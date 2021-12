Nových aut je opět dostatek, slevu ale nejspíš neusmlouváte

Řadu značek postihla krize v dodavatelském řetězci velmi citelně. Například Škoda úplně přerušila výrobu modelu Karoq a octavií se prodalo v Česku za prvních jedenáct měsíců o třicet procent méně než za stejné období loni. Dodací lhůty u některých modelů narostly ve výjimečných případech i na víc než půl nebo tři čtvrtě roku.

Nyní ale nové škodovky k dealerům dorazily ve větším počtu, což potvrzuje třeba Martin Feller, ředitel prodeje Louda Auto: „V posledních týdnech skutečně vidíme oživení dodávek hlavně u značky Škoda, která je pro český trh klíčová. Zákazníkům to dává naději, že by objednané vozy mohly dorazit dříve, než třeba za původně plánovaných 12 měsíců.“

„Za sebe musím říct, že jsem s aktuální situací spokojen. Dostali jsme se do stavu rovnováhy, kdy měsíčně dostáváme přibližně stejné množství vozů, které odpovídá novým objednávkám. Takže já hodnotím současný stav jako dobrý, který nám umožní v závěru roku splnit náš cíl výrazného navýšení prodejů ve srovnání s minulým rokem,“ uvedl Radek Donner z pražského dealerství značky Auto Elso.

A potvrzuje to i samotná automobilka. „Díky dobře běžící výrobě se nám v listopadu podařilo doručit do dealerství našich autorizovaných partnerů v porovnání s předchozími měsíci vyšší počet vozů. Všechny zákazníky se snažíme obsloužit v co nejkratším čase, nicméně problémy s dodávkami čipů a dalších komponent zatím zcela neodezněly,“ říká Pavel Jína, tiskový mluvčí českého zastoupení automobilky Škoda Auto.

Výpadku Škodovky se pokusily využít jiné značky, které tak velké problémy s čipy neměly. Podařilo se to třeba Hyundai. Ten se v tiskové zprávě pochlubil, že byl v říjnu i listopadu nejprodávanější značkou v Česku mezi soukromými zákazníky a celkově si v roce 2021 drží druhou příčku s 18 514 registrovanými novými vozy a tržním podílem 9,71 procenta, což znamená meziroční nárůst o 26,8 procenta.

„Hyundai zatím neměl tak zásadní problémy s výrobou aut jako jiní evropští výrobci, zřejmě i díky dodávkám komponentů z Koreje, takže pořád jedeme naplno,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Červinka, ředitel Hyundai Centrum Praha.

Výpadek ale nepůjde úplně snadno dohnat a někteří menší dealeři aut hlásí ekonomické problémy. Ty velké situace tak neohrozí, protože se jim sice snížil obrat, ale zisk moc neklesl. Prodávají se spíš dražší auta s vyšší marží a zákazníkům se už moc nedostává dřív běžných slev.

„Výnosnost v prodeji nových vozů byla v posledních letech tak nízká, že se většina dealerů naučila financovat svůj provoz i ze servisních služeb a z prodeje ojetých aut. Takže je jejich ekonomika založena na třech pilířích. Případné výpadky dodávek nových aut tedy nemusí být pro prodejce vozů fatální. Krize v dodávkách aut během posledních měsíců naučila zákazníky více si vážit poskytovaných služeb a méně smlouvat,“ říká Martin Feller. „V neposlední řadě letos máme i výrazně vytěžované půjčovny aut. Řada firem řeší nedostatek aut právě střednědobými zápůjčkami. “