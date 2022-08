Na uhlí to frčí nejlíp. Vítězi prvního autozávodu prvenství upřeli

Redaktor francouzského deníku Le Petit Journal Pierre Giffard byl na pořádání závodů specialista. V roce 1893 má na kontě už organizaci závodu v běhu (přesněji tedy vzhledem k vzdálenosti spíš v chůzi) i na kole (mimochodem o hodně dřív než jeho velký protivník a zakladatel Tour de France Henri Desgrange). Chtěl by teď udělat závod plavecký. Dálkový. V Seině. Ale to mu v redakci, která všechna klání zaštiťuje a sponzoruje, neprojde. To by přece jen bylo nebezpečné. Co tedy zkusit poslat na trať nový vynález? „Voiture sans cheveaux“, kočár bez koní. Automobil.