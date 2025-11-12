Designsoutěž iDNES.cz má nového porotce. Světový formát, který navrhl i ferrari

Pro designérskou soutěž iDNES.cz jsme získali hvězdu světového formátu. Do odborné poroty klání „Navrhněte auto budoucnosti“ nově přibyl italský designér Boris Fabris, jehož práci znáte i z našich článků.
Ruční skica Borise Fabrise, kterou nechal dotvořit umělou inteligencí.

Ruční skica Borise Fabrise, kterou nechal dotvořit umělou inteligencí. | foto: Boris Fabris

Skici italského autodesignéra Borise Fabrise
Skici italského autodesignéra Borise Fabrise
Skici italského autodesignéra Borise Fabrise
Skici italského autodesignéra Borise Fabrise
16 fotografií

Boris Fabris, rodilý Říman usazený v mekce autodesignérů Turíně, má za sebou obrovskou kariéru, prošel italskými studii i čínskými automobilkami. Teď působí na volné noze jako designér, konzultant a zároveň učí, kromě Evropy také v USA i Asii. Jeho přednášky znají i studenti designu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Lekce dává po celém světě, znají ho v Alabamě, Ohiu, Číně, na Tchaj-wanu, ve Vietnamu, Indii, Británii, Německu, Francii, Švýcarsku, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, Finsku, Bělorusku, Estonsku, Lotyšsku, Nizozemsku, Portugalsku nebo Španělsku.

Boris Fabris začínal u Giugiarova Italdesignu jako modelář, v září 2000 nastoupil do studia založeného Leonardem Fioravantim, autorem ikonického Ferrari F40, kde působil do roku 2015. Od roku 2011 Boris pracuje pro čínské automobilky (BAIC, Qoros, Haima).

Tvůrce sexbomb Ferrari slaví 85 let. Fioravanti je nemocný auty

Borisův jednokusový unikát Ferrari SP1 z roku 2010 dostal první cenu na prestižní přehlídce automobilové elegance v Monterey v roce 2010. Je také autorem exteriéru Fioravanti Hidra a interiéru Fioravanti Yak.

Fabris je mimo jiné autorem designu modelů čínské automobilky Haima Auto S 5 a M 5, podílel se na stylingu Qorosu 3 Sedan a vedl tým designérů studie dvanáctiválcové limuzíny BAIC C90L.

Boris se ve své aktuální tvorbě a výuce také intenzivně zabývá prací s nástroji umělé inteligence, kterou jsme do naší designérské soutěže přizvali také.

Fotogalerie soutěžních příspěvků zde

Urban Electric Frame Car zepředu
Automobil má zabudovaný systém výměnných baterii, což urychluje nabíjení.
„Modelu by náramně slušel nejlépe atmosférický, vysokootáčkový vidlicový...
Návrh Petera Kopky dorazil jako úplně první. Jeho Lumen E je cenově dostupný...

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • Boris Fabris, designér, učitel
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

