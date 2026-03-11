Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat

Martin Šidlák
Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovalo neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba tři desítky pocházely z Číny. Ale tím to nekončí, do Česka letos zamíří další nová jména.

A nebudou všechna jen z Číny. Hyundai letos na začátku roku oficiálně oznámil zahájení prodeje prémiové značky Genesis. Dosud šlo některé modely této značky koupit u pár dealerů Hyundai, nově budou mít na starosti prodej nových aut výhradně čtyři 4 autorizovaná místa spojená s autorizovanými servisy, a to v Praze, Říčanech u Prahy, Brně a Ostravě.

Koncern Chery uvede na trh novou značku LEPAS, jejíž název pochází ze slov leopard a passion (vášeň). A orientuje na tzv. nové energie, tedy elektromobily a plug-in hybridy.

