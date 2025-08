Svoboda volby a dobro pro všechny

Kdo jezdí víc, bude platit víc. Protože tak je to prý jen spravedlivé, argumentují zákonodárci státu Massachusetts. Respektive ti z nich, kteří podporují tzv. Zákon o svobodě pohybu. Ostatní se ho naopak v takovém znění přijmout zdráhají.

Nevěří totiž, že by v takovém formátu skutečně dokázal přinést lidem dobro. A byť to tak vypadat nemusí, navrhovaná legislativa Freedom to Move Act, Zákona o svobodě pohybu, má být v první řadě o „dobru a spravedlnosti“.