A nebudou všechna jen z Číny. Hyundai letos na začátku roku oficiálně oznámil zahájení prodeje prémiové značky Genesis. Dosud šlo některé modely této značky koupit u pár dealerů Hyundai, nově budou mít na starosti prodej nových aut výhradně čtyři 4 autorizovaná místa spojená s autorizovanými servisy, a to v Praze, Říčanech u Prahy, Brně a Ostravě.
Koncern Chery uvede na trh novou značku LEPAS, jejíž název pochází ze slov leopard a passion (vášeň). A orientuje na tzv. nové energie, tedy elektromobily a plug-in hybridy.