Tuzemské univerzity předvedly na pražském Výstavišti své nejlepší projekty. Hvězdou se stalo elektrické superauto Student Car Titan z ostravské VŠB-TUO. Nechyběla ani bezpilotní formule FEL ČVUT, autonomní drony či humanoidní roboti.
Inženýři ze společnosti Valeo předvedli své radary a lidary. Návštěvníci si na místě otestovali autonomní valet parkování, viděli ostré krizové brzdění Euro NCAP i vzdálené řízení Teleoperation. Pojízdná laboratoř R.A.Y. i náklaďní tatrovka s drive-by-wire ukázaly veřejnosti svět vývojářů, kteří transformují tradiční automobilky v technologické společnosti a vymýšlejí využití autonomní funkce pro rozličné potřeby.
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Každý si myslí, že je nejlepší řidič. Autonomní auto bude lepší