Návrh Petera Kopky dorazil jako úplně první. Jeho Lumen E je cenově dostupný městský elektromobil (BEV) s prioritou jednoduchosti, efektivity a nízkých nákladů na provoz zaměřený na segment pod 25 000 eur (600 tisíc korun) v základní verzi. Podle autora je odpovědí na rostoucí poptávku po dostupné elektrické dopravě.
Peter Kopka počítá s využitím stávající, upravené platformy, například převzaté od čínského nebo zavedeného evropského výrobce ke snížení nákladů na vývoj.
Kompaktní hatchback má pouhé 3,9 m délky, to usnadní parkování ve městech. Důraz je na jednoduché, ale robustní materiály v interiéru a exteriéru. Peter Kopka předpokládá použití menší baterie s kapacitou přibližně 40 až 50 kWh, která zajistí reálný dojezd 250 – 300 km (WLTP). Rychlé DC nabíjení má být standardem.
Chybět nemají základní asistenční prvky, multimediální systém s podporou Android Auto / Apple CarPlay namísto drahého vlastního řešení. „Klíčové je dosáhnout ceny pod 25 000 eur a zaměřit se na Evropu, kde roste segment malých BEV,“ shrnuje Peter Kopka. A přidává slogan, který k jeho Lumenu E přísluší „automobil k životu“.
Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.
Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.
Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.
V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.
Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.
Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.