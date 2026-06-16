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Offroaďácká olympiáda vzpomíná na legendární Camel Trophy, pojede ji i Čech

Camel Trophy (často přezdívaná jako „4×4 Olympiáda“) byla legendární expediční soutěž, která v letech 1980 až 2000 kombinovala extrémní expedici, lidskou vytrvalost, týmovou spolupráci a dobrodružství v těch nejodlehlejších koutech světa. Nepřímým nástupcem se později stala soutěž Land Rover G4 Challenge.

Všechno začalo v roce 1980 jako malá jednorázová reklamní akce. V roce 1981 se ovšem připojil Land Rover a vznikla „Trophy“, jak si ji všichni pamatujeme. Ikonické Land Rovery Series III (Defender) či LR Discovery v pískové barvě mají dnes díky tomu sběratelskou hodnotu.

V roce 2025 Land Rover oznámil návrat pod novou značkou – Defender Trophy. Zájem dobrodruhů z celého světa dokazuje více jak 25 000 přihlášek (z ČR několik stovek). Přísným sítem však prošlo jen několik desítek z nich, kteří dostali možnost zúčastnit se kvalifikace (z ČR jen 12) Podívejte se do naší fotogalerie, jak to celé ve Španělsku probíhalo. Kdo by jen čekal, že u Barcelony najdete tak drsné podmínky, které prověří kandidáty na expedici v Africe.

Camel Trophy (často přezdívaná jako „4x4 Olympiáda“) byla legendární expediční soutěž, která v letech 1980 až 2000 kombinovala extrémní expedici, lidskou vytrvalost, týmovou spolupráci a dobrodružství v těch nejodlehlejších koutech světa. Nepřímým nástupcem se později stala soutěž Land Rover G4 Challenge.
Všechno začalo v roce 1980 jako malá jednorázová reklamní akce. V roce 1981 se ale připojil Land Rover a vznikla „Trophy“, jak si ji všichni pamatujeme. Ikonické Land Rovery Series III (Defender) či LR Discovery v pískové barvě mají dnes díky tomu sběratelskou hodnotu.
V roce 2025 Land Rover oznámil návrat pod novou značkou – Defender Trophy. Zájem dobrodruhů z celého světa dokazuje více jak 25 000 přihlášek (z ČR několik stovek). Přísným sítem ale prošlo jen několik desítek z nich, kteří dostali možnost zúčastnit se kvalifikace (z ČR jen 12).
Trophy ovšem nikdy nebyla jen o ježdění v terénu. Expedice zahrnuje i plnění fyzicky náročných úkolů a kvalifikace tak musí prověřit každý sval a šlachu, stejně jako psychickou odolnost účastníků. Soukromý offroadový areál Les Comes, nedaleko Barcelony, je pro to skvělé místo.
Hned po příjezdu přichází nečekaný úkol – zhruba 5 km běh v náročném horském terénu, opepřený o několik umělých překážek. V hlubokém brodu plném bláta měli rozhodně výhodu ti vyšší z nás…
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