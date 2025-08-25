Evropské komisi, která s tímto návrhem letos v dubnu přišla, se nelíbí, že lidé ze starých aut nepřesedají dostatečně rychle.
Nová auta jsou ovšem pro mnoho lidí zbytečně komplikovaná a obávají se – často právem – o jejich spolehlivost. Častým argumentem bývá, že si novým autem vyloženě nepolepší a naprosto jim vyhovuje starší vůz. A to jak po stránce dynamiky, tak i komfortu a spotřeby paliva. Samozřejmě nechce velká skupina lidí trpět také značnou amortizaci nového auta.
Desetileté auto nemusí být žádný vrak. Vždyť u nás průměrný soukromník najezdí ročně do 15 tisíce km. Po deseti letech a 150 tisících km není žádné slušné auto, které procházelo pravidelným servisem, jen šrot. A divili byste se, jak některá starší auta mnohem snáze procházejí přes kontrolu emisí než moderní auta po čtyřech letech, zejména diesely.
Takže která desetiletá auta jsou spolehliví držáci a bát se jich nemusíte?