochudili o zviditelnění na stránkách iDNES.cz, rozhodli jsme se odsunout vyhlášení čtenářské ankety, také porota potřebuje více času na rozhodnutí.

Práce, které dorazily těsně před uzávěrkou, a bylo jich několik desítek, tedy odprezentujeme v následujících dnech. Původně jsme chtěli vítěze odborné poroty i čtenářů iDNES.cz vyhlásit v pondělí 8. prosince, nový termín je tedy 19. prosince. Od 11. do 18. prosince bude probíhat čtenářská anketa.

Zde jsou tedy další tři návrhy.

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
Polský hot rod

Pawel Olszewski je jedním ze zahraničních účastníků soutěže. Přihlásil se do ní se svým návrhem hot rodu budoucnosti. „Tento projekt zkoumá koncept kompaktního vozidla inspirovaný syrovým, mechanickým charakterem klasických hot rodů. Design zdůrazňuje jednoduché, účelné objemy se silným, expresivním postojem, zatímco přední aerodynamická křídla představují moderní aerodynamickou vrstvu, která zvyšuje jak výkon, tak emocionální pocit z jízdy,“ popisuje autor.

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Pawel při tvorbě kombinuje tradiční řemeslné zpracování s novými digitálními nástroji. „Projekt začal rychlými ručními skicami pro zachycení proporcí a počátečního tvarového jazyka. Tyto skici byly následně vylepšeny pomocí umělé inteligence, čímž vznikly rané renderovací podklady, které pomohly rychle prozkoumat alternativy a jasněji vizualizovat směr,“ popisuje autor. Stejně postupují profesionální designéři ve všech studiích automobilek.

„S využitím těchto výstupů umělé inteligence jako základu jsem zdokonalil povrchy, opravil proporce a vylepšil definici materiálů pomocí detailních retuší ve Photoshopu. Výsledkem je design, který spojuje analogovou intuici s průzkumem s pomocí umělé inteligence a formuje jasnou a osobitou finální vizi,“ dodává Pawel Olszewski s tím, že tato kombinace technik umožňuje designérům vizualizovat nápady a prezentovat návrhy rychleji, aniž by ztratili lidský přístup, a to pomocí tradičních nástrojů, jako je tužka, která pomáhá udržovat kreativní pohyb.

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského
