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Mozky místo montoven. Den chytré mobility ukázal potenciál českých vývojářů

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Den chytré mobility na pražském Výstavišti ukázal, že Česko není pouhou montovnou. Působí u nás inovativní firmy i četné univerzity, které vychovávají vývojáře pro autonomní jízdu a obecně mobilitu budoucnosti.

Tuzemské univerzity předvedly na pražském Výstavišti své nejlepší projekty. Hvězdou se stalo elektrické superauto Student Car Titan z ostravské VŠB-TUO. Nechyběla ani bezpilotní formule FEL ČVUT, autonomní drony či humanoidní roboti.

Den chytré mobility v Praze na Výstavišti
Den chytré mobility v Praze na Výstavišti
Den chytré mobility v Praze na Výstavišti
Den chytré mobility v Praze na Výstavišti
Den chytré mobility v Praze na Výstavišti
51 fotografií

Inženýři ze společnosti Valeo předvedli své radary a lidary. Návštěvníci si na místě otestovali autonomní valet parkování, viděli ostré krizové brzdění Euro NCAP i vzdálené řízení Teleoperation. Pojízdná laboratoř R.A.Y. i náklaďní tatrovka s drive-by-wire ukázaly veřejnosti svět vývojářů, kteří transformují tradiční automobilky v technologické společnosti a vymýšlejí využití autonomní funkce pro rozličné potřeby.

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