Vyhlašujeme designérskou soutěž pro všechny – amatéry, profesionály, studenty… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.
SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.
Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.
|
Utajená česká superstar autodesignu navrhuje raketovou rychlostí auta v Číně
Pro inspiraci startujeme návrhem „mimo soutěž“: jde o dílo jednoho z porotců, průmyslového designéra Petra Sieberta, jehož práce znáte z iDNES.cz. Jeho návrh odkazuje na jednu z nejkrásnějších škodovek všech dob, slavný Popular Monte Carlo.
Pravidla soutěže zde
V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.
Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.
Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.