Daniel Novák je šestnáctiletý nadšenec do autodesignu. Inspirací mu byly automobilky, jež přistupují ke svým strojům jako k uměleckým dílům a zároveň zachovávají jasnou technickou logiku. „Cílem bylo vytvořit automobil, který vyzařuje napětí a pohyb i ve chvíli, kdy stojí, a současně působí jako promyšlený celek, kde estetika a funkce splývají do jediné formy. Výrazným prvkem se stala příroda a schopnost ztvárnit dynamiku v jediném tvaru,“ vysvětluje autor.
„Linie předního blatníku, táhnoucí se až k bočnímu sání motoru, připomínají kočkovitou šelmu soustředěnou těsně před výskokem. Tento motiv vychází z pozorování okamžiku, kdy se tělo zvířete napne, stabilizuje a čeká na ideální chvíli k akci. Karoserie je proto navržena tak, aby působila přirozeně, bez zbytečných linií, s jasnou logikou proudění i tvarového napětí.“
Návrh vznikal od zkoumání v podobě papírových skic a náčrtů. „V kresbách se vyřeší vždy nejvíce problematiky, a tak tato část byla nejvíce komplexní a zároveň se v procesu objevovaly nové nápady ale i kritéria,“ vysvětluje Novák. „Vizuální forma kterou vidíte, je zhotovena v softwaru Blender, kde se modely staví na základě skladby topologie o mnohoúhelníkách. Následný a finální krok jsou textury a výsledná vizualizace.“
Ráfky i zrcátka pracují s motivem listu. „Zároveň evokují organické struktury, které se v přírodě opakují pro svou funkční dokonalost. Tvar zrcátek odkazuje také na lidské oko, jeho přesnost a schopnost vnímat detail, což podtrhuje bočnímu profilu vozu výraz,“ popisuje autor.
„Aerodynamika je založena na principu postupného obtékání, aby povrch působil jako kapka, po které se vzduch přirozeně sklouzává. Světla byla navržena s podpisem připomínajícím přivřené oči dravce sledujícího kořist, což dodává na celkové dynamice vozu.“
Daniel Novák pracuje i s myšlenkou budoucího zapojení do vytrvalostních závodů. „Koncept střídání dvou lidských jezdců s autonomní jednotkou řízení představuje propojení tradičního motorsportu s technologickým pokrokem a symbolizuje možnou evoluci závodění, kde lidské dovednosti zůstávají jádrem, ale jsou doplněny o přesnost a konzistenci umělé inteligence.“
Pohonný systém tvoří osmiválcový motor doplněný hybridní technologií. „Aby byl zachován charakter klasického závodního stroje s jeho typickou akustikou i vibracemi, přičemž zároveň reflektuje moderní posun směrem k efektivitě a lepším vlastnostem. ENTALPIA tak propojuje emoce motorsportu, estetiku přírodních tvarů a technologický vývoj do jednoho celku.“
V galerii vidíte také další soutěžní příspěvky
Navrhněte auto
Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.
Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.
SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.
V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:
- Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
- Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
- Vojtěch Stránský, automobilový designér
- Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
- Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
- Radek Laube, design editor
- Boris Fabris, designér, učitel
- redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl
Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.
Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.
Pravidla soutěže zde
V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.
Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.
Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.