Jízda po dánských silnicích je pro české řidiče obecně nevšední zkušeností. Kvalita vozovek i dopravního značení je tu na vysoké úrovni – vše působí funkčně, promyšleně a dobře udržovaně. Pokud ale zavítáte na silnice nižší třídy u Kodaně, konkrétně do Gladsaxe, může vaši noční jízdu ozvláštnit poněkud znepokojivý zážitek. Sedm stovek metrů dlouhý úsek cesty Frederiksborgvej vám uchystá pocit, že nechtěně vjíždíte do kulisy hororového filmu.
Vlevo i vpravo tu silnici lemuje temný les, zatímco vozovku i přilehlou cyklostezku matně ozařují krvavě rudá světla. Ano, působí to hodně zneklidňujícím dojmem. Navíc mlžný opar nad asfaltem i koruny stromů tu sytou červeň povznášejí, takže pocit, že přídí svého vozu právě vplouváte do vany syrových jater, moc příjemný není.
Je to snad vizuální předehra, která má předcházet útoku psychopata s motorovou pilou? Máte očekávat past na řidiče nějaké přihlouplé dánské reality-show? Anebo měl seriál Akta-X celou dobu pravdu?
Naštěstí tím úsekem projedete docela rychle a už u Skovbrynetu má pouliční osvětlení normální jas. Že by to celé byl jen barevný přelud? Kdepak. Šlo o projekt inovativního veřejného osvětlení, který tu byl osazen už v roce 2022. A který má přispívat k ochraně netopýrů.
Nepřekvapivě, netopýři světlo moc nemusí. Nejde jen o přímý jas, ale i vlnovou délku. A jak dokazují odborné studie, konkrétně bledé bílé nebo studené krátkovlnné modré světlo jim vyloženě vadí.
Les u Gladsaxe je domovem hned několika druhů ohrožených a chráněných netopýrů, pro něž by klasické noční osvětlení vozovky svým „světelným znečištěním“ představovalo výraznou bariéru v krajině. Jejich území by jasné světlo rozetnulo napůl, vytvořilo světelnou zeď.
Právě proto se na radnici v Gladsaxe rozhodli udělat kompromis mezi potřebami lidí a netopýrů. Před čtyřmi lety tu nechali osadit osvětlení silnice a cyklostezky, které má co nejnižší dopad na životní prostředí. Společnost Light Bureau, která byla realizací pověřena, po konzultaci s odborníky zvolila úzké pásmo nerušivého červeného světla. Dostatečného na to, aby osvětlovalo vozovku řidičům. A současně takového, které neruší netopýry v jejich biotopu.
Červená LED světla, osazená na nízkých sloupcích v třicetimetrovém odstupu, dávají vzniknout tmavým koridorům, kterými se mohou světloplaší letouni bezpečně protahovat. Kromě nich jsou tu, dál od Frederiksborgvej, osazeny i klasické 3,5 metru vysoké lampy. Tam, kde chodí lidé. Osvětlení tedy není potlačené a nejde proti bezpečnosti lidí. Je jen oboustranně utlumené tak, aby lidé a netopýři mohli v území koexistovat.
Za chytrý a k životnímu prostředí šetrný design osvětlení sezobla v roce 2022 radnice v Gladsaxe a společnost Light Bureau cenu Build Back Better GREEN Award, a lavina čestných ocenění a pochvalných hodnocení tím teprve začala. Coby pilotní projekt je dnes rudá Frederiksborgvej dávána za příklad chytré adaptace zastavěného území vůči živočichům.
Aktuálně se řeší, kde v Dánsku – a v dalších evropských zemích – tento systém replikovat. Protože má výsledky.
Jak píše Newsweek, provozními náklady je LED osvětlení šetrnější, a legenda o zlověstně „krvavé“ noční cestě do Gladsaxe přitahuje i zvědavé řidiče ze zahraničí. Stále ale platí, že pokud tudy jedete poprvé, a nevíte nic o netopýrech, můžete mít docela nahnáno.