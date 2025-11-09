Auto z 3D tiskárny v designsoutěži iDNES.cz, postavíte si ho sami

Elektrická miniatura má výměnné baterie a vytisknete si ji na 3D tiskárně, autor návrhu počítá s tím, že by data pro stavbu malého vozu do města byla volně dostupná. Podívejte se na další příspěvek v designérské soutěži iDNES.cz „Navrhněte auto budoucnosti“. Tvůrci mohou ke tvorbě přizvat též umělou inteligenci.
Tomáš Sarnovský navrhl městský elektromobil se zabudovanými flexibilními...
„Koncept je primárně zaměřený na mobilitu ve městě a využívá technologie...
„Rámová konstrukce není koncepčně novou myšlenkou. V počátcích automobilismu...
Tomáš Sarnovský navrhl městský elektromobil se zabudovanými flexibilními solárními články, které přispívají k prodloužení dojezdu. „Celková plocha fotovoltaických článků je 2,5 m2 což umožňuje vozidlu prodloužit při slunečném dni dojezd o několik kilometrů,“ vysvětluje autor.

„Koncept je primárně zaměřený na mobilitu ve městě a využívá technologie umožňující sdílení. Navržené řešení karoserie vychází z myšlenkového konceptu aplikace průsvitné kůže (vnějšího povrchu karoserie) na pevnou kostru (rám karoserie),“ vysvětluje Sarnovský. „Rámová konstrukce není koncepčně novou myšlenkou. V počátcích automobilismu byly rámové konstrukce zcela zásadní. Na tyto rámy byly osazovány panely karoserie a vsazována skla.“

Sarnovského miniautomobil má zabudovaný systém výměnných baterii, což urychluje nabíjení.

Navržené řešení umožňuje vytištění rámu na velkoformátové 3D tiskárně. „3D data budou volně k dispozici a tisk bude možné provádět kdekoliv a tím snižovat výrobní náklady. I polykarbonátové průsvitné díly je možné tisknout na 3D tiskárně. Modulární řešení umožní zapojení komunity a má pozitivní environmentální přínos,“ dodává ke svému návrhu Tomáš Sarnovský.

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

