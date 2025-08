Exkluzivně

Daniel Petr sám o sobě říká, že je inventářem oddělení ŠKODA Design. Patří ke služebně nejstarším designérům, letos je to třicet let, co do mladoboleslavského studia poprvé nakoukl. Jeho specializací jsou sportovní deriváty škodovek a také design závodních speciálů značky. První velký rozhovor dal pro iDNES Premium.