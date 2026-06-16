Všechno začalo v roce 1980 jako malá jednorázová reklamní akce. V roce 1981 se ovšem připojil Land Rover a vznikla „Trophy“, jak si ji všichni pamatujeme. Ikonické Land Rovery Series III (Defender) či LR Discovery v pískové barvě mají dnes díky tomu sběratelskou hodnotu.
V roce 2025 Land Rover oznámil návrat pod novou značkou – Defender Trophy. Zájem dobrodruhů z celého světa dokazuje více jak 25 000 přihlášek (z ČR několik stovek). Přísným sítem však prošlo jen několik desítek z nich, kteří dostali možnost zúčastnit se kvalifikace (z ČR jen 12) Podívejte se do naší fotogalerie, jak to celé ve Španělsku probíhalo. Kdo by jen čekal, že u Barcelony najdete tak drsné podmínky, které prověří kandidáty na expedici v Africe.