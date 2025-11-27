Autorem návrhu je Milan Votrubec, který začal skicami propiskou, tak ostatně pracují designéři dodnes. Daniel Novák poté zhotovil 3D modely v programu Blender.
„Concept X je předzvěstí nového modelu Grand Cherokee, který odkazuje svým designem s hranatými prvky v novém pojetí pro dvacátá léta na původní tvary modelu z počátku devadesátých let,“ popisuje Milan Votrubec. „Na svou minulost odkazují rovněž přední otvory, které jsou však ve větším počtu než u předchůdců , aby více vynikla majestátnost vozu. Concept X je vůz, který kombinuje terénní a sportovní vlastnosti, jež jsou posíleny aerodynamickými prvky, jako jsou kamery nahrazující běžná zpětná zrcátka a nebo kryty zadních kol.“
Moderní design podtrhují i nové světlomety s LED technologií. Concept X v podání dua autorů je navržen tak, poskytoval co nejvíce pohodlí až pro sedm cestujících. „Tomu jsou také uzpůsobeny i vnější rozměry jež se oproti minulé generaci Grand Cherokee zvětšily,“ dodává Milan Votrubec.
Novodobý Grand Cherokee už nebude ve vizi Milana Votrubce a Daniela Nováka využívat spalovací motory. „Dostává se do nové éry moderních elektrických pohonů, které jsou natolik výkonné aby poskytly vozu dostatečnou sílu, jež je potřeba pro překonání náročného terénu,“ uzavírají tvůrci.
V galerii vidíte také další soutěžní příspěvky
Navrhněte auto
Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.
Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.
SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- Boris Fabris, designér, učitel
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.
Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.
Pravidla soutěže zde
V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.
Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.
Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.