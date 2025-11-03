Navrhněte auto budoucnosti. Velká designérská soutěž iDNES.cz

František Dvořák
  15:00
Automobilovému designu se na iDNES.cz věnujeme víc než jiní. Je to naše výsostná disciplína, i sami autodesignéři nás čtou. Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.
Návrh moderní interpretace Škody Popular Monte Carlo od designéra Petra Sieberta

Návrh moderní interpretace Škody Popular Monte Carlo od designéra Petra Sieberta | foto: Petr Siebert

Návrh moderní interpretace Škody Popular Monte Carlo od designéra Petra Sieberta
Návrh moderní interpretace Škody Popular Monte Carlo od designéra Petra Sieberta
Úspěch ve slavné dálkové rally s cílem v Monackém knížectví slaví automobilka...
Úspěch ve slavné dálkové rally s cílem v Monackém knížectví slaví automobilka...
7 fotografií

Vyhlašujeme designérskou soutěž pro všechny – amatéry, profesionály, studenty… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně

Pro inspiraci startujeme návrhem „mimo soutěž“: jde o dílo jednoho z porotců, průmyslového designéra Petra Sieberta, jehož práce znáte z iDNES.cz. Jeho návrh odkazuje na jednu z nejkrásnějších škodovek všech dob, slavný Popular Monte Carlo.

Návrh moderní interpretace Škody Popular Monte Carlo od designéra Petra Sieberta
Návrh moderní interpretace Škody Popular Monte Carlo od designéra Petra Sieberta

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

Dědo, kam valíš? Staříci od Škodovky vyrazili na velkou párty ke 130 letům

Příběh samostatného československého státu, to je i příběh značek Laurin & Klement a Škoda. Mladoboleslavská automobilka letos slaví 130 let. A jak nejlépe to oslavit? Tím, že vytáhnete ty nejlepší,...

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

Nebezpečné kliky dveří u aut skončí. Při nehodách kvůli nim uhořela řada lidí

Jsou symbolem luxusu, pokroku a špičkové aerodynamiky. Výklopné a zásuvné kliky dveří, které proslavila Tesla a jež převzaly desítky dalších značek se však za dva roky stanou minulostí. Po sérii...

Navrhněte auto budoucnosti. Velká designérská soutěž iDNES.cz

Automobilovému designu se na iDNES.cz věnujeme víc než jiní. Je to naše výsostná disciplína, i sami autodesignéři nás čtou. Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli...

3. listopadu 2025

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není, je to kluzák

Malé gran turismo pro každý den znovuobjevuje zapomenutou kategorii, Honda Prelude je zpět, legenda se vrací po čtvrtstoletí. Jízda s ním je zážitkem. Vysokooktanové emoce nečekejte, tady si rychlost...

3. listopadu 2025

Velký test zimních pneu ADACu pro octavii a superb. 11 z 31 jich selhalo

Německý autoklub ADAC ve velkém testu zimních pneumatik důkladně prověřil 31 plášťů rozměru 225/40 R18, který používají auta nižší střední a střední třídy včetně Škody Octavia a Superb. Některé mohou...

3. listopadu 2025

Uzávěrky diferenciálů v akci. S tankodromem zápolily expediční speciály

Od osmikolového kolosu až po „malé“ dodávky či pick-upy. Takový rozptyl měla expediční vozidla, která se sjela na prvním ročníku VejnyWood Offroad Experience ve středočeských Milovicích.

2. listopadu 2025

Na přezutí zimních pneumatik se v některých servisech v Praze nyní čeká až měsíc

Nejkratší doba objednání v pražských pneuservisech na přezouvání na zimní pneumatiky je v současné době zhruba týden a někde mají nejbližší volné termíny až na konci listopadu.

2. listopadu 2025

Festival aut ukáže unikáty, monstra i český supersport. A stopětku v karbonu

Výstavu historických či sportovních vozů, ale také setkání se závodníky, kaskadérská vystoupení a další tematické akce nabízí 14. ročník Prague Car Festivalu, který se o tomto víkendu koná v areálu...

1. listopadu 2025  12:06

Aplikace Waze vám ušetří zajížďku, ale může vás stát tisíce na pokutách

Bez online map už si většina z nás cestování neumí představit. Nevděčnou roli nespolehlivého navigátora s papírovou mapou už dávno nezastává spolujezdec, ale chytré aplikace v mobilních telefonech....

1. listopadu 2025

Nové policejní kodiaqy klamou tělem. Pod vizáží základní verze je motor z RS

Policie České republiky zahájila zásadní obměnu vozového parku. Do konce letošního roku do něj zařadí 352 kusů SUV Škoda Kodiaq ve speciální policejní úpravě. Dnes si policisté na testovacím polygonu...

31. října 2025  16:17

Konečně záchrana pro silničáře. Britové vyvíjejí asfalt, který se opraví sám

Premium

Prodloužit životnost povrchu vozovek o třetinu, razantně snížit náklady na jejich opravy. Pro silničáře ze Spojeného království to zní jako sen. Vzdálený pravdě a neskutečný. Jenže s pomocí...

31. října 2025

Ve finále evropské ankety Vůz roku 2026 je i škodovka. Má šest silných soupeřů

Exkluzivně

Volba evropského Vozu roku 2026 (Car of the Year) zná své finalisty. Mezinárodní porota právě oznámila sedm automobilových novinek, které se utkají o prestižní titul. A v elitní sedmičce je i jedna...

31. října 2025,  aktualizováno  11:11

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

V Praze bude aukce světového formátu. Praga za 12 milionů a jawa pro elitu

V sobotu 1. listopadu zpestří program prestižní motoristické výstavy Prague Car Festival aukce historických a sběratelských vozidel. „Aukční nabídka je nesmírně zajímavá. Pro mnohé bude pravděpodobně...

31. října 2025

Musk je nejbohatší na světě. Teslu by mohl opustit, pokud nedostane 21 bilionů

Elon Musk by mohl odejít z pozice generálního ředitele společnosti Tesla, pokud akcionáři neschválí navrhovaný balíček jeho odměn ve výši až bilionu dolarů (téměř 21 bilionů Kč).

30. října 2025,  aktualizováno  19:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.