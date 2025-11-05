Velká designérská soutěž frčí. Podívejte se na první návrh auta budoucnosti

Autor:
Soutěž
Už po šesti hodinách dorazil první návrh. Soutěž „navrhněte auto budoucnosti“ má úspěch, vyvolala nadšení mezi designéry a do redakce se scházejí první soutěžní příspěvky, ten úplně první dorazil ze Slovenska. Podívejte se na návrh Petera Kopky.
Fotogalerie3

Návrh Petera Kopky dorazil jako úplně první. Jeho Lumen E je cenově dostupný městský elektromobil (BEV) s prioritou jednoduchosti, efektivity a nízkých nákladů na provoz zaměřený na segment pod 25 000 eur (600 tisíc korun) v základní verzi, je odpovědí na rostoucí poptávku po dostupné elektrické dopravě. | foto: Peter Kopka

Návrh Petera Kopky dorazil jako úplně první. Jeho Lumen E je cenově dostupný městský elektromobil (BEV) s prioritou jednoduchosti, efektivity a nízkých nákladů na provoz zaměřený na segment pod 25 000 eur (600 tisíc korun) v základní verzi. Podle autora je odpovědí na rostoucí poptávku po dostupné elektrické dopravě.

Peter Kopka počítá s využitím stávající, upravené platformy, například převzaté od čínského nebo zavedeného evropského výrobce ke snížení nákladů na vývoj.

Kompaktní hatchback má pouhé 3,9 m délky, to usnadní parkování ve městech. Důraz je na jednoduché, ale robustní materiály v interiéru a exteriéru. Peter Kopka předpokládá použití menší baterie s kapacitou přibližně 40 až 50 kWh, která zajistí reálný dojezd 250 – 300 km (WLTP). Rychlé DC nabíjení má být standardem.

Chybět nemají základní asistenční prvky, multimediální systém s podporou Android Auto / Apple CarPlay namísto drahého vlastního řešení. „Klíčové je dosáhnout ceny pod 25 000 eur a zaměřit se na Evropu, kde roste segment malých BEV,“ shrnuje Peter Kopka. A přidává slogan, který k jeho Lumenu E přísluší „automobil k životu“.

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

To nejhorší je za námi, hlásí evropské automobilky. Příští rok může znamenat obrat

Zaměstnanci společnosti Porsche AG montují v hlavním závodě v německém...

Evropští výrobci automobilů se po sérii varování před poklesem zisků v roce 2025 pomalu blíží k...

Dacia Spring: boj s čínskými cly donutil značku auto předělat, navenek to nepoznáte

Dacia Spring

VIDEO Dacia Spring, jeden z nejlevnějších elektromobilů na evropském trhu, je tu už čtvrtým rokem....

První jízda: C5 Aircross nabídne šmrnc i komfort citroënu, lepší je plug-in hybrid

Citroën C5 Aircross BEV

VIDEO Citroën C5 Aircross je vlajkovou lodí francouzské automobilky. A zároveň posledním modelem značky,...

Rychlé jako tankování. Číňané šokují, po 5 minutách nabíjení ujedou 520 kilometrů

Shanghai Auto Show 2025

VIDEO Dobíjení elektromobilu, které je téměř stejně rychlé jako tankování? Na dnes otevřeném autosalonu v...

Brusel chce hnát na STK auta starší deseti let každý rok

Tříválec je k mání pro variantu liftback i combi.

Evropská komise navrhla úpravu unijních pravidel, která se týkají bezpečnosti silničního provozu a...

Elektrické Ferrari je oficiálně venku, vzhled je tajný. Má čtyři motory a tisíc koní

Komponenty prvního elektrického ferrari

VIDEO Ferrari představilo první elektrický model, crossover Elettrica. Vlastně, kultovní italská značka...

Desetitisíce propuštěných v německém autoprůmyslu. A to je teprv začátek krize

Dodavatel pri autoprůmysl ZF chystá propouštění

VIDEO Německý dodavatel automobilových součástek ZF Friedrichshafen do roku 2030 zruší zhruba 7 600...

KVÍZ: Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz...

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům

Příběh samostatného československého státu, to je i příběh značek Laurin & Klement a Škoda. Mladoboleslavská automobilka letos slaví 130 let. A jak nejlépe to oslavit? Tím, že vytáhnete ty nejlepší,...

Japonci ukázali budoucnost svých aut. Jejich pohon je ale zatím s otazníkem

V současnosti probíhající výstava Japan Mobility Show 2025 připomíná širokou nabídkou novinek a konceptů návrat ke zlaté době tokijských autosalonů v 80. a 90. letech. Toyota znovuobjevuje Corollu,...

