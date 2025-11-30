Mladý nadšenec do autodesignu navrhl závoďák pro umělou inteligenci

Autor:
Projekt ENTALPIA představuje vizi sportovního vozu, který spojuje eleganci silničního gran turisma s precizností okruhového speciálu. Podívejte se na návrh Daniela Nováka, se kterým se přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz. Zúčastnit se můžete také, čas na zaslání svého návrhu máte do dnešní půlnoci.

ENTALPIA | foto: Daniel Novák

81 fotografií

Daniel Novák je šestnáctiletý nadšenec do autodesignu. Inspirací mu byly automobilky, jež přistupují ke svým strojům jako k uměleckým dílům a zároveň zachovávají jasnou technickou logiku. „Cílem bylo vytvořit automobil, který vyzařuje napětí a pohyb i ve chvíli, kdy stojí, a současně působí jako promyšlený celek, kde estetika a funkce splývají do jediné formy. Výrazným prvkem se stala příroda a schopnost ztvárnit dynamiku v jediném tvaru,“ vysvětluje autor.

„Linie předního blatníku, táhnoucí se až k bočnímu sání motoru, připomínají kočkovitou šelmu soustředěnou těsně před výskokem. Tento motiv vychází z pozorování okamžiku, kdy se tělo zvířete napne, stabilizuje a čeká na ideální chvíli k akci. Karoserie je proto navržena tak, aby působila přirozeně, bez zbytečných linií, s jasnou logikou proudění i tvarového napětí.“

Návrh vznikal od zkoumání v podobě papírových skic a náčrtů. „V kresbách se vyřeší vždy nejvíce problematiky, a tak tato část byla nejvíce komplexní a zároveň se v procesu objevovaly nové nápady ale i kritéria,“ vysvětluje Novák. „Vizuální forma kterou vidíte, je zhotovena v softwaru Blender, kde se modely staví na základě skladby topologie o mnohoúhelníkách. Následný a finální krok jsou textury a výsledná vizualizace.“

Ráfky i zrcátka pracují s motivem listu. „Zároveň evokují organické struktury, které se v přírodě opakují pro svou funkční dokonalost. Tvar zrcátek odkazuje také na lidské oko, jeho přesnost a schopnost vnímat detail, což podtrhuje bočnímu profilu vozu výraz,“ popisuje autor.

„Aerodynamika je založena na principu postupného obtékání, aby povrch působil jako kapka, po které se vzduch přirozeně sklouzává. Světla byla navržena s podpisem připomínajícím přivřené oči dravce sledujícího kořist, což dodává na celkové dynamice vozu.“

Daniel Novák pracuje i s myšlenkou budoucího zapojení do vytrvalostních závodů. „Koncept střídání dvou lidských jezdců s autonomní jednotkou řízení představuje propojení tradičního motorsportu s technologickým pokrokem a symbolizuje možnou evoluci závodění, kde lidské dovednosti zůstávají jádrem, ale jsou doplněny o přesnost a konzistenci umělé inteligence.“

Pohonný systém tvoří osmiválcový motor doplněný hybridní technologií. „Aby byl zachován charakter klasického závodního stroje s jeho typickou akustikou i vibracemi, přičemž zároveň reflektuje moderní posun směrem k efektivitě a lepším vlastnostem. ENTALPIA tak propojuje emoce motorsportu, estetiku přírodních tvarů a technologický vývoj do jednoho celku.“

V galerii vidíte také další soutěžní příspěvky

ENTALPIA
ENTALPIA
ENTALPIA
ENTALPIA
81 fotografií

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

O návrhu přelomového elektromobilu se u VW radili s dopravci pizzy

Šéfdesignér značky Volkswagen Andreas Mindt

Aktuálně je to jeho nejoblíbenější auto, tak už to u designérů bývá. Je zakoukaný do „svého“ nejnovějšího výtvoru. Volkswagen ID.EVERY1 je ovšem přeci jen v mnoha ohledech jiný. Andreas Mindt,...

Nejvýkonnější porsche dobije i bez kabelů. Nový cayenne vyvíjela Češka

Porsche Cayenne Electric

Opravdu lidé chtějí a potřebují rodinné SUV s výkonem 1 150 koní, které stejně jako 911 Turbo S zvládne sprint na stovku za 2,5 sekundy? U Porsche si myslí, že ano. Do nové generace modelu Cayenne...

Past na řidiče fungovala skvěle, ale bylo z toho demoliční derby

Šířka jízdních pruhů je v Británii možná větším problémem pro řidiče než pro...

S průjezdnou šířkou 213 centimetrů by se měli umět popasovat řidiči většiny osobních automobilů. Jenže jak názorně ukazoval omezovač v anglickém Watfordu, bez úhony to tu často nezvládaly ani malé...

Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass

Jeep Compass

Jeep jménem Compass přijíždí ve své třetí generaci. Pořád se tváří jako americký drsňák, ale je ušitý přímo na míru Evropě, tady ho vyvinuli na evropském „železe“ a tady ho i vyrobí. Pro Jeep je to...

Nejdražší nové auto v historii. Jeho tvůrci pomohlo překonat léčbu rakoviny

Společnost RM Sotheby’s vydražila 22. listopadu 2025 během víkendu Formule 1 v...

Když slavný britský konstruktér Gordon Murray loni bojoval s rakovinou, našel útěchu ve své vášni – konstrukci aut. Výsledkem je S1 LM, ultralehký manuální supersport, který je duchovním...

30. listopadu 2025

Volkswagenu se nedaří zbavovat zaměstnanců. Dobrovolné odchody váznou

Zaměstnanci VW se účastní shromáždění odborového svazu IG Metall před sídlem...

Tempo propouštění v německé automobilce Volkswagen od června dramaticky zpomaluje, dobrovolné odchody z německých závodů váznou. S odkazem na vnitrofiremní zprávu o tom píše deník Financial Times...

30. listopadu 2025

Mladý nadšenec do autodesignu navrhl závoďák pro umělou inteligenci

Projekt ENTALPIA představuje vizi sportovního vozu, který spojuje eleganci silničního gran turisma s precizností okruhového speciálu. Podívejte se na návrh Daniela Nováka, se kterým se přihlásil do...

30. listopadu 2025

Levné čínské automobilové součástky zaplavují německý trh, zvýšily kvalitu

Rozložení komponentů u platformy E-GMP.

Levné čínské autodíly zaplavují německý trh a stupňují tlak na místní výrobce, kteří už se na největším evropském trhu potýkají se slabou poptávkou a s vysokými náklady. Uvedla to agentura Bloomberg....

29. listopadu 2025

Navrhněte auto budoucnosti. Máte poslední šanci přihlásit se do soutěže

Milan Votrubec se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz už s jedním návrhem přihlásil. Pár dní před ukončením přidal další návrh. Svému futuristickému citroënu navrhuje vodíkový pohon. Podívejte...

29. listopadu 2025

Čínský supervýrobce baterií CATL postaví se Stellantisem továrnu ve Španělsku

CATL počítá s tím, že se budou sodíko-iontové baterie kombinovat s...

Čínský výrobce baterií CATL zahájil výstavbu továrny na baterie ve Španělsku. Na projektu v hodnotě 4,1 miliardy eur (99,1 miliardy korun) firma spolupracuje s výrobcem automobilů Stellantis, uvedla...

28. listopadu 2025

V pandě: Evropa se zmůže už jen na retro. A co dělá Muskova sekta?

Fiat Grande Panda

Fiat Panda je zpátky – větší, hranatější a posedlý vlastním logem. V novém dílu pořadu V autě chytlavě ztvárněnou novinkou brázdíme ulice a probíráme aktuální témata. Sledujte nový díl podcastu Pavla...

28. listopadu 2025

Nahlédněte do tajné skrýše rezavých škodovek. Od pondělka tam pustí veřejnost

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy...

Třiadvacet historických vozů v nálezovém stavu. Mnohdy bez laku, orezlé a někdy i nekompletní. To je opravdový ráj milovníků veteránů. Mladoboleslavské Škoda Muzeum se rozhodlo k radikálnímu kroku a...

28. listopadu 2025

Auto budoucnosti jako poklona legendám. Autor vytvořil i hliněný model

Auto současnosti s duší minulosti, takový je návrh čistě sportovního vozu, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Tobias Bača. Ten své auto budoucnosti dokonce postavil jako fyzický...

28. listopadu 2025

Čínský Zeekr vyvíjí auta ve Švédsku, nahlédli jsme tam do jeho laboratoří

Exkluzivně
Zeekr 007 GT

Ta auta jsou navržená ve Švédsku a jezdí na čínském základu. Mají blízko k vozům Volvo, ale též Lynk & Co a Geely. Je to celé trochu zamotané. Spolupracovník iDNES.cz Jiří Duchoň se tedy vydal do...

27. listopadu 2025

Americký drsňák pro budoucnost. Slavný teréňák jako futuretro elektromobil

Do designérské soutěže nám podle očekávání chodí spousta návrhů sporťáků. Společná práce Milana Votrubce a Daniela Nováka je jiná. Zaměřená na konkrétní značku, jejíž DNA je extrémně silná. Jeep...

27. listopadu 2025

Nenařizujte, jaké auto si mají lidé kupovat, apeluje šéf automobilky na Brusel

Antonio Filosa a John Elkann, úřadující předseda představenstva Stellantisu

Evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud Evropská unie nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Uvedl podle agentury Reuters předseda...

27. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.