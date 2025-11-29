Navrhněte auto budoucnosti. Máte poslední šanci přihlásit se do soutěže

Milan Votrubec se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz už s jedním návrhem přihlásil. Pár dní před ukončením přidal další návrh. Svému futuristickému citroënu navrhuje vodíkový pohon. Podívejte se i na další soutěžní příspěvky. A pokud se chcete také zúčastnit, neváhejte, uzávěrka je v neděli o půlnoci.

Citroen CX-A | foto: Milan Votrubec

Zdá se vám to jako šibeniční termín? Přesně tak dneska pracují profesionální designéři v automobilkách, jednoduše museli výrazně zrychlit. Vypomáhají si také umělou inteligencí. Nechte stroje spolupracovat i vy, přesně tak to udělal i Milan Votrubec.

Svůj futuristický citroën zpočátku naskicoval tužkou a poté jeho prostorový model vytvořil pomocí umělé inteligence Nano Banana Pro. Použil její placenou verzi. Milan Votrubec ovšem doplňuje, že existuje i její zkušební neplacená varianta.

„Nový autonomní sportovně užitkový Citroen CX-A má vodíkový pohon , který je umístěn před zadní nápravou jež částečně zasahuje až ke středu vozu,“ popisuje autor. „Pro co nejmenší spotřebu je navržen tak aby měl co nejlepší aerodynamiku. Té se dosáhlo zejména splývavou přední částí , zakrytými zadními koly a zaoblenými tvary celého vozu. Světlomety jsou tvořeny nejnovější LED technologií. Přední LED osvětlení je zakomponováno to širokého znaku Citroënu.“

Sportovně užitkový CX-A Milana Votrubce má mít klasické pětimístné uspořádání, ale možné je také šestimístné jež by bylo řešeno dvěma širokými třímístnými lavicemi. „Pro co nejlepší výhled a prosvětlení interiéru je vůz vybaven velkým prosklením, které se táhne téměř přes celou kabinu.“ Autor by svůj vodíkový vůz rád viděl také za hranicemi Evropy.

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

