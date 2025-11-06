Supersport s ploutví je v designsoutěži iDNES.cz, slušel by mu šestiválec

Autor:
Soutěž
Černý přízrak s ploutví, to je nekompromisní sportovní kupé Jana Duška, který dal svému návrhu jméno Pinna a inspiroval se speciály pro vytrvalostní závody. Podívejte se na další příspěvek v designérské soutěži iDNES.cz „Navrhněte auto budoucnosti“. Tvůrci mohou ke tvorbě přizvat též umělou inteligenci.
„Disky jsem vytvořil z nostalgie, a také jako důkaz toho že třípaprskové disky...

„Disky jsem vytvořil z nostalgie, a také jako důkaz toho že třípaprskové disky ještě nevyšly z módy a mohou udělat parádu i na moderním autě,“ komentuje Jan Dušek. | foto: Jan Dušek

Jan Dušek navrhl ryze sportovní automobil s modelovým označením Pinna. „Na...
Výrazný je i masivní zadní difuzor který zakončuje aerodynamicky tvarovanou...
„Modelu by náramně slušel nejlépe atmosférický, vysokotáčkový vidlicový...
Návrh Petera Kopky dorazil jako úplně první. Jeho Lumen E je cenově dostupný...
7 fotografií

Jan Dušek navrhl ryze sportovní automobil s modelovým označením Pinna. „Na první pohled zaujme velmi výrazným prvkem - stabilizační ploutví/spoilerem, taky nazývaným ‚shark fin‘, který se line přes celou střední a zadní část jako vlajka nad autem,“ popisuje autor a dodává, že se inspiroval speciály pro vytrvalostní závody Le Mans. „Právě proto název vzniknul z volně přeloženého slova ‚ploutev‘ do latiny. Onu ploutev doplňuje i široký, do stran se táhnoucí ducktail na konci auta,“ popisuje Dušek.

Výrazný je i masivní zadní difuzor který zakončuje aerodynamicky tvarovanou podlahu a podvozek, a vytváří tak místo na dvě široké koncovky výfuku.

Za zmínku stojí i tvarovaná světla navazující na ladné křivky auta.

„Disky jsem vytvořil z nostalgie, a také jako důkaz toho že třípaprskové disky ještě nevyšly z módy a mohou udělat parádu i na moderním autě,“ komentuje Jan Dušek.

„Modelu by náramně slušel nejlépe atmosférický, vysokotáčkový vidlicový šestiválec, jehož zvuk by podtrhoval smysl uchování spalovacích motorů. Ekologům bude zase vyhovovat verze s hybridním tříválcem. Čisté elektronadšence však zklamu.“ Model a následnou vizualizaci Jan Dušek vymodeloval a celou vytvořil v programu Blender 3D.

V galerii vidíte také další příspěvek, který dorazil do redakce jako vůbec první, jen pár hodin po vyhlášení soutěže.

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

Supersport s ploutví je v designsoutěži iDNES.cz, slušel by mu šestiválec

Soutěž

Černý přízrak s ploutví, to je nekompromisní sportovní kupé Jana Duška, který dal svému návrhu jméno Pinna a inspiroval se speciály pro vytrvalostní závody. Podívejte se na další příspěvek v...

6. listopadu 2025

Ministerstvo vnitra plánuje nákup až 400 elektromobilů za půl miliardy korun

Ministerstvo vnitra plánuje nakoupit zhruba 400 nových elektromobilů. O vypsání čtyř zakázek s celkovou předpokládanou hodnotou přes půl miliardy korun informoval server Zdopravy.cz. Víc než polovina...

6. listopadu 2025

Průměrná cena ojetin je nejvyšší za deset let, prodeje i tak trhají rekordy

Průměrná cena ojetých aut prodaných v říjnu na českém trhu vzrostla proti předchozímu měsíci o 12 000 korun na 311 800 korun. Je to nejvyšší hodnota za posledních deset let. Počet prodaných ojetých...

6. listopadu 2025

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Toyota šokuje futuristickou corollou

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

5. listopadu 2025,  aktualizováno  8:47

Velká designérská soutěž frčí. Podívejte se na první návrh auta budoucnosti

Soutěž

Už po šesti hodinách dorazil první návrh. Soutěž „navrhněte auto budoucnosti“ má úspěch, vyvolala nadšení mezi designéry a do redakce se scházejí první soutěžní příspěvky, ten úplně první dorazil ze...

5. listopadu 2025

Koho poslouchat na silnici. Kromě policie také celníky, ale i silničáře

Na silnicích se můžete setkat s řadou situací, kdy vás někdo bude chtít zastavit. S tím si většinou spojujeme policisty, ale pokyn k zastavení může přijít i od velmi nečekaných lidí.

5. listopadu 2025

Lidská inteligence pro auta. Alfa Romeo proti počítačům na kolech

Alfa Romeo Tonale má autům vrátit filozofii „lidské inteligence“. V Arese to vysvětlují jako „propojení vášně a technologie, z něhož vzniká autentický zážitek z jízdy postavený na emocích,...

4. listopadu 2025

Přezuto do zimního má nejvíc řidičů za poslední roky, zájem o celoročky roste

Na zimní nebo celoroční pneumatiky se schválením pro zimní provoz mělo k 1. listopadu přezuto přes 62 procent řidičů, což je o pět procentních bodů víc než loni. Zároveň je to i nejvíc za poslední...

4. listopadu 2025

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

vydáno 4. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Velká designérská soutěž iDNES.cz

Automobilovému designu se na iDNES.cz věnujeme víc než jiní. Je to naše výsostná disciplína, i sami autodesignéři nás čtou. Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli...

3. listopadu 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

3. listopadu 2025

Velký test zimních pneu ADACu pro octavii a superb. 11 z 31 jich selhalo

Německý autoklub ADAC ve velkém testu zimních pneumatik důkladně prověřil 31 plášťů rozměru 225/40 R18, který používají auta nižší střední a střední třídy včetně Škody Octavia a Superb. Některé mohou...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.