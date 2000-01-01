náhledy
Vlastimil Galásek z Brušperku je bez diskuze nejaktivnějším účastníkem designérské soutěže iDNES.cz. Do redakce doputovalo hned pět návrhů, s nimiž mu pomáhala umělá inteligence. Tři supersporty doplňují dva rodinné vozy. Všechny představujeme najednou, posuzovat je bude porota zvlášť.
Futuristický elektromobil Vlastimila Galáska jménem CDX-04 je čistý elektromobil. Má permanentní pohon všech kol – 2× trakční elektromotory (1× vpředu, 1× vzadu) s inteligentním torque vectoringem. Systémový kombinovaný výkon má být 400 kW (536 k) trvalý udržitelný výkon: 200–300 kW, točivý moment: 800–1 200 Nm. Kapacita modeulárního balíku baterií je 110 kWh (NMC).
Pohon má využívat 800V architekturu a umožňovat nabíjení 300–350 kW. Zrychlení 0–100 km/h za 2,9–3,5 s, 0–200 km/h za 9–12 s. Max. rychlost elektronicky omezena na 250–320 km/h dle verze. Dojezd 600 – 700 km při úsporném režimu. Délka 4 990 mm; šířka 2 100 mm; výška 1 500 mm; rozvor 2 900–3 100 mm, hmotnost: 2 000–2 300 kg.
Tvůrce počítá s využitím karbonu na rám karoserie (monokok) a hliníku na rámy nesoucí pohonné ústrojí a nápravy (adaptivní víceprvkové multi link s elektronicky řízenými tlumiči a variabilní výškou ±40 mm). Kola/pneumatiky: 20"–22" volitelně
CDX-04 zezadu
CDX-04 zepředu
CDX-04 přední pohled
Supersport nese jméno Ajant. Délka: 4 350 mm, šířka: 1 980 mm, výška: 1 100 mm, rozvor: 2 640 mm, suchá hmotnost: 1 300–1 450 kg (základ CFRP monokok). Vlastimil Galásek počítá se třemi variantami pohonu: základní provedení má uprostřed uložený osmiválec 3.8–4.2 V8 twin turbo s výkonem 650–850 kW (885–1 145 k), točivý moment: 1 100–1 400 Nm. Druhá je plug-in hybridní varianta s elektromotorem na zadní nápravě, systémový výkon je 700–1 000 kW a trakční baterie má kapacitu 20–35 kWh. A konečně plně elektrické provedení se 2 až 4 motory, výkon 700–1 200 kW v závislosti na konfiguraci.
Akcelerace 0–100 km/h má být podle provedení za 1,6–2,6 s; max rychlost přes 340 km/h. Karoserie tvořená CFRP panely s lokálními titanovými výztuhami; karbonovými bočními díly a podběhy Konstrukce má použít CFRP monokok s hliníkovými rámy pro motor a závěsy - vpředu nezávislé dvojité lichoběžníky; push rod nebo pull rod; aktivní adaptivní tlumiče, karbon keramické kotouče brzd, pneumatiky 20" přední / 21" zadní.
Ajant
Ajant
Supersport jménem Anubis je dlouhý 4 150 mm, široký 2 050 mm, vysoký přesně metr a rozvor má 2 600 mm. Suchá hmotnost 1 050–1 150 kg (CFRP monokok, hliníkové prvky, titan spoje) napovídá, že má dostat spalovací pohon. Základní volbou je osmiválec 3,8–4,2 litru se závodním mapováním. Alternativou je plug-in hybridní varianta s jedním nebo dvěma elektromotory na zadní nápravě. Výkon čistě benzinové verze počítá 800–1 050 koní výkonu (588–772 kW) v případě dobíjecího hybridu je to 1 000–1 300 k (735–956 kW).Točivý moment 900–1 400 Nm přenáší 7stupňová sekvenční závodní jednotka nebo 8stupňová dvouspojková převodovka.
Pohon je primárně zadních kol, za příplatek pak aktivní pohon obou náprav (vpředu elektromotory). Vrcholové provedení pokoří stovku pod 2,5 s, dvoustovku pod 6,5 s. Maximální rychlost má přesáhnout 360 km/h. Konstrukce: CFRP monokok + modulární zadní pomocný rám z hliníku/titanu. Zavěšení: nezávislé závodní dvojité lichoběžníky vpředu; vícepříčné zadní, plně nastavitelné; aktivní stabilizátory. Tlumení: adaptivní magnetoreologické tlumiče s režimy Road/Track/Drift. Přední kola: 20" závodní kované ráfky; pneumatiky 275/30 ZR20, zadní: 325/30 ZR21 nebo 345/30 ZR21.
Vlastimil Galásek počítá s aktivní aerodynamikou vozu, cílový Cd vozu má být 0,25–0,30 se zavřenými prvky. Cílový přítlak v okruhovém režimu má být +700–1 100 kg při 200–300 km/h.
Celeris Aurea je bateriový supersport formátu 4 750 x 2 040 x 1 080 x 2 750 mm (délka x šířka x výška x rozvor). Pohotovostní hmotnost je pouhých 1 700 kg díky monokokové konstrukce z karbonu. Autor uvádí součinitel odporu vzduchu (Cd): 0,28, přítlak:100 kg při 200 km/h a 280 kg při 250 km/h.
Pohon mají obstarat dva elektromotory na obou nápravách (pohon AWD s individuálním vektorováním točivého momentu) s celkovým výkonem 750 kW (1 020 k), točivý moment má být 1 200 Nm, baterie: 90 kWh Li-ion, 900 V systém pro dojezd přes 500 km (WLTP). Vlastimil Galásek počítá se zrychlením 0–100 km/h za 2,5 s a 0–200 km/h za 7,4 s; maximální rychlost je 320 km/h.
Celeris Aurea
Celeris Aurea
Celeris Aurea
Celeris Aurea
Celeris Aurea
Celeris Aurea
Hydrogen 50 je futuristický čtyřmístný rodinný automobil navržený pro 50. léta 21. století.
„Kombinuje retro-futuristické linie s plynulou aerodynamikou, vodíkový pohon, štíhlé LED osvětlení a interiér orientovaný na prostor, pohodlí a digitální rozhraní,“ popisuje Vlastimil Galásek.
Jak název napovídá, pro tento vůz si představuje vodíkový pohon s palivovými články zajišťující tichý provoz, okamžitý točivý moment, zaměření na efektivitu a dojezd optimalizovaný pro rodinné použití.
Hydrogen 50
