Aerion visionR představuje futuristický koncept sportovního hatchbacku, který přihlásil do velké designérské soutěže iDNES.cz Marek Vácha.
47 fotografií

Aerion visionR je navržen jako elektromobil. „Ovšem dokázal bych si představit i variantu se spalovacím motorem nebo hybridním pohonem,“ komentuje Marek Vácha. Jeho záměrem bylo vytvořit hatchback, který propojuje kompaktní třídveřovou karoserii se sportovním charakterem a výkonem schopným konkurovat vozům z vyšších kategorií. „Chtěl jsem ukázat, že i menší auto může být atraktivní, sebevědomé a plnohodnotné. V přeplněných městech považuji menší vozy za sympatičtější, úspornější a vhodnější než stále populárnější SUV.“

Marek Vácha pro svůj projekt využil spolupráci s umělou inteligencí (ChatGPT3.5) v běžně dostupné neplacené verzi. „Využil jsem ji převážně ve fázi moodboardu a k uchycení myšlenky. Otevřel jsem debatu a ladili jsem například myšlenku pojetí vozu,“ popisuje autor návrhu, který poté vytvořil vizualizaci v osvědčeném programu Blender.

„Mým cílem bylo dosáhnout designu, který propojuje minimalismus, plynulé linie a důraz na preciznost. Tvar karoserie vychází z principů plynulého proudění vzduchu kolem vozu, díky čemuž působí čistě a dynamicky,“ popisuje autor. Jeho auto má být 4 350 mm dlouhé, 1 991 mm široké a 1 560 mm vysoké.

„Úzká světla v přední i zadní části podporují minimalistický vzhled a podtrhují moderní charakter celého konceptu. Výrazným prvkem jsou aerodynamická kola s nízkým odporem, doplněná světelnými akcenty v podobě geometrických struktur. Absence klasických zpětných zrcátek je záměrná kvůli snižování odporu vzduchu – nahrazují je kamery umístěné ve sloupku, kde by běžně zrcátka byla, a promítají obraz přímo do kabiny.“

Navrhněte auto

Protože je v posledních letech pramálo soutěží, ve kterých by mohli designéři své návrhy porovnávat a automobilky hledat nové talenty a nápady, rozhodli jsme se vyhlásit svoji. Navrhněte auto sami nebo s pomocí umělé inteligence a pochlubte se s ním na iDNES.cz.

Designérská soutěž je otevřená všem – amatérům, profesionálům, studentům… Zadání je jednoduché: NAVRHNĚTE AUTO. Můžete na to jít tradiční cestou – skicovat, malovat fixami, cizelovat v počítačovém programu, anebo přizvat na pomoc umělou inteligenci. Vytvořte aspoň dva tříčtvrteční pohledy zepředu a zezadu a připojte text, ve kterém svůj návrh představíte (aspoň tisíc znaků). Pokud jste při návrhu použili umělou inteligenci, uveďte jakou, zda šlo o její placenou, nebo volně dostupnou verzi, a přibližte, s čím vám pomohla.

SVÉ PŘÍSPĚVKY DO SOUTĚŽE NAHRÁVEJTE SEM.

V porotě jsou profesionálové, pro které je design, a často právě ten automobilový, prací, životním posláním. Tvoří ji:

  • Petr Siebert, nezávislý designér, učitel
  • Jiří Hulák, vedoucí oddělení průmyslového designu Národního technického muzea, historik umění, vysokoškolský pedagog
  • Vojtěch Stránský, automobilový designér
  • Vlastimil Bartas, designér; kantor UMPRUM (ateliér průmyslového designu)
  • Štěpán Řehák, designstudio Volkswagen
  • Radek Laube, design editor
  • Boris Fabris, designér, učitel
  • redakce Auto.iDNES.cz – František Dvořák a Vladimír Löbl

Hlavním cílem je dát těm, kdo sní o kariéře automobilového designéra, ale i těm, kdo si prostě rádi malují a sní, příležitost pochlubit se svými návrhy před širším publikem.

Návrhy posílejte do konce listopadu (do neděle 30. listopadu 2025 23:59) přes náš formulář. Přijde vám to jako málo času? Je nová doba a autoprůmysl zařazuje „čínskou rychlost“, která všechny lhůty zkracuje do šibeničních termínů.

Pravidla soutěže zde

V průběhu listopadu budeme průběžně ukazovat návrhy, které nám doputují. Po uzávěrce porota vybere vítěze, kterého zveřejníme 8. prosince na iDNES.cz.

Hlavní cenou bude výlet do Wolfsburgu, do Autostadtu koncernu VW, kde vítězi věnuje čas designér Volkswagenu, projdou spolu muzeum automobilů, a pokud bude výherce chtít, mohou spolu zkonzultovat portfolio jeho tvorby. Cestu obstará iDNES.cz.

Zároveň proběhne hlasování čtenářů a vítěze ankety odměníme zajímavou cenou, kterou každý automobilový designér ocení.

