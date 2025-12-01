Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže organizované tamní automobilkou GAC.
Jeep Sidequest

Jeep Sidequest | foto: Tomáš Cibulka

Jeep Sidequest - soubor skic
Jeep Sidequest
Jeep Sidequest
Jeep Sidequest
GAC Design Award je globální soutěžní platforma pro studenty pořádaná automobilkou GAC a jejími designstudii. „Tím že je to celosvětová soutěž, každý kontinent má své zastoupení. Množství přihlášených projektů obrovské a konkurence vysoká. Amerika má studio v Los Angeles, Evropa zas v Milánu a Asie přímo v Guangzhou,“ popisuje Tomáš Cibulka pro iDNES.cz.

Letos se jednalo o 9. ročník soutěže, která má několik fází. „Nejprve se musíte dostat mezi 30 a později do top 10, kde pak GAC poskytne letní stáž ve studiu na vašem kontinentu, kde se s profesionálními designéry rozvíjí původní projekt,“ popisuje Cibulka, který takto nabíral zkušenosti ve velkém milánském studiu značky.

„Na podzim se uskuteční semifinálová prezentace a vybírá se top 5 účastníků, kteří poté obhajují projekt na finále soutěže přímo v Číně v hlavní budově GAC, kde vyrobí i fyzický model jejich projektu,“ vysvětluje. A libuje si, že právě fyzický model jeho návrhu se moc povedl.

„Můj projekt měl za cíl řešení městské dopravy v autonomním prostředí za použití umělé inteligence. Téma soutěže bylo Beauty of Tomorow, AI Works, tedy Krásy zítřka, práce umělé Inteligence. Já na to šel trochu obráceně a místo toho, abych umělou inteligenci použil při navrhování projektu, spíš jsem řešil koncepčně, jak nám může umělá inteligence být nápomocná při jízdě. Jako další spolujezdec, pomocník při hledání tras, komunikační prostředek, nebo jako mozek, který vždy správně zvolí druh zábavy, zpráv, hudby a podobně, přesně podle nálady uživatelů. Celkově jsem tedy roli umělé inteligence stylizoval jako takového vždy přítomného opatrovníka ničím nerušených cestujících,“ popisuje. „Výsledný návrh mé práce se stalo agilní vozidlo kompaktních rozměrů, postavené okolo kapsle interiéru, inspirovaným ikonami italského designu, právě díky tomu, že projekt vznikal převážně v Miláně.“

Tomáš Cibulka si z Guangzhou přivezl cenu za zásluhy jako nejlepší ze zahraničích účastníků soutěže.

Na poslední chvíli

Mladý absolvent Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni stihl také termín designérské soutěže iDNES.cz. Přihlásil se do ní s návrhem terénního automobilu, který pojmenoval Jeep Sidequest. Má být odpovědí na otázku „Jak by asi mohl vypadat Jeep Willys, kdyby byl navržen dnes.“

„Při hledání referencí jsem postupně nacházel jednotlivé atributy historického Jeepu. Tím se začala rýsovat určitá silueta a detaily pro mou modernizaci,“ popisuje autor. Design je minimalistický a klade důraz na absolutní funkčnost, potřebnou při zdolávání překážek. „Exteriér vozu jsem pak obohatil o různé náčiní, lano, a lanka zabraňující přímému střetu s čelním kokpitem. Interiér jsem navrhl tak, aby pohyblivé části, jako jsou rolety a popruhy, šly velmi jednoduše obsluhovat. Sedačky jsou vyjímatelné pro snadnou údržbu. Podvozek je inspirován prototypy ze závodu Dakar, tudíž by vozidlu jakýkoliv terén neměl činit obtíže. Do svého konceptu jsem vtiskl určitý odkaz značky Jeep a snažil se ztělesnit hodnoty a myšlenky, které tato automobilka od svého založení prezentuje,“ uzavírá Tomáš Cibulka, který ještě zdůrazňuje, že při celém procesu od první skici po polední vizualizaci nepoužil žádnou formu umělé inteligence.

Velká designérská soutěž iDNES.cz

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji.

Příspěvky do designérské soutěže, která je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… bylo možné zasílat do konce listopadu 2025.

Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Autoři na to mohli jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • Boris Fabris, designér, učitel
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme na iDNES.cz. Zároveň proběhne hlasování čtenářů.

