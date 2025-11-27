Americký drsňák pro budoucnost. Slavný teréňák jako futuretro elektromobil

Do designérské soutěže nám podle očekávání chodí spousta návrhů sporťáků. Společná práce Milana Votrubce a Daniela Nováka je jiná. Zaměřená na konkrétní značku, jejíž DNA je extrémně silná. Jeep Concept X má být předobrazem nové interpretace slavného modelu Grand Cherokee.

Concept X.3 D model.Profil a horní pohled. | foto: Milan Votrubec a Daniel Novák

Concept X.Skica.3/4 přední pohled.
Autorem návrhu je Milan Votrubec, který začal skicami propiskou, tak ostatně pracují designéři dodnes. Daniel Novák poté zhotovil 3D modely v programu Blender.

„Concept X je předzvěstí nového modelu Grand Cherokee, který odkazuje svým designem s hranatými prvky v novém pojetí pro dvacátá léta na původní tvary modelu z počátku devadesátých let,“ popisuje Milan Votrubec. „Na svou minulost odkazují rovněž přední otvory, které jsou však ve větším počtu než u předchůdců , aby více vynikla majestátnost vozu. Concept X je vůz, který kombinuje terénní a sportovní vlastnosti, jež jsou posíleny aerodynamickými prvky, jako jsou kamery nahrazující běžná zpětná zrcátka a nebo kryty zadních kol.“

Moderní design podtrhují i nové světlomety s LED technologií. Concept X v podání dua autorů je navržen tak, poskytoval co nejvíce pohodlí až pro sedm cestujících. „Tomu jsou také uzpůsobeny i vnější rozměry jež se oproti minulé generaci Grand Cherokee zvětšily,“ dodává Milan Votrubec.

Novodobý Grand Cherokee už nebude ve vizi Milana Votrubce a Daniela Nováka využívat spalovací motory. „Dostává se do nové éry moderních elektrických pohonů, které jsou natolik výkonné aby poskytly vozu dostatečnou sílu, jež je potřeba pro překonání náročného terénu,“ uzavírají tvůrci.

Concept X.Skica.3/4 přední pohled.
Concept X.Skica.3/4 zadní pohled.
Concept X.Skica .Profil
Concept X.3 D model.Profil.
Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Zeekr 007 GT

VIDEO Exkluzivně Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též...

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Tourer, jeden z pěti konceptů Nissanu nové řady Hyper pro vzdálenější...

VIDEO Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou...

Poptávku po elektroautech v Německu uměle navyšují nucené registrace

Volkswagen ID.6 Crozz

VIDEO Údaje o poptávce po elektromobilech v Německu jsou zkreslené. Ve skutečnosti je zájem slabší, než...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Velká designérská soutěž frčí. Podívejte se na první návrh auta budoucnosti

Návrh Petera Kopky dorazil jako úplně první. Jeho Lumen E je cenově dostupný...

Soutěž Už po šesti hodinách dorazil první návrh. Soutěž „navrhněte auto budoucnosti“ má úspěch, vyvolala...

V Itálii jsou některé elektromobily díky dotacím levnější než lepší bicykl

Faceliftovaná Dacia Spring

VIDEO Elektromobily značek Leapmotor a Dacia vyráběné v Číně a dovážené do Evropské unie se v Itálii díky...

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Revoluční Ford Focus definitivně skončil 17. listopadu. Téměř potají

Poslední vyrobený focus bude vystaven v Městském muzeu v Saarlouis. Současně s...

Poslední focus sjel z montážní linky v závodě Fordu v Saarlouis po 27 letech a 12 milionech prodaných kusech. Tímto okamžikem po 55 letech skončila i výroba aut v tomto závodě. Firma se však ke svému...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Exkluzivně
Zeekr 007 GT

Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též Lynk & Co a Geely. Je to celé trochu zamotané. Spolupracovník iDNES.cz Jiří Duchoň se tedy vydal do...

27. listopadu 2025

Nenařizujte, jaké auto si mají lidé kupovat, apeluje šéf automobilky na Brusel

Antonio Filosa a John Elkann, úřadující předseda představenstva Stellantisu

Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl podle agentury Reuters předseda...

27. listopadu 2025

Šetřete čas na benzince. Mytí i tankování zvládnete bez pokladny, jen s mobilem

Advertorial
Mobilní platba Shell SmartPay mění způsob, jak se staráte o auto

Určitě jste to už někdy zažili. Auto je samá šmouha, nutně potřebujete do myčky, ale lidí máte za celý den dost nebo se vám prostě jen nechce chodit až k pokladně. Proč byste měli? Mobilní platba...

26. listopadu 2025

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

26. listopadu 2025

Svět aut čekají tři roky otřesů, soumrak spalováků a patálie se zombie vozy

Tourer, jeden z pěti konceptů Nissanu nové řady Hyper pro vzdálenější...

Počet nově vyrobených aut se spalovacími motory začne klesat už příští rok, řadě zákazníků zůstanou po krachu čínských automobilek nefunkční „zombie auta“ a do roku 2030 se bude až 40 procent nových...

26. listopadu 2025

Nový Mercedes-Benz CLA je extra chytré auto nové éry

Advertorial
Mercedes-Benz CLA

Svým tvarem čtyřdveřového kupé nový Mercedes-Benz CLA jasně navazuje na předchozí dvě generace tohoto kompaktního modelu. Technika je ale zbrusu nová, vlastně revoluční. Díky ní nabízí novinka v...

25. listopadu 2025

Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Do těchto tunelů se nejezdí jen kvůli tomu, že zkracují cestu silnicím pod...

Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn...

25. listopadu 2025

Luxusní auto značí malé přirození? Studie zkoumala, zda je to opravdu tak přímočaré

Premium
ilustrační snímek

Po generace se tvrdí, že muži s menší výbavou mají potřebu „přidat si pár centimetrů“ alespoň v garáži. Tradovaná zmínka, kulturní klišé a nepovedený vtip, který přerostl přes kapotu, chtělo by se...

25. listopadu 2025

Poptávku po elektroautech v Německu uměle navyšují nucené registrace

Volkswagen ID.6 Crozz

Údaje o poptávce po elektromobilech v Německu jsou zkreslené. Ve skutečnosti je zájem slabší, než se uvádí. Na svém webu to tvrdí Centrální svaz německého automobilového průmyslu (ZDK). Na vině je...

25. listopadu 2025

Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass

Jeep Compass

Jeep jménem Compass přijíždí ve své třetí generaci. Pořád se tváří jako americký drsňák, ale je ušitý přímo na míru Evropě, tady ho vyvinuli na evropském „železe“ a tady ho i vyrobí. Pro Jeep je to...

24. listopadu 2025

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

24. listopadu 2025

