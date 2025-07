Značka Denza původně vznikla v roce 2010 jako společný projekt automobilek BYD a Mercedes-Benz, ale poté, co německý partner tento projekt opustil, se loni dostala pod plnou kontrolu čínské společnosti. Letos se její auta začala objevovat i v Evropě. Kromě liftbacku Denza 9 GT to je i velké SUV s označením N9. To se nyní v plug-in hybridní verzi začalo prodávat prostřednictvím showroomů Mototechny i na českém trhu.

Denza N9 kromě luxusní výbavy na úrovni evropských prémiových značek disponuje i režimem krabí chůze, který tomuto SUV pomůže manévrovat ve stísněných prostorech, a dokáže i zaparkovat do řady aut dosti neobvyklým způsobem jen odvalováním zadních pneumatik. Řidič najede přídí směrem k chodníku a auto se po vytýčení dráhy prstem na zobrazené výseči na středovém displeji přisune zádí k chodníku. První dovezené kusy nám předvedly, co vše tento čínský kouzelník umí.